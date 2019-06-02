DHA YURT BÜLTENİ - 19

Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (4)

SEÇİM SONUÇLARINA KUTLAMA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin'in kazanması ilçede coşkuyla kutlandı. İlçe sakinleri, seçimlerde Aytekin'in 2 bin 428 oy almasını, omuzlarda bir süre taşıdığı AK Parti'li teşkilat üyelerini havaya fırlatarak kutladı.

İlçede bulunarak seçimleri takip eden AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, ilçenin son derece kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yusufeli son derece kritik bir dönemde, yerleşim yerinin değişeceği bir dönemde böyle bir seçime girdi. Seçimlerimiz yenilendi. Biz 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler yaptık ve Eyüp Aytekin tekrar kazandı. Hak yerini buldu, emanet yerinde kaldı. 31 Mart'taki sonuçlar, AK Parti'ye 'bir şakaydı' diyorum ama sanıyorum CHP'liler bunu gerçek zannetti. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de yine milletin hakemlik yapacağı bir seçim olacaktır. İstanbul halkının da kendi geleceği için doğru karar vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Binali Yıldırım kendi alanında çağ açmış bir bakanımızdır, başbakanımızdır. İstanbul'a kazandıracağı çok şey var" dedi.

'DEMOKRASİNİN KAYBEDENİ OLMAZ'

Eyüp Aytekin de, kısa sürede çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydederek, "Demokrasinin kaybedeni olmaz. İlçe olarak çok uzun bir seçim dönemi geçirdik. Vatandaşlarımız ilçelerinin geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı ile birlikte bu sürece girmemiz bize bir sinerji katmış oldu. Yeniden bismillah diyerek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İSTANBUL'UN PROVASI OLDU'

MHP İlçe Başkanı Serdar Kılınç, ise "Yapılan seçimler de İstanbul'un provası oldu. Destek için İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'u kazanmamız gerektiğine inanıyoruz" diyerek sonuçların ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kutlamalardan görüntüler

Milletvekili Erkan Balta, Eyüp Aytekin ve Serdar Kılınç konuşmalar

İlçeden görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/ARTVİN-DHA

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Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi, resmi olmayan sonuçlara AK Parti adayı Dede Yıldırım, Millit İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'a karşı 261 oy farkla kazandı.

Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak 1806, AK Parti adayı Yıldırım ise 1800 oy almış, seçim, kısıtlı seçmenler oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

AK PARTİ'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla kazanan AK Parti'de büyük sevinç yaşandı. Partililer, Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda sevinç gösterilerinde bulunarak, sonucu kutladı. Burada konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yenilenme Keskin için bir fırsat oldu, doğalgazla, içme suyuyla, millet bahçesiyle ilgili Keskin'in alt yapısı ile ciddi fırsatlar oldu. Keskin halkı gereken desteği verdi, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" dedi.

AK Parti Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım ise, "Süreç benim açımdan biraz uzun oldu, ben biraz yoruldum; ancak neticesi hayırlı oldu. Hem şahsım açısından hem Keskin açısından iyi oldu, bu sonucun İstanbul'a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah İstanbul'un neticesi de Keskin gibi güzel olacaktır" diye konuştu.

İl Başkanı Nuh Dağdelen de "2 Haziran'da Keskin'de seçimleri kazandık, 23 Haziran'da İstanbul'da da seçimleri kazanacağız. Bu başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır, AK Parti'nin başarısıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haluk KARAASLAN-Hasan AKYILDIZ-Harun ÖZALP/KIRIKKALE,

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Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (4)

BAŞKANLIĞA DSP'Lİ YILMAZ SEÇİLDİ

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Sol Parti'nin adayı Ali Yılmaz, başkan seçildi. DSP adayı Ali Yılmaz'ın 370 oy aldığı seçimde, daha önce eşit oy alan CHP adayı Hasan Koca'ya ise 325 oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 1115 seçmenin sandığa gittiği ve 32 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde DSP adayı Ali Yılmaz 370 oy alarak beldenin yeni başkanı oldu.

ADIYAMAN

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Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33'er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edildi. Bugün yeniden yapılan seçimde yarışan 2 aday 37'şer oy alarak yine berabere kaldı. Bir kez daha yapılan kura çekiminde bu kez Yavuz muhtar seçildi.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde, iptal edilen muhtarlık seçimleri için seçmen bugün sandık başına gitti. Daha önce aday olan Ufuk Aykurt bu seçime katılmadı. Mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile aday Ethem Yavuz yarıştı. Jandarma köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Adayların gergin olduğu seçimde, 74 seçmen oy kullandı. Yapılan sayımda muhtar adayları Ethem Yavuz ile Mehmet Sedai Yıldırım 37'şer oy alınca, köylüler ve sandık kurulu bu eşitlik karşısında şaşkına döndü.

Görüşleri alınan muhtar adaylarının isimlerinin yazılı olduğu 2 kağıt ile kura çekimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Yavuz'un da takip ettiği sandık kurulu başkanı Recai Işık'ın çektiği kurada Ethem Yavuz muhtar seçildi. Yavuz'u ilk tebrik eden ise rakibi Mehmet Sedai Yıldırım oldu.

Mehmet Sedai Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesi ilçeden köye 8 kişinin taşındığını ve bunların köyde ikamet etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Muhtar seçilen Muhtar Ethem Yavuz ise, "Kader böyleymiş. Kura ile muhtar oldum" dedi.

