DHA YURT BÜLTENİ-19

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (4)

'MHP İLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaretinin ardından, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılmak üzere, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ne geldi. Burada Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, partililere hitap etti. "Bursa teşkilatımızın her bir mensubuna burada, bu muhabbet sofrasında teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP'li kardeşlerimize de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle, kara bulutları dağıtmış yeni bir yol ve ufuk açmıştır. AK Parti'nin Türk siyasetinin gelecek asrına damga vurabilmesi, milletin 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde önünü açtığı fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına sonra davamıza olan bağlılığımıza ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız özverilere borçluyuz. Biz pazara kadar değil mezara kadar diye çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Gençler, kardeşlerim, ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi Türk demokrasini güçlendirecek reformlara imza atacağız."

'MİLLETİMİZİN ONURUNUN ÇİĞNENMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"18 yıldır şanla şerefle milletimize hizmetin gururunu yaşıyoruz. 17 yılı bulan iktidarımız döneminde gözünü ve gönlünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca kardeşimizin umudu olduk. 17 yılın her dakikasını, her anını milletimize hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla geçirdik. Kimi eksiklerimize rağmen ülkemizin, milletimizin her meselesine çözümler üretmeye çalıştık. Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılan eserleri 17 yıllık zaman dilimine sığdırdık. Demokrasimizi güçlendirdik, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette, Türk siyasi hayatının en köklü reformlarına imza attık. Önümüze çıkartılan tüm engelleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik, aksine her zeminde ülkemizin başını dik tuttuk. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için el açan, sanayisi dışa bağımlı ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar IMF'ye olan borcu sıfırladık ve IMF bize para verecek durumda değil, tam aksine bizden borç ister hale geldi. Eğitim, sağlık, ulaşım, savunma, turizm, ihracat gibi birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak yine bize nasip oldu. Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları, her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü ve sağlamlığını ortaya koymuştur. İhracat rakamları, ekonomimizin Temmuz ayında da toparlanmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi."

'MUHALEFETİN SIĞ GÜNDEMİYLE DEĞİL, MİLLETİMİZİN GÜNDEMİYLE İLGİLENDİK'

Faizlerin düştüğünü, enflasyondaki gerilemenin süreceğini, piyasadaki canlanmanın yeniden ivme kazanacağını belirten Erdoğan, "Biz çalışırsak, üretirsek, hepsinden önemlisi sürekli; öldük, bittik diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır. Türkiye'nin kutlu ilerleyişini durdurmaya engellemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Sağda-solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin. Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Küçük meselelerle, sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde, kendi gündemimize odaklanmamız, kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz var. Muhalefetin sığ gündemiyle değil, milletimizin gündemiyle ilgilendik. Birileri istemese de, haz etmese de biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz. Ne köklerimizi koparacağız ne de gözlerimizi ufuktan ayıracağız" dedi.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itafiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Pınarkent Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatanadaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye iintikal eden itfaiye ekiplerinın yangına müdahalesi sürüyor.

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Muğla'da 22 göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adasına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 18.00 sıraları ilçe merkezine 30 kilometre mesafede AKTUR Tatil Sitesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak botta bulunan 14 'ü Iraklı, 5'i Suriyeli, 3'ü Filistinli olmak üzere toplamda 22 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Datça limanına getirildi. Yunanistan'ın Sömbeki Adasına geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların içinde bulunduğu lastik botun havası indiği için batmak üzere olduğu öğrenildi. Son anda kurtarılan kaçak göçmenlerden ikisinin, bota binmeden önce dağlık yolda gizlice sahile inmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralandığı belirtildi. İki yaralı göçmen, Datça Devlet Hastanesi'n sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

EAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Subaşı sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada O.B. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

