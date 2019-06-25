DHA YURT BÜLTENİ - 19

Lokantada para bulamayınca veresiye defteri ile sucuk çaldılar

Bursa'da girdikleri lokantada para bulamayan 2 şüpheli, 500 TL değerinde sucuk ve veresiye defterini çaldı. Hırsızlık olayı, lokantanın güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Olay, Pazar günü gece saatlerinde, İznik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgedeki 3 dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, iş yerlerinin ikisinde hırsızlık yaptı. Mustafa Şimşek'e ait lokantaya giren şüpheliler, para bulamayınca 500 TL değerinde sucuk ve dükkanın veresiye defterini çaldı. Ardından Nihat Cünedioğlu'nun lokantasına giren 2 şüpheli, burada da kasadaki madeni paraları çaldı. İki iş yeri sahibi dün sabah dükkanlarına geldiğinde durumu fark edince polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahiplerinden Mustafa Şimşek, hırsızların pencereden girdiklerini tahmin ettiğini söyleyerek, 'Kasa bölümünde veresiye defteri bulunuyordu. Para bulamayınca defteri almışlar. Herhalde içinde para olacağını düşündüler, bilemiyorum. Ardından da sucukları çalmışlar. Polis, konuyu araştırıyor." dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Güvelik kamerası (Hırsızların dükkana girmesi ve ürünleri çalmaları)

-Dükkandan görüntüler

-Röportaj

Süre: 1.55 Boyut: 215 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK-DHA

===================

Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı

Antalya'da yardım etme bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandıran İhsan A. (38), kullandığı otomobilden tespit edilerek yakalandı. İhsan A.'nın çok sayıda suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Dolandırıcılık olayı, iki gün önce Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. ATM'den para çeken iki turiste yardım bahanesiyle yaklaşan İhsan A., birinin çektiği paranın bir kısmını el çabukluğuyla aldı, diğerinin ise kredi kartı bilgileriyle toplam 60 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılık olayının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen İhsan A.'yı operasyonla gözaltına aldı. İhsan A.'nın otomobilinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda pos cihazı ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen İhsan A.'nın, çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli İhsan A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Şüphelinin polisler arasında şubeden çıkışı

Araca binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

48 MB/// 00.26"

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===================

Gaziantep'te mobilya imalathanesinde yangın

GAZİANTEP'te ahşap masa ve sandalye imalathanesinin elyaf deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralanın olmadığı yangın, itfaiyenin 2 saatlik çabası ile kontrol altına alınırken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Tekstil Kent Mahallesi'ndeki Salih Güneş'e ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Atölyenin 2'nci katındaki elyaf deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Olay yeri

İtfaiye ekipleri

İşyerindeki söndürme çalışmaları

Duman Görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

==================

Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşı toprağa verildi

Adıyaman'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül, memleketleri Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç'ın cenazesi ilk olarak Dervişli köyündeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan ve babasını 2 yaşında trafik kazasında kaybettiği öğrenilen Kılıç'ın cenazesi helallik alınmasının ardından, törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Düzenlenen törende, ağıt yakan Uzman Çavuş Kılınç'ın annesi Elif Kılınç'ı kadın askeri personeller ve yakınları teselli etmeye çalıştı. İkindi namazına müteakip Müftü Yardımcısı Ahmet Demirer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, askeri erkan ile çok sayıda köy sakini katıldı.

Aynı kazada yaşamını kaybeden Ömer Alper Bülbül ise Dereli köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----------

Cenaze aracının gelişi

Tören mangasının cenazeyi alması

Cenazenin taşınması

Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç'ın tabut önündeki resmi

Ağıt yakan cenaze yakınları

Anne Elif Kılıç'ın ağlaması, kadın askerlerin teselli etmesi

Vali Ömer Faruk Coşkun'un cenaze yakınlarına taziyelerini iletmesi

Özgeçmişin okunması

Cenaze namazının kılınması, helallik alınması

Cenazenin araca konulması

BOYUT: 106 MB SÜRE: 03'29"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

===================

Şehit ailesini ağlatan harita

ŞIRNAK'ta 1994 yılında PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Özel Harekat polisi Nazif Topsakal'ın ismi polis merkezine verildi. Şehidin anne ve babası oğullarının resmini Türkiye haritası ve Türk bayrağıyla birlikte görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis Lojmanlarına PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 4 askerden biri olan Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın ismi, 3 Nisan Polis Merkezi'ne verildi. Polis Merkezi'nin önünde düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, "Terörle mücadelede ön planda yer alan arkadaşımız çok genç yaşta aramızdan ayrılmış. Ancak ismi yaşıyor. İnşallah bu Polis Merkezi'ne ismi verilmesiyle de ilelebet yaşayacaktır. Binaları süsleyen bu isimler olacak. Çünkü gelecek nesilleri yetiştirirken şehitlik ve gazilik mertebesinin ne manaya geldiğini çocuklarımıza, gençlerimize bir şekilde öğretmemiz gerekir. Onların şu binaların önünden geçerken şehit ve gazi ismini görmesi muhakkak akıllarına kazınacaktır ve bu şekilde, bu şuurla da yetişmiş olacaklardır." dedi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi'nin açılışı yapıldı. Emine Topsakal(85) ve Süleyman Topsakal(86), Polis Merkezi'ne girdiklerinde Türkiye haritası ve Türk bayrağı içinde olan oğullarının resmi görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tören, Polis Merkezi'nin önünde hatıra resmi çekilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polis Merkezi'nden detay

