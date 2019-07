DHA YURT BÜLTENİ - 19

REYHANLI'DA DERNEĞE AİT BOYA KUTULARININ BULUNDUĞU DEPODA PATLAMA: 7 YARALI (2)



HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası çıkan yangında binadaki 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda meydana geldi. Depoda patlama sonrası çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm binayı sardı. Patlama sırasında binadaki 7 kişi yaralandı. Patlama ve yangın, mahallede büyük paniğe neden olurken, birçok kişi sokaklara döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla binadan çıkan yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin başlattığı çalışma sonucunda, yaklaşık bir saatlik müdahale ile yangın söndürüldü. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Doğan'ın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli hemşerilerim Reyhanlı'da insani yardım derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 Yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

GÜMÜŞHANE'DE 118 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - 2



GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 118 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Gümüşhane'ye 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli köyünde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 118'e yükseldi. Köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köyün su kaynağından incelenmek üzere numune alındı. İlk tespitlere göre suda koliform bakteri tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köylülere suyu kaynatıp içmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Bu arada, köyde mevcut su kaynağının yeterli gelmemesi nedeniyle köylülerin dereden su deposuna borularla takviye yaptığı iddia edildi.

Hastane ve acil detayları

Hastalarla röp.

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

BERBER, TARTIŞTIĞI AFGAN'I TÜFEKLE YARALADI

ELAZIĞ'da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Ahmet C. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sakin Sokak'taki iş yerinde berber Ahmet C. ile Afganistan uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet C., av tüfeğiyle Afgan kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Afgan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Afgan, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ahmet C.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

DÜĞÜN KONVOYUNU TRAFİKTE DURDURUP OYNAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA



GAZİANTEP'te, düğün konvoyu sırasında kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan 7 araç sürücüsüne 108'er lira para cezası uygulandı.

Yeşilvadi Mahallesi Dutluk Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki sürücüler, otomobillerinden inerek çiftetelli oynadı, halay çekti. Araçtan gelin ve damadı da indiren sürücüler, yeşil ışık yanana dek evlenen çift ile de bir süre oynadı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine konvoyu takip eden trafik ekipleri, 7 sürücüye 'çevreye rahatsızlık vermek ve trafik kurallarına aykırılık' suçlarındatan 108'er lira ceza uyguladı.

Öte yandan konvoydaki sürücüler, gelin ve damadın yolda oynaması Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları tarafından da kaydedildi.

Konvoyda sürücülerin oynaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu (2)

ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTI

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında bulunan cesedin, kendisine ait olduğu tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından çıkartılan dağcının cesedi, askeri helikopterle bölgeden alınarak ilk olarak Çamardı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kar altında kalan cesedin bozulmadığ ve baba Mehmet Karakoç ile kardeşleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Karakoç'un cesedi daha sonra otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından dağcının cenazesinin, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya'ya götürüleceği belirtildi.

-Helikopterden dağlık alan

-Ekiplerin cesedi çıkarma anları

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

İzmir'de 50 kaçak göçmen yakalandı



İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine, denizden harekete geçen ekipler, lastik botu durdu. Aralarında çocuklarında bulunduğu 39 Suriye, 5 Filistin, 5 Yemen ve 1 Somali uyruklu toplamda 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 50 kaçak göçmen, İl Göç idaresine sevk edildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

KIRIKKALE'DE PANTOLON HIRSIZI TUTUKLANDI



KIRIKKALE'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anları - güvenlik kamerası

Adliyeye sevk görüntüsü

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti



İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ilk birleşiminde, 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge kabul edildi.

ÇOCUKLU AİLELERE ULAŞIM JESTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri tarafından 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge sunuldu. Meclis'te kabul edilen önergeye göre, belirlenen aileler çocukları yanında olmak şartı ile bu kartları kullanabilecek. Kartlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İzmir'de yolcuların Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarından sabahları 06.00 - 07.00 ile akşamları 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak yararlandığı Halk Taşıt uygulamasının saatleri genişletildi. Yapılan düzenlemeye göre yolcular, 1 Ağustos tarihinden itibaren indirimli tarifeden saat 05.00'ten itibaren faydalanacak.

Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

