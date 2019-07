DHA YURT BÜLTENİ - 19

Şehit uzman çavuş, Kırıkkale'de toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Nur Camii'ndeki törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Fuat, annesi Pakize, ağabeyleri Mahmut ve Oktay Baran ile ablası Ayşegül Baran törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında ağladı. Şehidin ağabeyi Mahmut Baran, kardeşinin fotoğrafını öperek, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim. Kurban olurum sana" dedi.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Kırıkkale şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen Z.G. (21) ile

İ.Y. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi

Tekirdağ Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davasının dün görülen ilk duruşmasında çıkan olayların ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekilme kararı, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygun bulanmadı, dosyadan çekilme kararını kaldırdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşmasının görülmesine, dün Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda başlandı. Salonun dolmasının ardından bazı aileler, içeri giremeyince kapı önünde arbede çıktı. Arbedenin ardından aileler içeriye alınmasının ardından

avukatları, duruşmanın başlamasıyla yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeri alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darp edildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darp talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti, davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bugün, heyetin davadan çekilme kararını değerlendirdi. Mahkeme savcısı verdiği mütalaada, yaşanan olaylara değinerek, çekinme kararında belirttiği, celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliye çevresinde ve içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar, mahkeme heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusu suç teşkil edecek emir verdiğine ilişkin iddiaların, CMK 25/1 maddesinde düzenlenen mahkeme heyetinin tarafsızlığının, şüpheye düşürmesi gerektirir nitelik ve mahiyette olmadığı yolunda görüş bildirdi.

Mahkeme yaptığı değerlendirmede, hakimin davaya bakamayacağı hallerin CMK'nın 22 ve 23'üncü maddelerinde düzenlendiği, CMK'nın 30/2 maddesi ise hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler nedeni ile davadan çekildiğinde izlenecek kanuni usulün düzenlendiği, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03.07.2019 tarihli duruşma zaptı ve duruşma CD'si heyetimizce incelendiği belirtildi. Mahkemenin aldığı kararda şöyle denildi:

"Bir kısım müştekiler vekillerinin yapmış olduğu taleplerin duruşma başlamadan önce gerçekleştiği iddia olunan alaylara ilişkin ilgililer, hakkında suç duyurusuna yönelik olduğu, mahkeme heyetine yönelik başkaca bir iddianın bulunmadığı, yapılan suç duyurusu talebinin ya da taraflarca bu konudan bahis yapılabilecek şikayetin muhatabı mahkeme heyeti olsa bile, sadece suç duyurusu ya da şikayetin varlığının davanın konusu ve tarafları bakamından mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürmeyeceği, bu hali ile dosya kapsamında heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığı, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin çekilme kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme heyeti tarafından verilen çekinme kararının CMK'nın 30/2 maddesi uyarınca uygun olmadığına, heyetin duruşmadan çekilmesi kararının kaldırılmasına, dosyanın gerekli işlemlerin yapılması için Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesine dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda isteme uygun ve kesin olarak oy birliği ile karar verildi."

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -

Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kontrolden çıkan cipin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mina Yıldırım (40) ile kızı İpek Yıldırım (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi ile kız kardeşini kaybettiği kazada yaralanan Aslı Yıldırım'ın (13) ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Artvin- Şavşat yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Mina Yıldırım ile kızları İpek ve Aslı Yıldırım, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızlarını cipten çıkarıp, yola taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mina Yıldırım ise sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslı Yıldırım'ın tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Mina Yıldırım ile kızı İpek Yıldırım için ikindi vakti Şavşat'taki Mustafa Kemal Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi ile kızını kaybeden Serkan Yıldırım, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kaymakam Musa Göktaş, Belediye Başkanı Nihat Acar, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Mustafa Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Servet Orhan ve çok sayıda kişi katıldı. Mina Yıldırım ve kızı İpek Yıldırım, kılınan namazın ardından Susuz köyündeki mezarlıkta toprağa verildi

Kömür ocağında çalışmaya başlayan futbolcu konuştu

Zonguldak Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) iş başı yapmasının ardından kömür ocağı önünde açıklamalarda bulundu. Yağız Kandemiroğlu, "Zonguldak Kömürspor'da madencinin ruhu için ter döküyordum, şimdi maden işçisi olarak ter döküyorumö dedi.

Zonguldak Kömürspor'un alt yapısından yetişen ve geçen yıl profesyonel sözleşme imzalanan Yağız Kandemiroğlu, geçen 3 Mart tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 işçi alımı için başvuru yaptı. Noter huzurunda çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Yağız Kandemiroğlu, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden işçisi olarak iş başı yaptı. Saat 08.00-16.00 vardiyası çıkışında kömür ocağı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yağız Kandemiroğlu, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yeraltında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu belirten Yağız Kandemiroğlu, şöyle dedi:

"Her maceranın bir sonu vardır. Yıllardır futbol oynuyordum ve aynı zamanda okuyordum. TTK'ya 35 bin kişi başvurdu ve bin maden işçisi kurada işe girdi. Ben de başvuru yapan ve bin kişi içerisine girenler arasındaydım. Hayatım böyle çizildi ve ben de böyle devam ettim. Allah böyle nasip etti. Babam da zaten özel bir maden ocağında maden işçisi. Madencilik babadan oğula geçen bir meslek oldu. Zonguldakspor'un adı Kömürspor, şimdi madende kömür çıkartıyorum. Zonguldak'ın kömürü meşhurdur ve bunu her yerde gururla söylüyoruz. Babam çok istiyordu madene girmemi. Annem çekinceliydi her anne gibi. 'Oğlum nasıl yapacaksın, nasıl edersin' diyordu. Anneme, 'Allah yardım eder merak etme' dedim. Babam her zaman destekçimdi. Hayatım boyunca da öyleydi. Allah nasip etti böyle bir şeyi her türlü üstesinden geliriz. Madene girmeye hak kazandığımda zaten takım arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım arayıp tebrik ettiler. Futbol hayatıma da devam edeceğim."

