Dha yurt bülteni - 19

Düğün evi taziye evi oldu

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde kızı Merve'nin düğününe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Turgut Arslan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aracı kullanan oğlu Sinan, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı.

Olay Erzurum-Oltu karayolunun Yayla Mahallesi yakınlarında dün meydana geldi. Kızı Merve'nin Oltu ilçesi'ndeki düğününe katılmak isteyen Turgut Arslan, ailesi ve komşularıyla birlikte merke Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinden araç konvoyuyla yola çıktı. Sinan Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet türü araç Yayla mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Aracı süren oğlunun yanında oturan 6 çocuk babası Turgut Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Arslan, amcası Cenk arslan ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

BABASININ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ

Kızının düğününe giderken hayatını kaybeden Turgut Arslan'ın cenaze namazı merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı semtindeki Kavak camiinde kılındı. Ailenin yakınlarının katıldığı cenaze namazında Sinan Arslan, uzun süre babasının tabutu başında bekledi. Kazayı yaralı olarak atlatan Turgut Arslan'ın kardeşi Cenk Arslan, taziye dileklerini kabul etti. Cenaze namazı sonrası Turgut Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Camiden detay

-Cenazeden detay

-Cenaze namazına katılanlar

-Sinan Arslanın babasının cenazesinin yanında beklemesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınarak ambulansa konulması

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 02.32 BOYUT: 284 MB

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Stratonikeia'da masklar bulundu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda, 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen mitoloji tanrılarının mermer bloklarına işlendiği 17 mask daha bulundu. Böylelikle Antik Kent'te bugüne kadar bulunan maskların sayısı 33'e yükselmiş oldu.

Yatağan ilçesi yakınlarında bulunan antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 2008 yılından bu yana kazı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yoğunlaştığı 12 bin kişilik 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda, mitolojik masklar bulundu. Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ev sahipliği yapan antik kentte bulunan masklar temizlenip, restorasyonu yapılıyor. Şu ana kadar yapılan kazı çalışmalarında 33 mask bulunarak koruma altına alındı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bulunan eserlerin Helenistik Dönem'de tiyatro oyunlarında kullanılan maskların mermer taşlar üzerine

işlenmiş kabartmalar olduğunu söyledi. Tarihsel anlamda bulunan tarihi eserlerin oldukça önemli olduğunu kaydeden Söğüt, "Bulunan masklar, o dönemde gösteri sanatlarının faal anlamda sergilendiğini ortaya koyuyor. Buldukları tarihi eserlerin iyi bir işçilikten geçmiş olduğu görülüyor. Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Prof.Dr. Bilal Söğüt'ün açıklaması

-Stratonikeia Antik Kenti'nden görüntü

-Bulunan masklardan görüntüler

-Antik tiyatrodan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Polis 3 gün boyunca nöbet tuttu, heykeltıraşın yaptığından şüphelenildi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürünü bir heykeltıraşın yaptığı düşünülürken, incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak'tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp, güvenlik önlemi aldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hafta sonu olması nedeniyle ekipler gelemeyince polis ekipleri aslan figürlü kayanın başında geceli gündüzlü nöbet tuttu.

Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelerek incelemede bulundu. Belediye işçileri figürü yerinden sökerek otomobile taşıdı. Aslan figürünü kentte heykeltıraşlık yapan bir kişinin koyduğu düşünülürken, aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Belediye işçisi Soner Kaya, polise aslan figürlü kaya parçasını 50 yaşlarında birisinin toprak sete koyarken gördüklerini belirterek, "Geçen Salı günü öğle saatlerinde yemeğe gidiyorduk. 2 tane kova getirmiş. Aslanı da duvarın üzerine koyup oraya monte etti. Pek ciddiye almadık. Öğleden sonra baktık ki oraya monte etmiş." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Üzeri örtülü aslan figürünün başında polislerin beklemesi

-Soner Kaya'nın açıklaması

-Belediye işçilerinin aslan figürünü sökmesi

-Aslan figürünün otomobile konulması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Kayseri'de okul servislerine sıkı denetim

KAYSERİ'de trafik polisleri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerini denetledi. Belgelerinde eksiklik bulunan sürücülere işlem yapıldı.

Kentte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 800'ü aşkın okul servisi trafiğe çıktı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için kent genelindeki ara ve ana arterlerde trafik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Havaalanı yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durdukları okul servislerinin sürücü belgelerini inceledi, öğrenci taşıma evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri sürücülerin yanı sıra servis içinde öğrencilerinde de emniyet kullanması konusunda sürücüleri uyardı. Polis evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kontrollerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

Polis araçlarının görüntüsü ve hazırlıkları

Okul servislerinin polis tarafından durdurulması

Polislerin servis sürücüleri ile görüşmesi ve evraklarının incelenmesi

Servis sürücüleri ile röportaj

Polislerin servis çevresinde denetimi

Diğer detaylar

Süre: 5.44 Boyut: 641 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: İsmet KÖZELO-KAYSERİ-DHA

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Edremit'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalara İçişleri eski Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu da katıldı.

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü programı Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene İçişleri eski Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Rizvan Çiper, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin katıldı.

Halk oyunları gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Dile kolay, 797 günlük bir işgalin ardından gelen 9 Eylül, sadece düşmanın kovulması değildir. Ötesinde anlamlar taşıyan bir tarihtir. Cesaretimizi, direnişimizi, mücadelemizi, özgürlüğümüzü anlatır. 9 Eylül, Cumhuriyet'e giden yolda bir ön sözdür" dedi.

Menderes Bulvarı'nda yapılan geçit töreni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Atlı efeler, protokol üyelerine kurtuluşu temsilen birer bayrak hediye etti. Protokol üyeleri bayrakları 3'er kez öperek teslim aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtuluş etkinliklerinden genel ve detay görüntüler

-Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Geçit töreni

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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