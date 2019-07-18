DHA YURT BÜLTENİ-19

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (3)

7 KİŞİ ARANIYOR

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır.ö

DÜZCE

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Çanakkale'de feribotta korkutan yangın



ÇANAKKALE-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. İskeleye yakın bir noktada karaya oturan feribottaki yolcular tahliye edilirken, yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Çanakkale'den içerisinde çok sayıda araç ve yolcu ile hareket eden Karahasan-2 isimli feribot, Eceabat İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle feribotun makineleri durunca iskeleye yanaşamadı. Feribot bir süre sonra iskele yakınında karaya oturdu.

Bölgeye sevk edilen Eceabat Belediyesi'ne ait itfaiye aracının hortumu, feribota uzatılarak yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangın makine dairesinde çıktığı için alev görülmezken, sancak tarafındaki bacadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Kısa süreli panik yaşayan yolcular, Sahil Güvenlik botu ve balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri de söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Bu arada, feribottaki yangının makine dairesinde meydana gelen arızanın ardından çıktığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çıkan dumanlar

Yolcuların paniği

İskeleye yanaşması

Detaylar

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ,

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Çanakkale'de feribotta korkutan yangın (2)

YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Karahasan-2 adlı feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Feribottaki 93 yolcunun bir bölümü itfaiye aracının merdiveniyle, bir bölümü ise balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.

Gestaş firmasından olayla ilgili yapılan açıklamada, Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren gemide 93 yolcu ve 26 araç bulunduğu bildirildi. İlk olarak iskeleden yangına müdahale eden Eceabat Belediyesi itfaiye aracının merdiveniyle yolcuların tahliyesi başladı. Bu anlarda yolcuların yaşadığı korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Daha sonra Sahil Güvenlik Botu ve balıkçı tekneleriyle tüm yolcular tahliye edildi.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.07.2019 tarihinde 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren 'Karahasan 2' adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza nedeniyle seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı Emniyet kurtarma botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Öte yandan karaya oturan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör trafından çekilerek iskeleye yanaştırıldıktan sonra 26 aracın da tahliyesi gerçekleşecek.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adıyaman'da hırsızlığa 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, bir mağazadan elbise çaldığı iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir mağazaya giren 2 kadının çantalarına ödemesini yapmadıkları elbiseleri koyduğunu fark eden işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çantadan elbiseler çıkartılarak işyeri sahibine teslim edilirken şüpheli D.C. ve M.C., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri ve polis ekipleri

-Hırsızlık şüphelisi kadınlar

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

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Terör ile mücadelede farkındalık yaratıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki İngiltere Fahri Konsolosluğu yetkilileri, terör ile mücadelede farkındalık' konulu toplantı düzenledi.



Marmaris'te düzenlenen 'Terör ile mücadelede farkındalık' konulu toplantıya Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, konaklama tesisleri işletmecileri, zabıta personeli, otel güvenlik personeli, iş insanları ve turizmciler katıldı. İngiltere Marmaris Fahri Konsolos Yardımcısı Nazlı Hamitoğlu, sinevizyon eşliğinde şüpheli davranışlı kişiler, şüpheli nesneler, saldırı olasılığına karşı alınabilinecek önlemleri anlattı. Türkçe ve İngilizce sunumu gerçekleştirilen toplantıda 2006 yılında Marmaris'te meydana gelen terör saldırısı hakkında bilgiler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İngiltere Marmaris Fahri Konsolos Yardımcısı Nazlı Hamitoğlu sinevizyon eşliğinde anlatımı

Genel ve detay görüntüler

Ali GÜNDOĞAN/ MUĞLA, (Marmaris), DHA