Kırkpınar'da Trakya ev yemekleri yarıştı

EDİRNE'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik 'Geleneksel Trakya ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi. Edirne'ye özgü birbirinden leziz yemeklerin boy gösterdiği yarışmada Safranlı İlmik Helvası, Kabaklı Kol Böreği ve Asma Kuşu yemekleri kendi kategorilerinde birinciliği göğüsledi.

Edirne'de birbirinden renkli görüntülerle devam eden 658'inci Tarihi Kırkpınar Festivali Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma Meriç Nehri kenarında bir restoranda gerçekleştirildi. Toplam 3 kategoride yapılan yarışmada hamur işinde 21, tatlıda 21 ve etlide 18 olmak üzere toplam 60 yarışmacı dereceye girmek için ter döktü. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de ödül töreni sırasında katıldığı yarışmada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin sadece ciğer ve köfteden ibaret olmadığını, saray lezzetlerinin de olduğunu hatırlatarak restoran menülerinde renkli yazılmaları önerisinde bulundu.

Edirne'nin Anadolu, Balkan ve Saray mutfağının izlerini taşıdığını ifade eden Hacıoğlu, "Bu kadar zengin bir mutfağımız var ama nedense Edirne gastronomisi denince akla ciğer ve köfteden başka bir şey gelmiyor. Bu güzel bişey mi çok güzel. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Ama mesela, şehir lokantalarının menülerinde bizim yöresel yemeklerimiz farklı bir karakterle yazılsın, renkle ortaya konsun. Yani insanlar bu menüde ciğer sarmayı gördüğü zaman neden farklı renk diye sorsunlar işletmeye. İşletme de bu bizim yöresel ürünümüz desin. Mesela şehzade kebabı için ve diğer yemekler için olabilir. Ben bu çağrımın tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması kanaatindeyim. Kendi yöreselimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok başarılı oluruz. Umarım bu yarışma farkındalık yaratma, gastronomi şehri olma yolunda adım atmaya vesile olur" dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÇEYREK ALTIN

Yarışmada daha sonra jüri üyeleri, 3 kategoride yapılan lezzetleri tek tek tadarak puanlama yaptı. Yapılan puanlama sonucunda dereceye giren lere çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada dereceye giren isimler şöyle:

Tatlılar; Safranlı İlmik Helvasıyla Selma Aygün birinci, İncir Dolması ile Serap Arcan ikinci, Kavala Kurabiyesi Nejla Özger üçüncü. Hamur İşleri; Kabaklı Kol Böreği ile Mediha Bayrak birinci, Bulgurlu Kol Böreği ile Sebile Karakütük ikinci, Hıdrellez Böreği ile Ayşe Öztürk üçüncü. Etliler; Asma Kuşu ile Derya Unut birinci, Koca Karı Dolması ile Fatma Tavukçu ikinci, Etli Ciğer Sarma ile Selen Çorbacı üçüncü.

Yarışmada dereceye giren isimlere ödüllerini, etkinliğe sonradan katılan Vali Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp yarışmaya katılanlara teşekkür ederek toplu fotoğraf çektirdi.

İntihar ettiği öne sürülen Serkan'ın dayısı: Yasal yollara başvuracağız

Antalya'da, kız arkadaşıyla tartışıp, yaşamına son verdiği ileri sürülen Serkan Y.'nin (23) dayısı Mehmet Çetin, yeğeninin intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Çetin, "Yasal yollara başvurup, konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 1 Temmuz akşamı, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'ndemeydana geldi. Kız arkadaşıyla sorunlar yaşayıp, tartıştığı için karın bölgesine tabancayla ateş ettiği öne sürülen Serkan Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Serkan Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serkan Y.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayın şokunu atlatamadığını belirten Mehmet Çetin, yeğeni Serkan Y.'nin intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Polis raporunda intihar olduğunun belirtilmesine rağmen olay yerine ilk giden kişinin kendisini olduğunu kaydeden Çetin, "Olay sonrası beni telefonla arayıp, çağırdılar. Hemen gittim. Yeğenim Serkan yerde yatıyordu. Tampon yapmak için eski kız arkadaşından havlu istedim. Bana havlu vermek yerine kapıyı yüzüme kapattılar. Serkan kendini vurmuş olsa bile neden ambulansı ve polisi aramak varken, bizi arayıp beklediler? Erken müdahale edilmiş olsa Serkan belki de yaşıyor olacaktı" diye konuştu.

Polisin, kendilerinin ifadelerini almadığını da öne süren Mehmet Çetin, "Yasal yollara başvurup, konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

