DHA YURT BÜLTENİ - 19

PLATONİK AŞK YAŞADIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ YARALADI



KONYA'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı'yı (25), tabancayla vurarak öldürdü, annesi Hacer Sarı (51) ve kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) da ağır yaraladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Ardından eve giren Muzaffer C., Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı'ya da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Hacer Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C., gazetecilerin 'Niçin öldürdüğünüz?' sorusu üzerine "Sorunlarımız vardı. O yüzden" diye cevap verdi.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden detay

Polisten detay

Yaralıdan detay

Şüpheliden detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA,

40 BÜYÜKBAŞIN BULUNDUĞU AHIRDA KORKUTAN YANGIN



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ahırdaki hayvanlar kurtarılırken, 300 balya saman ve 10 ton buğday ise yanarak kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahattin Karanfil'e (57) ait 40 büyükbaşın bulunduğu ahırın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. 300 balya saman ve 10 ton buğdayın yanarak kül olduğu yangında, tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiyenin söndürme çalışmnasından detay

-Ahırda bulunan hayvanlardan detay

-Çiftçilerin tarımn aletlerini kurtarma çalışması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

HURDA KUMAŞ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yargında depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulanan hurda kumaş deposunda meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede depoyu sarması, çevredekileri endişelendirdi. Ergene Belediyesi İtfaiye ekiplerinin depo yangınını müdahalede yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, uzun çabalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında tesislere girmek isteyen bir çalışana ise çevrede güvenlik önlemi alın polis ekipleri izin vermedi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı vatandaşların cep telefonları ile söndürme çalışmalarını görüntülediği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, depoda 5 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan depodan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye araçlarının gelmesi

-Polis olay yerinde beklemesi

-Bir çalışanın içeriye girmeye çalışması

-Yangını cep telefonu ile çekenler

-Genel ve Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),

KKTC'TEKİ GENÇ KIZIN ÇAĞRISI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ



KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu'nun (22) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı cevap buldu. Genç kız Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep'e getirildi.

KKTC'de yaşayan Nisa Karaçoroğlu, 22 Haziran'dan evinin balkonundan düşerek hastaneye kaldırıldı. Jflbf jdksesıyd jrurj tlyaea ödlsuldıdı Nisa Karaçoroğlu. KKTC'de tedavi imkanı bulamayınca Türkiye'ye gelmek istedi. Ancak genç kız yürüyemediği ve oturamadığı için tarifeli uçağa binemedi. Deniz yolculuğu da sağlığı için tehlikeli görülen genç kız sosyal medyadan yetkililere seslenerek, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek için yardımcı olunmasını istedi.

Sosyal medyadan gelen çağrıya cevap veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekli işlemleri tamamlayarak, Nisa Karaçoroğlu'nu, KKTC'de kaldığı evden ambulansla aldırarak, bakanlığa ait ambulans uçakla Gaziantep'e ulaşımını sağladı. Gaziantep Havalimanı'nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kızın üvey babası Osman Güneş, bakanlığın bu girişimi ile mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkürlerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ambulans uçağın gelişi

Kızın uçaktan indirilişi

Ambulansa bindirilişi

Ablulansın çıkışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

YAHŞİHAN'DA USULSÜZ İŞ YERLERİ YIKILDI



KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Belediye tarafından kaldırımı işgal ettiği tespit edilen iş yerleri yıkıldı.

Yahşihan ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden iş yerleri denetimleri bugün itibariyle son buldu. Yapılan incelemelerin ardından, yapılan tüm uyarılara rağmen ilçenin kaldırımlarında ve yolun kenarlarında estetiği bozan ve usulsüz şekilde kiraya verilen iş yerlerinin yıkımına başlandı. İlk olarak Yahşihan Yeni Sanayi Sitesi girişinde alkollü içecek satışı yapan bir büfenin yıkımı yapıldı. Ardından ilçe merkezinde Emlak ve Su Müdürlüğü önündeki manav yıkıldı.

'TEK TEK YIKMAYA BAŞLADIK'

Yıkımın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Seçimden önce vadettiğimiz gibi kaçak olan, ruhsatı olmayan veya işgal altında bulunan büfeleri tek tek yıkmaya başladık. Bu günde Yeni Sanayi Sitesi kavşağında bulunan ve uygun vaziyette olmayan büfe ile yıkıma başladık. Yahşihan merkezde kaçak ve usulsüz ruhsat verilen manav ile devam edeceğiz. Daha sonra Yenişehir Yurt-Kur Caddesinin sol tarafında bulunan tüm usulsüz büfeleri tek tek yıkacağız. Yurt-Kur Caddesinin sol tarafını yürüyüş ve bisiklet yolu yapacağız. Böylece bir dahaki seneye öğrencilerimize hizmet etmiş olacağız."

TEBLİĞLER YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Yahşihan Belediye Meclisinde alınan yıkım kararlarının ardından firmalara tek tek tebliğler yapıldı. Yapılan tebliğlerin ardından 15 ile 30 gün süre verildi. Bu süre zarfından iş yerleri sahiplerinin ticari faaliyetlerini durdurması ve iş yerini kaldırması şeklinde uyarı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yıkımdan genel ve detaylar

Röp.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ YAHŞİHAN(Kırıkkale),

OLUR'DA MİNAREYE YILDIRIM DÜŞTÜ



ERZURUM'un Olur ilçesinde Merkez Cami minaresine yıldırım düştü. Minarenin hasar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bugün akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olduğu Olur'da Merkez Cami minaresine yıldırım düşü. Minarenin alem olarak bilinen üst bölümüne çarpan yıldırım hasara yol açtı. Minareden kopan taşlar çevreye saçıldı. Olay sırasında cami çevresinde kimse olmadığı için şans eseri yaralanan olmadı. Yıldırım düşen minarede hasar oluştu.

Haber: Murat AYDIN/ OLUR(Erzurum),

