DHA YURT BÜLTENİ - 19

BODRUM'DA OTLUK ALANDA YANGIN (1)

BODRUM'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Dereköy Mahallesi Çıngıl Mevkii'ndeki otluk alanda, bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve çok sayıda işçi ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangından çıkan yoğun duman ise tüm Yarımada'dan görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),

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ÇORUM'DAKİ KADIN CİNAYETİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ, TABANCA KADININ ANNESİNE AİTMİŞ



ÇORUM'da boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) otomobilde tabancayla başından vurarak, öldüren Selim Ş. (25) polisteki sorgusunda "Gökçen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu" dedi. Selim Ş., 'kasten öldürme suçundan tutuklanırken, genç kadının annesi Neslihan ile babası Yaşar Ş.'de cinayete azmettirme iddiasıyla tutuklandı. Cinayette kullanılan tabancanın öldürülen Gökcen Ş.'nin annesi Neslihan Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.'yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak dün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Ş., koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Ş. ise başta otomobile binmek istemedi ardından ailesini görünce araca girdi. Bu sırada Gökcen Ş. ile Selim Ş. konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Ş., yanındaki tabancayla Gökcen Ş.'ye ateş açtı, Mermilerin isabet ettiği Gökcen Ş., kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Ş.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin arka koltuğundaki Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen Selim Ş.'nin polise verdiği ifadesinde şunlar kaydedildi:

"3 aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden 3 aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve kayınpederim olan Yaşar Ş. ile birlikte bize verilen adrese geldik. Çorum'a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla Çorum'da buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık. Bir süre sonra karım ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim kızıma sarıldım. Gökcen anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökcen araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökcen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökcen'in öldüğü bize söylendi" dedi.

'SİLAH NEREDEN ÇIKTI, HİÇ BİLMİYORUM'

Damadında silah olduğunu bilmediğini belirten Yaşar Ş.'nin ifadesinde "Biz kızımdan 3 aydır haber alamıyorduk. Gelen telefon üzerine Çorum'a gittik. Kızımın kaldığı evin önünde bir süre bekledik ve sonra kızım torunumla birlikte dışarıya çıktı. Damadım Selim Ş. araçtan inip kızımı araca bindirdi. Aracı ben sürüyordum. Sonra ikisinin arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve damadım silahla ateş etti. Silah nereden çıktı hiç bilmiyorum, bize silah olduğunu damadım söylemedi. Eşimin ruhsatlı silahını almış, silah evde saklıydı. Damadım bizde kaldığı için evin içini biliyordu. Ben kendisine silah vermedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Ben olayların bu aşamaya gelmesini istemezdimö dediği öğrenildi.

'BENİM SİLAHIMI ALMIŞ'

Anne Neslihan Ş.'nin ise ifadesinde, "Çorum'a geldik ve kızımın kaldığı mahallede bir süre bekledik, sonra kızımı gördük ve araca bindi. Damadımla tartışmaya başladı. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Benden habersiz damadım benim silahımı almış" dediği kaydedildi.

Öte yandan, öldürülen kadının evini gösteren Sevcan Ş. ise "Ben öldürülen Gökcen'in bebeğine üzülüyordum. Eve gelen gidenler oluyordu. Rahatsızdım. Gelsinler bebeği alsınlar diye aramıştım. Böyle olacağını bilseydim hiç aramazdım" dediği öğrenildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Ş. 'Kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayetin işlendiği yer polis ekipleri

Zanlıların adliye çıkışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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UYGULAMA YAPAN TRAFİK POLİSİNE ÇARPIP YARALADI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Trafik polisi İsmail Z. ile motosiklet sürücü Soner D. (21) yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi, Kuğulupark Sokak üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sokak üzerinde motosikletlere yönelik uygulama yapmaya başladı. Trafik polisi İsmail Z., motosikletiyle gelen Soner D.'ye 'dur' ihtarına bulundu. Durmayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili motosiklet sürücüsü Soner D. hakkında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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GSF ÖĞRENCİLERİNDEN ALKIŞLI, PANKARTLI TEPKİ



İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencileri, Narlıdere ilçesi kampüsünün depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararına tepki gösterdi. Fakülte binasının girişine, 'Mesele bina değil eğitim' pankartı asan ve kararı alkışlarla protesto eden öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında taşınacakları yerleşkenin güzel sanatlar eğitimine uygun olmadığını yeterli alt yapının bulunmadığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verilen ve 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ve DEÜ Konservatuvarı'nın Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin yaptığı kontrolde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kampüsün boşaltılması ve fakülte öğrencilerinin geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararı alındı. Karara öğrenciler tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak daha önce Dekan Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile bir araya gelen ve kaygılarını dile getiren öğrenciler, son olarak da mezuniyet töreninde, konuşması sırasında arkalarını dönerek kendisini protesto etti.

GSF ve Konservatuvar öğrencisi yaklaşık 80 kişilik grup, bugün de Narlıdere'deki kampüste bir araya gelerek, süreçle ilgili basın açıklaması yaptı. Kampüsteki binaların depreme dayanaksız olduğunun saptandığı raporun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten öğrenciler adına okunan basın açıklamasında, "Güzel sanatlar eğitiminin yüzde 70-80'ini oluşturan 'uygulama' ayağının fiziksel koşullarının karşılanmadığı bir yere gitmeyi reddediyoruz. Bizler, deprem riski olan bir yerde tabii ki kalmak istemiyoruz. Ancak bu süreç içinde rektörlük binası yerine, eğitimlerin hiçbir şekilde aksamaması için tüm bölümlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer tahsis edilmesini istiyoruz. Maalesef, fakülte mensuplarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yok sayıldığı, anti demokratik bir süreçle karşı karşıyayız" denildi.

Fakülte girişine, 'Mesele bina değil eğitim' pankartı asan öğrenciler, kararı alkışlarla protesto ettikten sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Basın açıklamasından görüntü

Pankarttan görüntü

Öğrencilerin alkışlı protestosundan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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HASTANE OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI



AYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kıraç, bugün annesini ameliyat ettirmek için Nazilli Devlet Hastanesi'ne geldi. Kıraç, otomobilini park ettiği sırada aracın motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobildekileri dışarıya çıkaran Kıraç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itafiye ekipleri otomobildeki yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, otomobil çekici yardımı ile hastane bahçesinden çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinden detay görüntüler

-Yanan otomobilden görüntüler

-Yanmakta olan otomobilin söndürme çalışmalarından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden, Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik görevlilerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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BIÇAK VE SOPALI SALDIRGANLAR 3 KİŞİYİ YARALADI



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıldıkları iş yerine gelerek bıçak ve çivili sopalarla saldıran 6 şüpheli, biri tatilci 3 kişiyi yaraladı. 5 yıldızlı otelin mutfağında çalıştığı belirlenen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi İncekum mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda, bir iş yerinin yakınında gürültü yapan 3 kişi, görevliler tarafından uyarıldı. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanlarına aldıkları 3 kişiyle tekrar iş yerine döndü. Bıçak ve çivili sopalarla gelen 6 kişi, girdikleri iş yerinde çalışanlar Faruk Akar ve Halil Çelik ile gürültüye uyanan Aslan Göğdere adlı tatilciye saldırdı. İş yerindeki bir görevli av tüfeğiyle dışarıda havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, karnından bıçaklanan Aslan Göğdere ile sopalarla dövülen Faruk Akar ve Halil Çelik ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 5 yıldızlı otelin lojmanında saklandığı belirlenen şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Otelin mutfağında çalıştığı belirlenen şüphelilerden biri tutuklanırken, 5'i adli kontrolle bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

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OTOMOBİLDEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA



KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp içindeki 3 çenteyı alarak başka bir otomobille kaçan, 4 kişi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakalandı. Hırsızlık anı, dinlenme tesisine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Balışehy ilçesinde meydana geldi. Fatih Karakaş, otomobilini park edip ailesiyle dinlenme tesisine girdi. Karakaş ailesinin içeri girmesinin ardından 4 kişi, otomobilin sol arka camını kırıp, içerideki 3 çantayı alarak kaçtı.Otomobilin yanına geldiğinde durumu fark eden Fatih Karakaş, polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma başlatarak şüphelilerin kimliğini belirleyip, 34 UU 8072 plakalı otomobille kaçtığını saptadı. Plakası belirlenen otomobil, kent girişinde PTS'de fark edildi. Takibe alınan otomobil, Karşıyaka Mahallesi 2022'nci Sokak'ta durduruldu. Otomobilin içindeki 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerin, dinlenme tesisinde gerçekleştirdikleri hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Karakaş ailesinin otomobilinin yanına park eder gibi geri manevra yaparak gelen otomobilden inen kapüşonlu şüpheli, aracın arka camını kırıp, içeriye sarktı. Şüpheli, çantaları alıp tekrar otomobil bindi. Otomobilin, daha sonra hızla tesisten ayrıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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İZMİR KÖRFEZİ'NDE KENDİ YAPTIKLARI KARTON TEKNELERDE BATTILAR



İZMİR Körfezi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından '11'nci Kartondan Tekneler Yarışması' düzenlendi. Farklı odalar tarafından hazırlanan 14 karton teknenin körfezde kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, yarışmacılar teknelerin üzerinde durmakta güçlük çekerken renkli görüntüler oluştu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Geleneksel TMMOB Karton Tekneler Yarışı'nın bu yıl 11'ncisi düzenlendi. Etkinlik, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda yarışma katılımcısı 14 meslek odası üyesinin tekne yapım çalışmalarıyla başladı. Her biri birbirinden yaratıcı konseptte hazırlanan karton tekneleri tamamlamak için zamanla mücadele eden yarışmacılar, yaklaşık 3 saat süren tekne yapımının ardından kortej eşliğinde Pasaport sahilindeki yarışma alanına yürüdü. Çalan düdükle yarışma başladı. Bazı tekneler hızlıca hareket ederek ilk andan itibaren ivmeyi yakaladı, bazıları ise suyun üstünde durmada büyük güçlük çekti. Kendi yaptıkları teknelerde batan yarışmacılar heyecanlı dakikalar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, izleyiciler yarışma anlarını cep telefonlarına kaydetti. Yarışın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni gerçekleşirken, ilk batan tekneyi yapan Orman Mühendisleri Odası Titanik ödülünü, en temiz çalışan ekip olarak Çevre Mühendisleri Odası Mavi Bayrak ödülünü, en sportmen ekip olarak Harita ve Kadastro Odası Centilmenlik ödülünü, İç Mimarlar Odası ise en iyi tasarım ödülünü aldı. En iyi kostüm ödülünü Maden Mühendisleri Odası aldı. Yarışmada, Ziraat Mühendisleri Odası üçüncülük ödülünü alırken, Maden Mühendisleri Odası ikinci, Gemi Mühendisleri Odası ise birinci oldu.

Öte yandan, yarışmanın ardından karton toplayan küçük çocukların tekneleri çöp kutularına doğru sürükleyip içlerinde eğlenmesi de yüzleri gülümsetti.

'AMACIMIZ DENİZE İLGİ ÇEKMEK'

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği'ni yürüten Melih Yalçın, "Bu etkinliği 11'nci kez düzenliyoruz. Amacımız denize biraz ilgi çekmek. Denizde hem ulaşım hem de temizliğin artmasını hedefliyoruz. Konak Pier tarafında bulunan şamandıraya ulaşıp geri dönen yarışmacılar ödülün sahibi oldular" dedi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Kadın haklarına dikkat çeken kostümlerle yarışmaya katılan Anıl Meclis, "Biz Maden Mühendisleri Odası olarak bu yarışmaya katıldık. Teknemizin bir haftadır provasını yapıyoruz. Bizim buraya geliş amaçlarımızdan birisi de farkındalık yaratmaktı. Bizler buraya gözlerimizi mora boyayarak ve şapkalarımıza kadın cinayetleri haberlerini yapıştırarak katıldık. Bizim için oldukça heyecan verici bir gün oldu ve sonucunda da hem en iyi giyinen ekip ödülünü hem de ikincilik ödülünü elde ettik" dedi.

