DHA YURT BÜLTENİ - 19

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sevkiyattan görüntü

-Araçların geçişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

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Gaziantep'te doktora bıçaklı saldırı

Gaziantep'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kandemir görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Olay akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kimliği kişi, sağlık raporu almak için hastaneye başvurdu. Göz doktoru Kutlay Kandemir bu kişiye sağlık raporu vermedi. Bu nedenle Kutlay ile tartışan bu kişi, hastaneden ayrıldı. Akşam mesai bitiminde hastane otoparkında beklemeye başlayan aynı kişi, Kutlay'ı evine gitmek üzere otomobiline bindiği sırada bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan doktoru görenlerin haber vermesiyle otoparka gelen doktorlar, mesai arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Kandemir, daha sonra acil serviste tedaviye aldı.

Dr. Kandemir, "Kimseyle bir husumetim yok. Şüphelinin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kutlay Kandemir'in fotoğrafı

-25 Aralık Devlet Hastanesi

-Doktorun tedaviye götürülmesi

-Kutlay Kandemir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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'Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu' imzalandı (2)

FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da fındık hasat şenliğine katılarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınacak fındıklara ödemenin 15-20 gün içerisinde yapılacağını söyledi. Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde fındık hasat şenliği düzenlendi. Şenliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, üretici temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Türkiye'nin üretim ve ihracatta birinci sırada yer alarak, dünyanın en önemli fındık üreticisi konumunda olduğunu, 592 bin ailenin 728 bin hektar alan üzerinde, dünyanın en kaliteli fındığını yetiştirdiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Üretimde geçen sene, 515 bin tona ulaşmış bulunmaktayız. Dünya fındık alanlarının yüzde 75'ine sahibiz. Son yıllar ortalamasına göre, dünya fındık üretiminin yüzde 65 ile yüzde 70'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. 100'den fazla ülkeye, yılda ortalama, 250 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. Dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyoruz. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının bir numaralı ürünü.Toplam tarım ihracatının, yüzde 10'unu fındık oluşturuyor. Fındık, ülkemize yıllık ortalama, 2 milyar dolarlık gelir sağlıyor" dedi.

'BAKAN OLARAK FINDIĞIN HER ZAMAN ARKASINDAYIM'

Fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun kalite fındık 17 lira, levant kalite fındık 16.5 lira fiyat açıklandığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Fındık Tahmin Komisyonlarınca 2019 yılı fındık rekoltesi 700 bin tonun üstünde olmuştur. TMO olarak kaliteli ürün almak durumundayız. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı taş, toprak vb. yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak olup, ödemeler en geç 15-20 gün içerisinde yapılacaktır. Eğer alım noktası olarak eksiğimiz varsa onların sayılarını artırmak, çiftçimizin ayağında hizmet vermek bizimde borcumuzdur. Bakan olarak fındığın her zaman arkasındayım" şeklinde konuştu.

Fındık konusunda, mevcut durumun gözden geçirilmesi, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanmasının sektörün tüm paydaşları ve fındığın geleceği açısından büyük önem taşıdığını da anlatan Bakan Pakdemirli, Karadeniz bölgesinin de fındık açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra fındık bahçesine giderek, hasat şenliğinin açılışını yaparak sembolik fındık topladı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

-Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov'un konuşması

-Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili'nin konuşması

-Dua ve hasat kurdelesinin kesilmesinden görüntü

-Fındık bahçesinde Bakan'ın sembolik hasadından görüntü

Süre: 4.34 DK Boyut: 679 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,

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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Ören Kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Doğan K.'ın(Karabaş) (42) kullandığı 35 KTZ 48 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden ters yöne girip karşı şeride geçmeye çalışan Hüseyin Çelik (69) yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, otomobil sürücüsü Doğan K.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ KEMALPAŞA, (İzmir),

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Safkan Arap taylarından 3.5 TL gelir elde edildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde ihaleyle satılan 66 safkan Arap tayından 3 milyon 675 bin TL gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Esennur, Yağız Adam ve Yeksıra isimli taylar 200'er bin TL'den satıldı.

Toplam 77 taydan 66'sının satıldığı açık artırmada, TİGEM 3 milyon 675 bin TL gelir elde etti. Açık artırmada Esennur isimli tay CMF Reklam, Yağız Adam isimli tay Urallar Tarım ve Yeksıra isimli tay Cuma Güneş tarafından 200'er bin TL'ye satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin TL'ye satılırken, 11 tay ise alıcı bulamadı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 420 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 849 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 701 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 1 milyon 705 bin TL gelir elde etti.

Görüntü Dökümü

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-Atlardan görüntü

-Satış yapılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -