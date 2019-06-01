DHA YURT BÜLTENİ - 19

Tokat'a şehit ateşi düştü

IĞDIR'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın(26) acı haberi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı.

İlçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı, Iğdır'da Türkiye-İran sınırından geçmek isteyen PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin anne ve babası acı haberi ilçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'e bağlı Şahanbaşı Yaylasındaki tarlalarında çalışırken aldı. Acı haberi Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan yaylaya giderek verdi. Şehidin anne ve babası acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra anne ve baba ambulansla yayladan alınıp ilçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan evlerine getirildi. Anne Yeter Alıcı eve girişte 'Düşmanları sevindirmeyeceğim yavrum' diyerek gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Alıcı'nın yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin ailisenin evinden görüntüler

-Anne ve babasının görüntüleri

-Annesinin eve girerken kullandığı sözler

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin kavşakta TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük–Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Karabük yönüne gelen Mustafa Süel(73) idaresindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Büyükşahin idaresindeki 06 JTA 81 plakalı TIR'a yandan çarptı. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü ve yanındaki Elanur Alparan(8) yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bazı meraklı vatandaşların yağan yağmurun altında cep telefonlarıyla çekim yapmaya çalışması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazaya karışan araçlar

-Polis ekipleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde, Gölbaşı yönünde ilerleyen Hasan Tuzcu yönetimindeki 35 JV 085 plakalı otomobil ile Sabri Kalan yönetimindeki 34 JJ 1128 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Sabri Kalan yönetimindeki otomobilde bulunan Batuhan, Fatma, Ayşenur ve Dilek Kalan yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Ambulansın yaralıları götürmesi

Trafik ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)

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Tutuşan ot balyalarını itfaiye ile vatandaşlar güçlükle söndürdü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Ot balyalarının tutuşması ile başlayan yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Torsu tesisleri yakınında meydana geldi. Bölgedeki bir tarla içinde bulunan saman balyalarında nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile birlikte kuru otların tutuşması ve arazide bulunan ot balyalarının yanması ile hızla yayıldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın

-Ot balyaları tutuşturması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Serada çalışanların itfaiye ekiplerine yardımı

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

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Validen, şoförlere hız uyarısı

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunlaşan trafik nedeniyle polis uygulama noktasında şoförlere hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Burdur- Antalya karayolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki noktada yapılan uygulamaya katıldı. Burada bayram tatili dolayısıyla yolculuk yapan şoförlere uyarıcı broşürler veren Vali Hasan Şıldak, hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Şıldak, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu başladığını belirterek, "Trafik akışının düzenli halde yürütülmesi ve kazalara yol açılmaması için il genelinde trafik ve güvenliğe ilişkin tedbirlerimizi aldık. Şu an itibariyle polis sorumluluk bölgemiz olan 219 kilometrelik yol güzergahında ve il merkezinde günlük 2'si motosikletli 25 ekip ve 46 personelimiz görev yapacak. Bayram tatili süresinde de toplam 223 ekip, 19 motosikletli ekip, 443 emniyet personelimiz görev başında olacak" dedi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 313 kilometre karayolu, 1896 kilometre köy yolu güzergahında bayram tatili boyunca 105 ekip ve 210 personelin görev yapacağını aktaran Vali Şıldak, "Amacımız algılanan yakalanma riski duygusunu oluşturmak, trafikteki bütün sürücülerimizi görünür halde bulunan tepe lambaları yanık vaziyetteki ekip otolarımızla duyarlı olmalarını sağlamak ve gerçek yakalanma duygusunu oluşturmaktır" diye konuştu.

İl genelinde denetimlere 4 drone ile destek verildiğini de söyleyen Vali Hasan Şıldak, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kampanyamız, kırmızı düdük kampanyamız devam ediyor. Çocuklarımızın sürücü anne ve babalarını uyarmaları için onlara düdük dağıtmaya devam ediyoruz. Yeni başlatılan bir uygulama ile sürücü seyahat karnesi 'Dikkat sizden, notlar bizden' uygulamasını İçişleri Bakanlığımız hayata geçirdi."

VALİ ŞILDAK BUCAK'TA DA SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Vali Hasan Şıldak kent merkezindeki uygulamanın ardından Bucak ilçesine geçerek, Antalya- Burdur karayolu Bölge Trafik İstasyonunda ve Antalya- Isparta Dereboğazı yolundaki jandarma bölgesinde trafik denetimlerine katıldı. Vali Şıldak'a İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Kaymakam Yalçın Sezgin de eşlik etti.

Polisin durdurduğu araç sürücüleriyle konuşan Vali Hasan Şıldak, sürücüleri hız limiti, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı konularında uyardı. Araçta bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi, cetvel ve broşür dağıtan Vali Şıldak, bayram tatili dolayısıyla Antalya- Burdur karayolunda diğer günlere oranla yüzde 50'nin üzerinde trafik akışının arttığını söyledi.

Vali Şıldak, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde trafik akışının düzenli olması ve kazaların önlenmesi amacıyla etkili bir çalışma yürütüyoruz. Bütün jandarma, polis, trafik birimlerimiz diğer birimlerden de destek almak suretiyle güçlendirilmiş şekilde ilimiz genelinde çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler Bucak Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde yapılan denetim ve kontrollerden sonra Antalya- Isparta Dereboğazı yoluna geçerek jandarma bölgesinde trafik kontrollerine de katıldı. Vali Hasan Şıldak burada da durdurulan sürücülere hız, emniyet kemeri, cep telefonu gibi konularda uyarılarda bulunarak çocuklara sürücü seyahat karnesi, kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşürler dağıttı.

Vali Hasan Şıldak, denetimlerde görev alan trafik ekipleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 31 Mayıs Cuma gününden itibaren Burdur- Antalya D-600 karayolundan Antalya istikametine 20 binin üzerinde araç geçişi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Hasan Şıldak'ın sürücüleri uyarması

Çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka, sürücü seyahat karnesi dağıtımı

Vali sürücülerle sohbet

Vali Hasan Şıldak'ın açıklamaları

Vali Şıldak'ın sürücüleri uyarması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),

Kaynak: DHA