Farklı tasarımıyla dikkat çeken tekneyi oluşturan yarışmacılardan İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, "Birlikte olmak bizim için en önemlisi. TMMOB'un birliğini hep beraber yaşıyoruz. Biz bugün yarışmaya kelebek konseptli teknemizle katıldık. Küçük bir dokunuşla tüm Türkiye ve dünyaya iç mimarlığı anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarışmadan görüntüler

-Yarışmacılarla röp.

-Tekne yapımından görüntüler

Melih Yalçın ile röp.

-Muhabir anonsu

Haber- Kamera: Hande NAYMAN - Kahraman DURAK/ İZMİR,

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KIRKPINAR HAFTASI, RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI



DÜNYANIN en eski spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası 658'inci kez Edirne 'de gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve törenle start aldı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından festival programı Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen halk oyunları gösterileriyle renklendi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce pehlivanı buluşturan, yağlı güreşlerin olimpiyatı 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı açılış töreninde kortej Edirne Belediye Başkanlığı binası önünde toplanarak Atatürk Anıtı'na yürüdü. Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Anıtı'na gelen kortejde protokol anıta çelenk bırakırken sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Kırkpınar'ın 2 altın kemerli Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, Kırkpınar ağalığını, bu spora yakışır şekilde yapacak birisi çıkana kadar yapmaya devam edeceğini söyledi. Selim, "11 yıl önce Edirne'ye geldiğimde demiştim ki; ağalığı hakkıyla, onuruyla, şerefiyle yapan birisi olursa benden alır. Bu sözümü tuttum, bundan sonra da devam edeceğim. Allah nasip ederse ağalığı seven, Kırkpınar'a, Edirne'ye, ata sporuna yakışır şekilde yapan bir kardeşim çıkana kadar, yaşımız el verdiği, sağlığımız el verdiğince devam edeceğiz" dedi.

'OLİMPİYATLARDAN SONRAKİ EN ESKİ SPOR ORGANİZASYONU'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Kırkpınar'ın dünyada olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonu kaydetti. Gürkan, "Kırkpınar'ı bu kadar efsane, geleneksel yapan, 2010 yılından UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girmesini sağlayan da bu özelliğidir. 1912'den bu yana başladığı yer olan şu anda Yunanistan topraklarındaki Simona'dan buraya taşınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 100 yıldan fazla süre Edirnemiz'de gerçekleşmektedir. Sarayiçi'nde gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimiz Türkiye'de yılda yapılan yaklaşık 120 yağlı güreşin, tüm dünyadaki tüm yağlı güreşlerin olimpiyatı olarak kabul edilmektedir. Bu yıl yine 2 bin 500'ün üzerinde olacağını tahmin ettiğimiz pehlivan katılımıyla, Edirne'den Ardahan'a, Hatay'dan Sinop'a, cazgırıyla hakemiyle, buraya yağlı güreşin olimpiyatlarını izlemek için gelecek tüm güreşseverlerle Cuma gününden itibaren Sarayiçi'nde, Er Meydanı'nda dualı çayırda buluşacağız" diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise, Kırkpınar'ın Türkiye'nin en köklü geleneklerinden birisi olduğunun altını çizdi. Bu geleneği gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracaklarını ifade eden Vali Canalp, "Bu sadece Edirne'nin bir geleneği değil, Türk milletinin bir geleneği değil, insalığın ortak mirasının da en köklü olanlarından bir tanesi. ve biz Edirneliler olarak aynı zamanda Türkiye'nin değil, dünyanın da, insanlığın da en köklü geleneklerinden birisine ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapmış olduğumuz geleneği, bizden önceki nesillerden emanet aldık. ve bu emaneti de elimizden geldiğince en iyi şekilde bizden sonraki nesillere intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali açılış programı Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen folklor gösterileriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kortejin oluşturulması

Davul zurna ekibinin geçişi

Bulgar ekibinin geçişi

Kortejden detaylar

Ağa Selim'in konuşması

Başkan Gürkan'ın konuşması

Vali Canalp'ın konuşması

Halk oyunları gösterileri

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Rize'de 1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor (2)- Yeniden



RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor. Kayıp kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, bir hafta önce evinden çıktıktan sonra dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, aynı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber: Arzu ERBAŞ/ ÇAMLIHEMŞİN(Rize),

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