DHA YURT BÜLTENİ-19

Annesini sırtından bıçakladı



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bedirhan T.(19), eve geç geldiği için tartıştığı annesi Gülcan T.'yi (44) sırtından bıçakladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Kadı Tarlası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra eve geç giden Bedirhan T., birlikte yaşadığı annesi Gülcan T. ile tartıştı. Tartışma sırasında Bedirhan T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Seslerin ardından Gülcan T.'nin yardımına koşan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gülcan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Bedirhan. T. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Elinden bıçakla hafif yaralanan Bedirhan T., tedavisi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı Gülcan T.'ye ambulansta müdahale edilmesi

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Gülcan T.'nin acil servise alınması

-Annesini yaralayan Bedirhan T.'nin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

-Hastane önünden detaylar

(1: 51) Boyut: (343 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

ADANA'da plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil, 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e(31) çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Candemir, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. 10 gün önce evlenen ve düğün izninde bulunan mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e, gece eşiyle yol kenarında yürüdüğü sırada plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sırasında başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Candemir, eşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, yaşam savaşı verirken, polisler ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde otomobili tespit etmek için inceleme yaptı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Kazanın meydana geldiği caddeden görüntü

Caddedeki mahalle bekçilerinden görüntü

Olay yeri inceleme polisin çalışmasından görüntü

Hastanenin acil servisine giren polisler

Acil servis tabelası ve dış görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'22" Boyut: 154 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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