-Fuat Gürel'in konuşması

-Yapılan dua

-Kurdela kesimi

-Şehit anne ve babasının gözyaşları

-Hatıra resmi çekilmesi

Süre'03.25) Boyutu: (383 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

===============

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

kARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, öğlen namazını kılmak için camiye giden Galip Mangaltepe(73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat öğlen sıralarında D-755 karayolunun Üçevler köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim K. İdaresindeki 34 KZU 78 plakalı otomobil, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Mangaltepe'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mangaltepe, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mangaltepe, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mangaltepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim K., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çarpma anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

================

Yangında hayvanlar telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca bir traktör de büyük hasar gördü.

Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Musa Soysal'a ait ahırın samanlık kısmında, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca 450 saman balyası ile traktör de yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yanan hayvanların fotoğrafı

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=====================

Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Murat Kara (23), Fildişi Sahili'nde bir markette tanıştığı N'zore Vanessa (24) ile 1 yıllık arkadaşlığını nikah masasına taşıdı.

Bekilli'de temizlik malzemesi ticareti ile uğraşan Murat Kara, 1.5 yıl önce annesi ve kardeşiyle birlikte Fildişi Sahili'nde ticaret yapan babası Hikmet Kara'nın yanına yerleşti. Kara, Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abijdan'da bir markette çalışan N'zore Vanessa ile tanıştı. Kara, Fransızca bilmemesine rağmen telefondaki çeviri programları ve çevresindeki yabancı dil bilenler vasıtasıyla, gönlünü kaptırdığı Vanessa ile görüşmeyi sürdürdü. Vanessa ile arkadaşlığı aşka dönüşen Kara, evlilik teklif etmeye hazırlanırken, geçen 14 Mart tarihinde babası Hikmet Kara, sivrisinek sokması sonucu sıtmadan yaşamını yitirdi. Ağabeyi Ali Kara da aynı hastalıktan bu ülkede tedavi altına alındı. O dönemde Kara Ailesi'nin en büyük destekçisi Vanessa oldu. Babasını kaybeden ve ağabeyi ölümle boğuşan Kara, o dönemde Türkiye'ye kesin dönüş kararı aldı. Türkiye'ye dönen Kara ile ülkesinde kalan Vanessa görüşmeyi sürdürdü. İkili bir süre sonra da evlilik kararı aldı. Kara'nın telefondaki evlilik teklifini kabul eden ve Türkiye'ye gelen Vanessa, daha sonra Müslümanlığı seçip Hıristiyan olan dinini değiştirdi.

Çift, bugün de Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda nikah masasına oturdu. Vanessa ve Kara, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Afrikalı gelin, ailesi ve davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

'İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM'

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından 'Zeynep' ismiyle çağrılan N'zore Venessa, eşini ilk kez çalıştığı markette gördüğünü belirterek, "Eşim tavuk almak için markete gelmişti. Beni görüp hoşlanmış. Benden telefon numaramı istedi. Ben de verdim. Onu ilk gördüğümde tüylerim diken diken olmuştu. İlk görüşte aşık oldum. Benim hayalim bir beyazla evlenmekti. Ama bir Türk ile evlenmek hiç aklımda yoktu. Eşimi çok seviyorumö" dedi.

'EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Damat Murat Kara, eşiyle babası sayesinde iletişim kurduğunu belirtip, "Onu ilk gördüğümde aşık olmuştum. Babam konuşmamıza yardımcı oldu ve tercümanlık yaptı. Ondan sonra sık sık görüşmeye başladık. Babamı kaybetmeden önce hastanede sürekli bizim yanımızda kaldı ve bize yardım etti. Eşimi çok seviyorum. Bir şekilde anlaşıyoruz. Çat pat ya da vücut diliyle anlaşmaya çalışıyoruz. Eşim, Müslümanlığı seçti, burada Türkçe öğrenecek. Kendisi Türk vatandaşlığına geçip, çok sevdiği 'Zeynep' ismini alacak. Mutlu bir evlilik sürmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Anne Meryem Kara ise buruk bir mutluluk yaşadığını, eşini kaybetmesinin üzüntüsünü hala üzerinden atamadığını söyledi. Geliniyle çok iyi anlaştığını belirten Meryem Kara, "O artık ailemizden biri oldu. Oğlumla mutlu bir evlilikleri olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Nikahları kıyılan çiftin, damadın babasını kısa bir süre önce kaybetmiş olması nedeniyle düğün yapmayacakları belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Fildişi Sahilli N'zore Vanessa ile Murat Kara'nın nikahının kıyılması

-Çiftin fotoğraf çektirmesi

-Kara Ailesi'nin nikah törenine katılan yakınlarından görüntü

-Gelin N'zore Vanessa ve damat Murat Kara ile röp.

-Anne Meryem Kara ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,