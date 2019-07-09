DHA YURT BÜLTENİ - 19

Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası (2)

CANSIZ BEDENLEDİ MORGA KONULDU

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yakınlarının morg önünde sinir krizi geçirdiği çobanların cenazeleri yapılacak otopsi sonrası toprağa verilecek. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Geçitboyu Köyü

Morg önünden detay

Morg önünde toplananlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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İZMİR'DE, ORGANİZATÖR SORUŞTURMASINDA 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



İZMİR merkezli 8 ilde, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmasını sağlayan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyanlarda gözaltına alınan 56 şüphelinin 19'u, adliyeye sevk edildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize eden şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, dün İzmir merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli"de bir dizi operasyon düzenlendi. Yasa dışı geçişleri organize eden üç farklı çeteden 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok geçişte kaçak göçmenlere can yeleği vermedikleri ve dolar cinsinden anlaşma yaptıkları öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 19 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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DENİZDE BOĞULMA İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ



SAMSUN'da bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, araştırma başlattı. Karada ve denizde yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Kayalıklarda ailesi ile birlikte vakit geçiren bir kadın, polisi arayarak denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarında bulundu. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ve Atakum Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde arama çalışması başlattı. Deniz polisince yapılan arama sonucu herhangi birine rastlanılamadı. Cankurtaranın sahilde sahipsiz bir çanta olup olmadığına yönelik aramaları da sonuçsuz kalınca, ekipler çalışmayı sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İhbarcı kadının gördüğü olayı anlatması

Deniz polisinden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 2 YARALI



SAMSUN'da, düğün konvoyundaki otomobile önce sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği kamyon, ardından minibüs çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaçtı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki Faruk S. yönetimindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, iddiaya göre aniden şerit değiştiren sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil, orta refüje savrularak durabildi. Bu sırada arkadan gelen Barbaros P. yönetimindeki 55 DJ 353 plakalı minibüsün de çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobildeki Emirhan Y. ve Umut S. yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazalı araçtan detaylar

Görgü şahidi ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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ÇAYINA TÜKÜRÜLDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENEN MÜŞTERİ HAKLI ÇIKTI

YALOVA'da kafeye gidip çay sipariş eden Abdullah Çakır (33), içeceğine tükürüldüğünden şüphelendi. Kafedeki garsonlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çakır, çayına tükürdüğü belirlenen garson K.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, "Çay tiryakisiyim normalde ama bu olay nedreniyle artık hiçbir yerde çay içemiyorum' dedi.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Cumhuriyet Caddesi Güneş Sokak'taki kafede meydana geldi. Sürekli vakit geçirdiği kafeye gelen müşteri Abdullah Çakır, çay sipariş etti. Gelen çayı karıştıran Çakır, içine tükürüldüğünden şüphelenip garsonu çağırdı. Garson reddetse de hareketlerinden daha çok şüphelenip ikna olmayan Çakır, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. İş yerindeki diğer çalışanlarla görüntüleri izleyen Çakır, haklı çıktı. Garsonlardan K.G.'nin Çakır'ın çayına 3 kez tükürdüğü ortaya çıktı. Abdullah Çakır, K.G. hakkında Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'ÇAY TİRYAKİSİNİ ÇAYDAN SOĞUTTULAR'

Abdullah Çakır, durumun kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Çayı tam karıştırırken içine tükürüldüğünden şüphelendim. Değiştirilmesini rica ettim. Çay değiştirildikten sonra durumu diğer garsonlara söyledim. Onlarla beraber kamera kayıtlarına baktık ve büyük şok yaşadım. Çay tiryakisiyim normalde ama artık hiçbir yerde çay içemiyorum. Sadece evde eşim çay yaparsa içebiliyorum. Kişiden şikayetçiyim. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. Artık toplumumuz duyarlı olsun" dedi.

Abdullan Çakır'ın avukatı Yakup Taşçı ise gerekli yerlere müracaat ettiklerini dile getirdi. Avukat Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi durumunda cafe çalışanı K.G. hakkında yargı sürecinin başlayacağını söyledi.

BENZER OLAY ESKİŞEHİR'DE YAŞANMIŞTI

Eskişehir'de, geçen yıl, kurye Burak S. getirdiği pizzanın içine tükürmüş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından olay ortaya çıkmış, sosyal medyada da paylaşılan anlar büyük tepki toplamıştı. Pizza sipariş eden müşteri artık bir dilim bile yiyemediğini söylerken, kurye Burak S. ise 4 bin TL para cezası almıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Müşteri ile kısa röp.

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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TÜRKİYE'DE DENİZ VE PLAJLARDA DRONE DENETİMİ BAŞLADI

TÜRKİYE'de ilk kez, halkın tatilini daha rahat yapması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz ve plajlarda drone denetimi başlattı. Drone ile havadan denizlerde denetim, birçok kişinin takdirini aldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi. Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı. Deniz polisi denetimler kapsamında Yalova merkez başta olmak üzere Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerindeki plajlarda halka bilgilendirici broşür dağıtarak boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Cankurtaranların da bilgilendirildiği etkinliklerle denizde olası olumsuz olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uygulamanın halk tarafından da takdir edildiği, üç tarafı denizlerle çevrili Yalova'da drone denetimlerinin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile denetim

-Jetski ve bot ile denetim

-Vatandaşların bilgilendirilmeleri

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK - Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,

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