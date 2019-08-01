DHA YURT BÜLTENİ - 19

Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu



SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek gölete girdiği belirlenen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 15 ile 17 arasında olan amca çocukları Adem Besler, Giray Besler ve Turan Besler, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/TEKKEKÖY (Samsun), -

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Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) Fransa plakalı cip çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Melikgazi İlçesi Köşk Caddesi Mustafa Şimşek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fransa'dan yaz tatili için gelen gurbetçi Caner Yellikaya hakimiyetindeki CF 597 ZV plakalı cip, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı genç kızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kalın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cipin çarptığı genç kızın metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı (güvenlik kamerası)

Haber: Olcay DÜZGÜN - Elif YAVUZ/ KAYSERİ, - KAYSERİ,

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Hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü (2)

KAZADA ÖLEN ÇİFT, MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilip, ağaca çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz çiftinin cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Genç çiftlerin cenazeleri otopsi için kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi morgunda alınarak, toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evine getirilen Öksüz çiftinin cenazeleri, daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Savaş Öksüz ve Merve Öksüz, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Savaş Öksüz çiftinin 6 yıllık evli oldukları ve bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Aynı kazada yaşamını kaybeden sürücü Mustafa Yılar'ın ise yarın Toprakkale İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracının gelişi

Cenazelerin omuzlarda taşınması

Cenaze törenine katılan kalabalık

Cenaze namazlarının kılınması, dua edilmesi

Helallik alınması, cenazelerin kaldırılması

Savaş Öksüz ve Merve Öksüz'ün sağlık fotoları

Süre: 02'35" Boşut: 77,2 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesinde A.Y ve T.S. isimli kişilerin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kullandığı otomobil ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin motor kaput kısmına gizlenmiş 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde de 2 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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Otomobilde arama yapılması

Kaputtan tabancaların çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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