DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bayram tatilinde 8 günlük kaza bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 91'E, YARALI SAYISI İSE 650'YE YÜKSELDİ

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 201 kazada, 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.

Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ise 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı.

Haber: Cüneyt CENGİZ/ İSTANBUL,

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İKİ ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ



MALATYA'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kalabalıktan görüntü

Linç edilmek istenmesi

Polis ekipleri

Bağırışmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı (2)

AKICI TRAFİK VAR

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde akşam saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluğa rağmen İstanbul yönünde trafiğin akışında sorun oluşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TEM'den görüntüler

-Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Oyun oynarken bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye kesip çıkardı



ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken bulduğu kelepçeyi sol bileğine takıp kilitleyen, Naciye Karagün'ün (12) yardımına itfaiye yetişti. Ekiplerin keserek çıkardığı kelepçeden kurtulan Naciye, "Bir daha böyle bir şey yapmam" dedi.

İtfaiye ve polisi alarma geçiren olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5129 Sokak'ta meydana geldi. Ali- Nilüfer Karagün çiftinin 5'inci sınıf öğrencisi çocukları Naciye, arkadaşlarıyla oynarken çalılık alanda bulduğu kelepçeyi, sol bileğine takıp kilitledi. Bir süre sonra bileğindeki kelepçeyi çıkarmaya çalışan Naciye, başarılı olamadı. Naciye Karagün, zorladıkça sıkışan kelepçeyi çıkarması için babası Ali Karagün'den yardım istedi. Baba Karagün de başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kelepçeyi makasla kesti.

Başına gelenin kendisine büyük ders olduğunu söyleyen Naciye Karagün, "Arkadaşlarımla kovalamaca oynuyorduk. Çalılıkların arkasında toprağa gömülü metal kelepçe buldum. Koluma taktım ve kilitlendi. Babam çıkarmaya çalıştıkça daha da sıkıştı. İtfaiye gelince makasla kesip çıkardı. Yaklaşık 2 saat kolumda durdu. Bir daha böyle bir şey yapmam" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kelepçeden detay görüntüler

-Kızın kelepçeyi elinde tutması

-Polisin kelepçeyi alması

-Kelepçeyi takan çocukla röp.

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Kaynak: DHA