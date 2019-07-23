DHA YURT BÜLTENİ-19

Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)



CENAZE HELİKOPTERLE ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından helikopterle Şemdinli ilçesine, buradan da Günyazı Köyü Yeşilöz mezrasına getirildi.

TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Mezrada Çelik için düzenlenen törene Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, askeri yetkililer, kurum amirleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan töreni ardından Türk bayrağına sarılı Çelik'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Düzenlenen tören

-Terene katılanlar ve detaylar

-Cenazenin taşınması

HAKKARİ- DHA

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EGEÇEP'ten 'Hasankeyf sular altında bırakılmasin' çağrısı

İzmir'de basın açıklaması yapan EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) üyeleri, Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacak Ilısu Barajı'nda su tutulması işleminden vazgeçilmesini istedi.

Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan EGEÇEP üyesi yaklaşık 30 kişi, Dicle Nehri üzerinde kurulan ve su tutmaya başlanacak olan Ilısu Barajı'nın, 12 bin yıllık tarihe sahip Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacağını belirterek, bundan vazgeçilmesini talep etti. Ellerinde, 'Hasankeyf boğulmasın' dövizleri tutan grup adına basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Eş Dönem Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, Hasankeyf'in tarih öncesi dönemlerden başlayıp, Helenistik ve Büyük Selçuklular dönemine uzanan pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 10 Haziran'da gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı. Tarihi Ilısu kaplıcalarının kaynağında yapılmakta olan Ilısu Barajı su tuttuğunda, bazı bilim insanlarına göre Göbeklitepe ile aynı yaştaki antik Hasankeyf kenti sulara gömülecek; çoğu henüz kazılmamış olan 289 höyük de risk altında olacak. Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Dicle Vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak. Barajların ortalama ömrü 50 yıldır. 50 yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak. Bitme aşamasına gelmiş Ilısu projesi yapılırken ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. Projenin bilimsel bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahi bulunmamaktadır. Ilısu projesi 2013 yılında ilgili idare mahkemesi tarafından ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi. Hasankeyf enerji bahanesi ile sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir. Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf'in korunarak geleceğe taşınmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle herkesi Hasankeyf'in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Hasankeyf için geç değil. Ege'den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz: Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir. Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından doğa ile ilgili şarkılar çalan müzik grubu, konser verdi, topluluk daha dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın açıklamasından görüntüler

-Slogan atılmasından görüntüler

-Müzik dinletisinden görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu (2)

BAKAN PEKCAN HAKKARİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Yüksekova'daki incelemelerini ardından Bakan Pekcan ve beraberindekiler helikopterle Hakkari'ye gelerek Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen bölgesel istişare toplantısına katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada Hakkari'nin ve ülkenin ekonomik sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamaya da değinen Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Şemdinli'deki patlama sonucu bir genç evladımız hayatını kaybettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bugün burada hem Hakkari'nin hem de ülkemizin ekonomik sorunları ile ilgili karşılıklı görüşmeler yapacağız. Burada genellikle bakanlığımızın kısa dönemde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim ve sizin sorunlarınızı dinleyeceğim. Hakkari bizim için çok önemli bir yerdir. 2 ülkeye sınır komşusu olan bir kentimiz ve bu kadar çok gümrük kapısı olan başka bir ilimiz de yok. Dolayısıyla Hakkari potansiyelin çok altında, bir ticari ekonomik rakamları var. İnşallah el birliği ile bizlerin destekleri sizlerin gayretiyle bu rakamları Hakkari'nin laik olduğu yere getireceğiz. Gaziantep en başarılı illerimizden 1 tanesi. Gaziantep'in yaptığını Hakkari de neden yapmasın. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükseltmektir. Bizde bu amaçla bakanlık olarak teknoloji marka tasarımını destekliyoruz. Kadın ve genç girişimciler ekonomide daha fazla yararlanmaları için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Bakanlık olarak şu an çok fazla etkin olamadığımız pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni yeni politikalarımız oluşturup stratejiler oluşturuyoruz."

'HAKKARİ'DE DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANMIŞ BİR FİRMA YOK'

Toplantıda devletin desteklerinden ve ihracaat rakamlarından da söz eden Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakkari'de devlet desteklerinden ve ihracat desteklerinden yararlanmış 2017-2018-2019 yıllarına baktım yaralanmış bir tek firmamız bile yok. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin. Biz size daha büyük imkanlar anlatacağız. Biz bunlarla Hakkari'nin bütün ilçelerinin önünü nasıl açarız? Biz buradaki gümrük kapılarının nasıl daha verimli çalıştırabiliriz onu konuşalım. Esendere çok güzel oldu inşallah şimdi Üzümlü içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Üzümlü'de yaklaşık 60 dönüm bunun için tahsis ettik. Projesini yaptırdık bir tanesinin ihalesi bitti. İnşallah Esendere gibi bir kapıyı da Üzümlü Sınır Kapısına da yapacağız. Burada çalışacak gümrük memurlarımız içim lojman yapıyoruz. Devletimizin herkesin faydalanabileceği destekler var şu anda kadar 31 ilimizde ihracat destek ofisleri açtık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de böyle bir talep olmuş onu biz şuan değerlendiriyoruz. İhracatçılarımıza özellikle KOBİ'lerimizi finansal açıdan destek olmayı hedefliyoruz. Hakkari'nin dış ticaret rakamlarına baktım toplamda 93 milyon dolar bir dış ticareti var. 93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış. Demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor."

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ise Oda- Borsa Başkanlarıyla birlikte çalışarak, son birkaç ayda hükümete sundukları pek çok talebin, Bakan Pekcan'ın da desteği ve takibi sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

Bakan Pekcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı'nın ardından Yüksekova ilçesine geçerek Sanayi ve Ticaret odasını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Pekcan'ın karşılanması

-Ticanret odasına gelişi

-Bakan Pekcan'ın konuşması

-Detaylar

GÖRÜNTLER HAKKARİ'DEN GEÇİLDİ

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Bakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Ticaret Borsası'nda hububat satış ihalesine katılan Bakan Pakdemirli, daha sonra kentte gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi İşadamları Derneği'nin (OSİAD) açılışına katılan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. Yapısal problemlere dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız."

Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var. O da tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamıyla bugüne kadar çizilememiş durumda." dedi.

Pakdemirli, tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de bütün çiftçilerin kayıt altına alındığı, bütün tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alındığı bir sistem hayal ediyorum. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek çiftlilerimize, sen bunu üret deme şansımız olacak. Öteki dönemlerde de bazı ürettiğimiz ürünler ziyan oluyor. Bazı dönemlerde de gereğinden az üretildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli. sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantıda istişarede bulundu.



(Görüntü Dökümü

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_ Bakan Pakdemirli'nin ziyaret ve incelemelerinden detay

Bakan Pakdemirli konuşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı



Çanakkale'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) merkeze bağlı İntepe'de inşa edilecek olan Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için kura çekimi yapıldı.

İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Toplu Konut İdaresi Proje Uzmanı Mehmet Öç ve başvuru sahipleri katıldı. İntepe'ye yapılacak olan TOKİ konutları hakkında bilgi verilmesinin ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Çanakkale 1. Noter'i huzurunda kura çekimine geçildi. Kura sırasında ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı. Bazı hak sahipleri ise sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanan İsmail Özer, "Kepez'de oturuyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. TOKİ'de ev kurasına girdik. Çekilişe geldik. Duamızı ettik. Allah dualarımızı kabul etti. Allah'ımda bize evimizi nasip etti. Çıktı ve mutluyuz" dedi.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanarak büyük sevinç yaşayan bir kişi ise, "Bu evi çok istemiştik. Allah nasip etti. İnşallah çocuklarımızla hayırlısıyla oturmak nasip eder rabbim" diye konuştu.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. Sosyal konut projesinde yer alan konutların 86 tanesi 2+1 tipinde, 85 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. 2+1 olarak inşa edilecek olan dairelerin büyüklükleri 85 metrekare olarak tasarlanırken, 3+1 olarak inşa edilecek olanlar ise 128 metrekare olarak tasarlandı. Toplam 171 sosyal konutun yer aldığı projeye 2+1 olan 86 konut için 1192, 3+1 olan 85 konut için ise 723 olmak üzere toplam 1915 kişi başvuruda bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kura çekiminden genel ve detay görüntü.

-Kura çekimine katılan hak sahiplerinden görüntü.

-Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşların sevinç görüntüleri.

-İsmail Özer ile röp.

-Vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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Çatıda yangın çıktı, çökme nedeniyle zor anlar yaşandı



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangında meydana gelen çökme nedeniyle sokağa düşen parçalar ağaçlara zarar verdi. Yangına müdahale etmeye çalışan bir mahalle sakini, havalandırma boşluğuna düşüp yaralandı, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Orhangazi'nin Arapzade Mahallesi, Açıkbaştarla Caddesi'ndeki Yalçın Sokak'taki apartmanın çatısında çıktı. Girişinde fırın bulunan apartmanın baca bölümünden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangında çatıda çökmeler meydana geldi, kopan parçalar alevlerle birlikte düşüp, sokaktaki ağaçlara zarar verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyüp tüm çatıyı kaplarken, çevreyi duman kapladı.

Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada oturan Recai Başaran (49) yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun çatısına basan Başaran, camın kırılmasıyla 3'üncü kattan düştü. Boşluktaki prefabrik zemine düşen Ramazan Başaran yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Başaran'ın ilk müdahalesi yapılırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmanın ardından yangın söndürülürken, itfaiye erlerinden birinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiye eri, olay yerinde sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış noktası ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü

- Yangın yeri, yanan çatının görüntüsüf

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi, fenalaşan itfaiye eri,

-Düşüp yaralanan şahsın görüntüsü, panikleyenler

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),