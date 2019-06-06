DHA YURT BÜLTENİ-19

ÇORUM'DA KÖY EVİNDE ÇIKAN YANGIN 5 EVE SIÇRADI



ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde evde çıkan yangın, çevresindeki 5 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin boş olduğunu belirlediği evlerdeki yangını söndürme çalışması sürüyor.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyü, Kuşlar Mahallesi'ndeki boş evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer boş evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köyden yükselen alevler

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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BİNALİ YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA KONUŞTU: İSTANBUL'UN SİZE İHTİYACI VAR

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluşmada, "Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz?" dedi.

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi. Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

'6-8 EKİM OLAYLARI DİYARBAKIR'IN TARİHİNDE KARA BİR LEKEDİR'

Yıldırım, Diyarbakır'da geçen yıllarda yaşanan terör olaylarına da değinerek, terörün, milletin kardeşliğine zarar verdiğini ifade ederek, "Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler" dedi.

'İSTANBUL'DA 250 BİN DİYARBAKIRLI VAR'

İstanbul'da 250 bin Diyarbakırlı'nın yaşadığına dikkat çeken Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vererek, şöyle konuştu:

"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki ayrışacak hiçbir şeyimiz yok."

'İSTANBUL'UN SİZE İHTİYACI VAR'

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılar'dan desteğini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"23 Haziran'a hazır mıyız? Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz? 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz? Allah sizden razı olsun."

TARİHİ SUR İLÇESİNİ GEZDİ

AK Parti'deki bayramlaşma programının ardından Yıldırım, tarihi Sur ilçesini gezdi. Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Yıldırım'a Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, gezisi sırasında kendisini takip eden gazetecilere meyan şerbeti ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binali Yıldırım'ın il başkanlığına gelişi

Binali Yıldırm'ın dinlemeye gelenler

Binali Yıldırım'ın konuşması

Esnaf ziyaretinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

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5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN YAŞLI ADAM, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mehmet Güvercin (60) evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak üzerindeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Güvercin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, dairede arama yaptı. Ciğerci Mehmet ismiyle tanınan Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Cenazenin evden çıkarılması

Mahalle sakini ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),

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SÜNNET OLACAK OĞLUNA 'HACI MURAT' KONVOYLU İLÇE TURU ATTIRDI



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, oto elektrikçisi Hüsamettin Çarıklı'nın 9 yaşındaki oğlu Halil Miraç Çarıklı için yaptığı sünnet düğünü, Türkiye'nin klasik otomobilleri arasında yer alan Murat 124 tutkunlarını bir araya getirdi.

Oto elektrikçisi Hüsamettin Çarıklı, oğlu Halil Miraç Çarıklı için Mimar Sinan Mahallesi, Akıncılar Sokak'taki evinin önünde sünnet düğünü düzenledi. 'Hacı Murat' olarak bilinen Murat 124 otomobilinin tutkunu olan Çarıklı, düğüne kendisinin de üyesi olduğu 'İzmir Murat 124 Grubu' üyelerini de davet etti. Çarıklı, düğünde kendisi gibi Murat 124 tutkunu olan arkadaşları ile oluşturdukları 20 araçlık konvoyla sünnet olacak oğluna davul zurna eşliğinde Ödemiş'in işlek caddelerinde şehir turu attırdı. Konvoyda Hüsamettin Çarıklı, süslediği Murat 124 marka otomobilini kullanırken, arkasına taktığı ortadan kesilip, üstü açık römorka dönüştürülmüş Murat 124'te ise eşi Ayşe Çarıklı, kızı Hatice Çarıklı ve sünnet kıyafetleriyle oğlu Halil Miraç Çarıklı yer aldı. Hacı Muratlı, sünnet konvoyu korna çalarak Saracoğlu Caddesi'nden geçerken, çevredekilerde alkışlarla ve el sallayarak konvoyu selamladı. Düğünün akşam bir düğün salonunda devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konvoydan genel ve detaylar

Haber: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ(İzmir),

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Kaynak: DHA