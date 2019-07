DHA YURT BÜLTENİ - 19

KÜTAHYA'DAKİ AZOT FABRİKASINDA PATLAMA (Yeniden)

KÜTAHYA'daki azot üretim fabrikasında amonyak yüklü silosunda patlama meydana geldi. Gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, Kütahya Valisi Ömer Toraman insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi.

Kütahya-Eskişehir yolunun 12'nci kilometresindeki Yıldız Entegre Azot Üretim tesisinin amonyak yüklü 30 metre yüksekliğindeki silosunda, 20.45 sıralarında, patlama meydana geldi. Kısa sürede gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, patlamanın sesi şehir merkezinde de duyuldu. Patlamanın ardından tesislere polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınırken, AFAD ekipleri de patlamanın meydana geldiği bölgede kimyasal ölçüm yaptı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot üretim tesislerindeki patlamanın olduğu olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Vali Toraman, insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Patlamanın tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. İçeride çalışan arkadaşlarımız dahil şu anda bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi bir etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız, ekiplerimiz burada bulunuyor. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar. Hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Bacada meydana gelen sıkışmadan kaynaklandığını söylüyorum. Gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu anlaşıldı. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabi bu tür tesisler önemli, kritik tesisler. Bir kez daha bize özellikle bu tip tesislerde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Güvenliği en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Müdahale içinde her an hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK YOK'

Gazetecilerin gökyüzünü kaplayan sarı dumanları ve insan sağlığı için risk olup olmadığını sorması üzerine konuşan Vali Toraman, "Şu anda şehir içindeki vatandaşlarımız içinde bir risk olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. İşçi kardeşlerimizin de sağlıkları yerinde. Şu anda amonyak sızıntısı tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz de burada, onlarda hassas ölçüm cihazları da var. Bu normalde bacadan çıkması gereken gazın birikerek topluca kısmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Normalde baca gazı bu. Yangın söz konusu değil, itfaiye tedbir olarak burada" dedi.

Ekiplerin olay yerinde bekleyişi sürüyor.

FABRİKA 2004'TE ÖZELLEŞTİ

Kütahya'da 1961 yılında üretime başlayan ve temeli 1955 yılında atılan azot üretim tesisi, 2004 yılında özelleştirilerek Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine katıldı. Şuanda İGSAŞ Kütahya Fabrikası olarak faaliyet gösteren tesisin, Türkiye'de 'Pril Poröz Amonyum Nitrat ve Derişik Nitrik Asit' üretimi yapan tek fabrika olduğu belirtildi.

Seferihisar'da orman yangını (3)

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın kararmasıyla helikopterlerle müdahalesi sona ererken, çok sayıda arazöz, dozer ve itfaiye aracıyla yangın bölgesinde müdahalelerine devam ediyor. Bölgeye yakın oturan Uğur Kale (22), "Anne annem ve dedem burada oturuyor. Haberi alınca direkt yardım etmek için buraya geldim. Hepimiz oldukça endişe ettik. Bizim evimize çok yaklaştı ancak bizim eve bir şey olmadı. Ama ormanlarımız, ağaçlarımız mahvoldu, çok üzüldük" dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle bölgede oturan Yunus Demirci'nin evinde de zarar meydana geldi. Alevler evin bir bölümünü kül ederken, bahçedeki 5 su motoru da kullanılamaz hale geldi. Evdeki zarar fotoğraflara yansıdı. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği ağıldaki 100 küçükbaşı kaçan Yusuf Dağgülü de, hayvanlarının henüz bulunamadığını söyledi.

======================================

ADIYAMAN'DA TACİZ KAVGASI: 3 YARALI, 3 GÖZALTI



ADIYAMAN'da, yemek yiyen kadını taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bir restorantta yemek yediği sırada ismi öğrenilemeyen kadın, kendisine laf attığını öne sürdüğü Suriye uyruklu şüpheliye tepki gösterdi. Kadının haber vermesiyle gelen yakınları ile Suriye uyruklu şüpheli arasında kavga çıktı. Bu sırada olay yerine Suriye uyruklu şüphelinin yakınlarının da gelişiyle kavga büyüdü.

Büyüyen kavga ihbarla olay yerine gelen polis tarafından biber gazlı müdahale ile sonlandırıldı. Kavgada yaralan 3 kişi olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

======================

BURSA CADDELERİ KONUK HALK OYUNLARI EKİPLERİYLE RENGARENK OLDU



BURSA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' kortej yürüyüşü ile start aldı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl düzenlenen '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', Atatürk anıtı önünde beyaz güvercin uçurularak kortej yürüyüşü ile başladı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinden eski stadyuma kadar süren kortej yürüyüşü boyunca yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı. Birbirinden farklı ve eğlenceli görüntülere sahne olacak etkinlik, 7-12 Temmuz tarihleri arasında sürecek.

'EVRENSEL BARIŞ VE KARDEŞLİĞE ATILMIŞ BİR ADIM'

Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği korteje katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı evrensel barışa ve kardeşliğe atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Ekipler, renk cümbüşünün yaşandığı kortejin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'da birer gösteri sergileyecek.

29 ÜLKEDEN DANSÇILAR GELDİ

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, farklı ülkelerden değişik kültürlere dünyaya yansıma şansını tanıyor. Yarışmaya, bu yıl Türkiye dışında 29 ülke katılıyor. Arjantin, Bangladeş, Başkürdistan, Bostan Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Dağıstan, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gürcistan, Kıbrıs, Kore, Kosova, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Senegal, Slovakya, Şili, Timor Leste, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuella, Yakutistan gibi ülkelerden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa'da izleyicilere sunacak. Merkeze bağlı 17 ilçede kurulan sahnelerde ekipler 6 gün boyunca gösterilerini sunacak.