31 MART'TA NE OLDU ?

Örenli Köyü'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 aday yarışmıştı. 74 seçmenin oy kullandığı seçimde, mevcut muhtar 42 yaşındaki Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı 55 yaşındaki Ethem Yavuz 33'er oy, diğer aday Ufuk Aykurt ise, 8 oy almıştı. Yapılan kura çekiminde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Karşı aday Ethem Yavuz'un itirazı üzerine seçmen Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığını tespit eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köyden genel görüntü

Sandık kurulundan görüntü

Sandık Kurulu Başkanı Recai Işık'ın kura çekmesinden görüntü

Muhtar seçilen Ethem Yavuz ile röp

Kurada kaybeden Mehmet Sedai Yıldırım'ın sitem etmesi

İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Yavuz'un açıklaması

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ)(Çanakkale),

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Eşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildi



BALIKESİR'in Havran ilçesinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç'e sabıkası olması nedeniyle mazbatası verilmedi. Yenilenme kararı verilen seçimlere ise Ali Rıza Dinç yerine eşi Merve Dinç girdi. İlk seçimlerde 604 oy alan Ali Rıza Dinç'in eşi Merve Dinç yenilenen seçimde 749 oy ile muhtar seçildi.

Havran ilçesi Yeni Mahallede, 31 Mart 2019'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç, sabıkası olması nedeniyle mazbatasını alamamış, en yakın oy alan rakibi İbrahim Uysal muhtarlık mazbatasını almıştı. Uysal'ın da istifa etmesi ile yerine 1'inci Aza Olcay Büken, Havran Kaymakamlığı'nca muhtar olarak görevlendirildi. Havran İlçe Seçim Kurulu da 16/04/2019 tarihli kararı ile muhtarlık ara seçiminin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.

Seçimlere giremeyen Ali Rıza Dinç'in yerine eşi Merve Dinç aday oldu. Seçimlerde Merve Dinç ile Mustafa Demir'in listeleri yarıştı. Bugün sabah 08.00'da başlayan oy kullanımı 17.00 itibariyle son buldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, 1699 seçmenin bulunduğu Yeni Mahallede 806 seçmen sandık başına gitti. 10 oy geçersiz sayılırken, Merve Dinç 749 oy, Mustafa Demir ise 47 oy aldı.

Seçim sürecinin kendileri için çok güzel geçtiğini söyleyen Merve Dinç, "Seçimler daha önce şikayet nedeniyle iptal olmuştu. Eşim adına vekil gibi ben aday oldum. 5 sandıkta seçimlere girdik. Mahallemizin tamamı neredeyse bizi destekledi. Herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Ali Rıza Dinç ise, "31 Mart yerel seçimlerinde, Havran ilçesi Yeni Mahallede muhtar seçildim. Cezaevine girip çıktığım için sonuçlara itiraz ettiler ve muhtarlığım elimden alındı. İkinci en yüksek oy alan kişiye muhtarlık verildi. Mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi ve muhtarlık verilen kişi de muhtarlığı devralmadı. Ben seçimlere giremediğim için eşim aday oldu ve muhtarlığı kazandıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havran'da yenilenen seçimlerden detay görüntüler

-Kesin olmayan sonuçlara göre muhtar seçilen Merve Dinç röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir),

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir),

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş



TOTTENHAM ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

İspanya'nın Madrid şehrinde dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde, YouTube'da farklı videolar paylaşan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Birçok videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı, kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaştı.

Wolanski'nin, 20 gün önce Nevşehir'in Göreme beldesine sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile gelerek tatil yaptığı ortaya çıktı. 2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi. Restoran sahibi Aysel Yazgan (53), çiftin kendi mutfaklarını ziyaret ettiklerini ve olaydan sonra şaşkınlığını koruyamadığını ifade etti. Yazgan, "Dün gece maçta sahaya çıktığını görünce şaşırdım. Hiç öyle birine benzemiyordu" dedi. Wolanski'nin, Kapadokya manzarası eşliğinde sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kinsey Wolanski'nin Kapadokya'da tatilinden detaylar

Otel yetkilileri ile röportaj

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmit ile Kandıra arasındaki yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Leman Yaşar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ

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Ailesini göremeyince intihara kalkıştı

ANTALYA'da evden uzaklaştırma kararı bulunan S.K. (39), üst geçitte intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma cezası alan S.K., karısını ve çocuklarını göremediği bulvar üzerindeki yaya üst geçidine çıktı. S.K. demir korkulukların üzerinden geçerek yola doğru sarkmaya başladı. S.K.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdururken itfaiye ekipleri ise üst geçidin alt kısmına hava yastığı açtı. Polis ekiplerinin ikna diyalogları sürerken üst geçide çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürü Koray Ertuğrul, S.K. ile konuştu. Yola doğru sarkmaya devam eden adamın cebinde bulunan cüzdanı, cep telefonu ve ayağındaki terlikleri hava yastığının üzerine düştü. Yolun tedbir amacıyla trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Üst geçidin altından geçen araçlarda bulunan bazı kişiler cep telefonu ile intihar teşebbüsünde bulunan kişinin görüntülerini çekmeye çalışırken, kimileri ise 'atla' diye bağırdı.

Polislerin ikna çabaları sürerken kafasını demir korkuluklardan geçiren S.K.'yı polis ekipleri vücudunun ve kıyafetlerinin farklı yerlerinden yakaladı. Hazır bekleyen itfaiyenin sepetine bindirilen S.K. refüje indirildi. Ambulansa alınan S.K. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-intihara teşebbüs eden kişiden görüntüler

-güvenlik önlemlerinden görüntüler

-polislerin ikna çabası

-Sinan K.'nın kurtarılma anı

-çevredekilerin cep telefonlarıyla olayı kaydetmesi

02.47/313 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA