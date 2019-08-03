DHA YURT BÜLTENİ-19

Balıkesir'de otobüs yangınında şoförler tutuklandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangının ardından gözaltına alınan otobüsün şoförü Nihat Demir (48) ve ikinci şoförü Hüseyin Hakkıoğlu (41), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nihat Demir ve Hüseyin Hakkıoğlu adliyeden çıkışı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı



MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cemil SEVAL/MANİSA, -

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Kayıp Merve'yi öldüren cinayet zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

KAYSERİ polisi 2011 yılında kaybolan ve bu tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği polisleri faili meçhul cinayet ve kayıp şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda bir olayı daha aydınlattı. 2011 yılında 17 yaşında olan Merve Koçer evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışmasında Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K (37) ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K (34) yaptığı eş zamanlı baskınla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgunun ardından adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden E.K. (37) olayla ilgili tüm delillerin kendisini işaret etmesi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis kamerasından zanlının adliyeye çıkarılışı

Öldürülen kızın vesikalık fotosu

Diğer görüntüler

Haber: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

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Bakan Kurum, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. 135 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izleyen Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uşak ziyareti kapsamında, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nu ziyaret etti. Bakan Kurum'a Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti. Kanyondaki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, 75 kilometre uzunluğundaki kanyonda bulunan 135 metre yüksekteki cam terastan çevreyi izledi. Kanyonda bulunan işletmeleri de ziyaret eden Bakan Kurum, satışa sunulan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Bakan Kurum, çocuklara oyuncak dağıttı.

'ULUBEY KANYONU MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK'

Ulubey Kanyonu gezisi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ulubey Kanyonu'nun dünyanın en büyük kanyonlarından olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Tarihi çok eski yıllara dayanan kanyon, bugüne kadar korunarak gelmiş bir güzellik. Ortasından akan dere, maalesef atık su arıtmanın kapasitesinin yetmemesi sebebiyle kirli akıyor. Bu doğal güzelliği görmeye gelenlere hem görsel anlamda hem de kötü koku anlamında kirlilik veriyor. Bu kirliliği gidermek amacıyla Uşak Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz" dedi.

'DERE ARTIK BERRAK AKACAK'

200 bin nüfusa hitap edecek arıtma tesisine gelecek yıl başlanacağını kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa bir sürede projeyi tamamlayarak bu kirliliğe sebebiyet veren tesislerin atıklarını da arıtma tesisine bağlamış olacağız. Deremiz de eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUMAK'

Vatandaşların sosyal anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kanyonda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Uşak Valiliği tarafından burada vatandaşlarımız geldiğinde hem yöresel ürünleri görüp alabilmelerine imkan sağlayan satış üniteleri, gezip dinlenme yerlerini muntazam bir şekilde yapıyorlar. Burayı bulunduğu değerlerle birlikte koruyarak, vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda gezebilmenin imkanını vermiş olacağız. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi.

Bakan Kurum, kanyondaki incelemelerin ardından Uşak Belediyesi ve AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kurum'un kanyonda inceleme yapması

-Bakan Kurum'un cam terasta çevreyi izlemesi

-Bakan Kurum'un çocuklara oyuncak dağıtması

-Bakan Kurum'un esnaflar ile görüşmesi

-Bakan Murat Kurum'un açıklamaları

Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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