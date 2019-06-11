DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi. CHP'li Başkan Mehmet Ali Yılmaz, karara katılmadığını ve hukuka uygun bulmadığını belirterek, "Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim" dedi.

Gazipaşa Belediyesi'nin dün yapılan haziran ayı meclis oturumunda, CHP'li meclis üyesi Ulaş Özgen'in gündem dışı verdiği önergeyle, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması konusu görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucu 7 ret oyuna karşılık 12 oyla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi oylamada çekimser kaldı. Daha önce Suriyeli sığınmacıların plajlarda turistleri ve kentte yaşayan vatandaşları fotoğraflayarak ve kavga çıkartarak rahatsız ettikleri gerekçesiyle kararın alındığı belirtildi.

'HUKUKA UYGUN BULMUYORUM'

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada, kararı yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plajlara alınmaması ya da onlar için ayrı bir bölge ayrılması yönündeki meclis kararına katılmıyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Bu nedenle Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim bugün itibarıyla" dedi.

'MECLİSİN HUKUKA AYKIRI KARARI DÜZELTECEĞİNE İNANIYORUM'

İzinsiz olarak kente gelen bazı yabancı uyruklu kişilerle ilgili ilçede yaşayan vatandaşların şikayetleri olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Bu bir gerçek. Ancak bu şekilde bir çözümün doğru olmadığını düşünüyorum. Meclisin de ilk toplantısında bunu yeniden değerlendireceğini, bu hukuka aykırı kararı düzelteceğine inanıyorum. Şu anda kesinleşmiş bir karar da yok. Uygulamamız gereken bir karar da yok. Zaten biz belediye olarak yabancı olsun, yerli olsun vatandaşımızı rahatsız eden bir durum varsa, belediyemizin yetkisindeyse müdahale ediyoruz. Dolayısıyla sadece 'Sığınmacılar için şunu yapalım, diğerleri için bunu yapalım' gibi bir anlayış içinde değiliz. Vatandaşımızı rahatsız eden her şeye müdahale ediyoruz. Belediyenin görevlerini eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Gazipaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır ve yine 6. maddesi kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda belediye meclisine yetki verilmediği sürece belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır."

Görüntü Dökümü

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Sahilden görüntü

178 MB/// 02.55"

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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GEBZE'DE DEPO ALEV ALEV YANDI (ek)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir depolama şirketine ait depo çıkan yangında tamamen yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, depodan geriye enkaz yığını kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Soğutma çalışmalarından görüntü

Yanan depodan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı tutuklandı (EKİYLE YENİDEN)

ANTALYA'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polis ekiplerince yakalandı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat Güldüren'i Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat Güldüren'in eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat Güldüren'e ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığını belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA KULAĞINI KESTİ

Sinirlenen Murat Güldüren, bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. Güldüren, otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. Burada Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Güldüren, daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek, Muhittin Y.'yi başından tutan Murat Güldüren, iddiaya göre, "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla kestikten sonra kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kanlar içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip, eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat Güldüren'i aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

İŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

Olay gününden bu yana firari olan Murat Güldüren, saat 10.00 sıralarında, Tahılpazarı Mahallesi'ndeki iş merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı. Suçlamayı kabul eden Güldüren, olayda kullandığı maket bıçağını da polise teslim etti. Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

TUTUKLANDI

Antalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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İlçe emniyet müdürlüğü dış plan görüntü

Şahsın polisler arasında müdürlükten çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

70 MB/// 00.38"

Arşiv kaydı: 26 Mayıs 2019

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Otoyolda tehlikeli yolculuk

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenler dikkat çekti. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe kesiminde Ankara istikametinde ilerleyen ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenlerin olması dikkat çekti. 61 LJ 311 plakalı kamyonun kasasında yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmedi. Aracı arkasında ilerleyen Bolu'ya giden Mahmut Alan, kamyonun 120 kilometre hızla gitmesi, hatalı sollama yapması ve aracın üzerindeki kişileri cep telefonunun kamerasıyla görüntülerken, aracın kasasında bulunanların canlarını hiçe atmalarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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Ev eşyası yüklü aracın ilerlemesi

Mahmut Alan'ın hız göstergesini göstermesi

Aracın hatalı sollaması

Aracın üzerindeki kişilerden görüntü

Haber-Kamera: KARTEPE(Kocaeli), -

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Eğitimde örnek projeler ödüllendirildi

Uşak genelindeki ilkokul ve ortaokullar arasında en iyi projenin belirlenebilmesi için başlatılan 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi', ödül töreniyle son buldu. 412 projeden 67'si, ödül aldı.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uşak genelindeki ilkokul ve ortaokullarda, 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi' başlatıldı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından toplam 412 proje başvurusu yapıldı. 6 kategoride yapılan değerlendirme sonucu 67 projeye ödül verildi. Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen ödül törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yalçın Baysal, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, "Eğitim mekanik değil, insani bir sistemdir. Ülkemizin en büyük gücü, dünya ülkelerine kıyasla daha genç bir nüfusu sahip oluşudur. Eğer bu genç nüfus nitelikli ve dünya standartlarına uygun bir eğitim süreci desteklenirse, Türkiye'nin önünde kimse duramaz" dedi. Öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmasına projenin katkı sağladığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise, "Bakanlığımızca bu yıl açıklanan 2023 eğitim vizyonunun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlığın yararına kullanabilen, bilime ve yeni keşiflere meraklı, kültürel donanıma ve duyarlılığa sahip, nitelikli ve ahlaklı nesiller yetiştirmektir" dedi.

Program halk oyunları gösterisi ve türkü dinletisi sunulmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Projelerin sergilendiği alandan görüntü

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin konuşma

Katılımcılardan görüntü

Vali Funda Kocabıyık Konuşması

Ödül Töreni

Halk oyunları gösterisi

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Kaynak: DHA