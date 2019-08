DHA YURT BÜLTENİ - 19

Eşinin şehit olduğu haberini ziyarete geldiği İzmir'de öğrendi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Muhammet Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin acı haberi İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı.

Bugün Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışma sonucu Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Güntekin'in acı haberini, eşi Ezgi Güntekin İzmir'in Buca ilçesi 870/3 sokakta oturan ailesinin yanında aldı. Askeri yetkililerin eşinin şehit olduğu haberini tebliğ etmesi üzerine Ezgi Güntekin ve ailesi şehit Muhammet Ferdi Güntekin'in Erzurum'da oturan ailesinin yanına hareket etti. Şehit haberini alan mahalle sakinleri ise Ezgi Güntekin'in evine ve mahalleye Türk bayrağı astı.

9 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Şırnak'ta yaşadığı öğrenilen Ezgi Güntekin'in, eşi Muhammet Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte kızı Mina'yı alarak İzmir'de oturan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Şehit Güntekin'in 3 yaşına girecek olan kızı Mina Güntekin'in 9 gün sonra doğum gününü kutlamak için hazırlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ezgi Güntekin'in baba evinden görüntü

-Mahalleden görüntü

-Aileden görüntü

-Jandarmadan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerine takviye olarak Tekirdağ merkez ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yanan fabrikadan detaylar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Yükselen alevler

Çevreden detaylar

Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kaçak göçmenlerin botlarla getirilmesinden görüntü

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

İzmir'de, Marmara Depremi'nin 20'nci yıldönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş



İZMİR'de, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümü nedeniyle Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ÖSYM binası önünde toplanan, TMMOB üyesi yaklaşık 60 kişi, 'Unutmadık Unutturmayacağız' pankartı açarak, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş öncesinde basın açıklaması yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir'in böylesi büyüklüklerde bir depreme hazır olmadığını belirterek, yeni yayımlanan Bina Deprem Yönetmeliği'ndeki zemin durumu ve fay hatları ile ilgili bilgilerle beraber Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncellenerek uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

Denizli'deki depremi hatırlatan ve bu tarz olayların her an gerçekleşebileceğini belirten Yalçın, "Deprem bir doğa olayıdır, depremi afete dönüştüren ise yıkılan yapılardır. Yapıların yıkıcı etkisini azaltmak için mevcut yapı stoku iyileştirilmeli, onarılmalı ve güçlendirilmelidir. İkinci olarak yeni yapılacak yapılar bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde inşa edilmelidir. 8 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan imar barışı ile kaçak yapılaşmaya göz yumulmuş niteliksiz, mühendislik hizmeti almayan, yapı güvenliğini vatandaşının vicdanına teslim eden bir yapı stoku ortaya çıkmıştır. İmar barışı ile daha da sağlıksız hale gelen, yıkılmak için depreme dahi ihtiyaç duymayan yapı stokumuzun tamamıyla tespit edilmesi ve aciliyet arz eden bölgelerin bir an evvel kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekmektedir" dedi.

Grup, Gündoğdu Meydanı'nda geldikten sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Basın açıklamasından görüntü

Yürüyüşten görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı



BURDUR'un Yeşilova ilçesi yakınlarında hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada emekli sağlık memuru Ömer Akdemir (63) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli- Yeşilova karayolunun 9'uncu kilometresindeki Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki 47 PG 833 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki 07 MET 33 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Müslüm Koçhan, aynı araçtaki Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10) ve Tuba Koçhan (36) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Can Analık ve araçta bulunan Ömer Akdemir, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ömer Akdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Haber: Mesut MADAN - Yavuzkan AKDOĞAN/ YEŞİLOVA(Burdur),

=====================================