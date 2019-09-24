Dha yurt bülteni-19

Parayı alırken doktor kıyafetli polisler yakaladı



BARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan H.K.'nin mesaide olduğu sırada telefonu çaldı. Teknisyeni arayan H.F. (61), "Bana para vereceksin, vermezsen seni hastanede tacizde bulunuyor diye herkese söylerim. İstediğim parayı vereceksin yoksa seni rezil ederimö diye tehdit etti. Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.'ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanma anı güvenlik kamera görüntüsü

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: BARTIN,

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Park halindeki iş makinası, devrildi



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, doğalgaz çalışmasında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğuna düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 18.30 sıralarında, 3243 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden doğalgaz çalışmalarında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir anda kaymaya başlayıp, yandaki apartmanla istinat duvarı arasında bulunan boşluğa düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, mahallede panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi. İş makinası, düştüğü yerden vinçle çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Düşen kepçeden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da



TCDD'nin kuruluşunun 163'ncü yılı sebebiyle organize edilen 'Turistik Doğu Ekspresi' akşam saatlerinde Erzurum'a ulaştı. Erzincan'dan sonra turnenin üçüncü durağı olan Erzurum Garı'nda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.

TCDD'nin İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle düzenlediği Turistik Doğu Ekspresi dün Ankara'dan hareket etti. Bugün öğle saatlerinde Erzincan'a ulaşan tren, akşam saat 18.00 sıralarında ise Erzurum'a geldi. Tren garında kurulan semaverde çay içen Turistik Doğu Ekspresi'nin yolcuları ve sanatçılar konser için hazırlıklara başladı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Sema Korkut, ilk kez trenle Doğu'ya yolculuk yaptıklarını söyledi. İlk konseri Ankara Garı'nda verdiklerini, ikinci konserin Erzincan'da olduğunu belirten Sema Korkut, Erzurum'daki konserden sonra Kars'a gideceklerini belirtti.

ORKESTRA SANATÇILARI HIRKA VE MONTLA KONSERDE

Hava kararınca başlayan konser için hazırlanan orkestra sanatçıları üşümemek için mont ve hırka giydi. Prova sırasında mont giyen orkestra şefi konser başlayınca ceketini giyerken, bazı sanatçıların mont ve hırkalı olması dikkat çekti. Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu'nun paltosuyla izlediği konser sırasında davetlilere çay ikramı da yapıldı. Erzurumluların ilgi gösterdiği konser, orkestranın sevilen eserleri seslendirmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Doğu Ekspresinden detay

-Erzurum Garında çay ikramı

-Sema Korkut ile röp

-Drone ile çekilen detaylar

-Konseri izleyen protokol ve vatandaşlar

-Konserden detay görüntüler

Haber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı



BALIKESİR'de 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz (74), kendisi için yapılan 10 metrekarelik kulübeye taşındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan İskender Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 10 metrekarelik kulübe yapıldı. Daha önce yaşadığı mağaraya 25 metre mesafade olan, 10 bin 325 liraya mal olan klübenin dışına, Gündüz'ün su ihtiyacını karşılaması için su tankı konuldu.

Yaşlılık aylığı olarak 675 lira alan ve gıda yardımı yapılan Gündüz, kendisine yaptırılan kulübe için "Buraya emek harcanmış, burası kulübe değil ev. Devletin yaptığı güzel olur" dedi.

Akyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan, "İskender amcamız kırk yıldır mağarada durmakta,12 Eylül mağdurlarındandır. İskender amcamız cezaevinden çıkıp köye döndüğünde insanlar ve devlete küstü, 40 yıldır köyümüzün dışında mağarada yaşıyordu. Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda yanına gelip giderken ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İskender amcanın daha önce yaşadığı mağara maden aramak için açılmış bir tüneldi. Orası göçük yaptığından burada bulunan bir mağara ağzı gibi bir çukura kendi imkanları ile taş duvar örmüş, bir sığınak yapmıştı. 11 yıldır da burada yaşıyordu. Burasıda çok küçük olduğu için durumu ilçe kaymakamımıza bildirdik. Sağ olsunlar böyle bir yer yaptılar. Mağarada yaşarken yürüyemiyordu, felç geçirmişti şimdi buraya taşındığında iyileşme sürecine geçti. Ayağa kalkıyor, yürüyor, kendi işini yapıyor. Sağlığı sıhhati yerinde. 675 TL yaşlılık aylığı geliyor. Biz de bu parayla ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İki kardeşi var, ikisi de köyde ev gösterdiler yanımızda kalsın diye, kabul etmedi. Kendisine muhtarlıkça başka bir yer gösterdik orayı da kabul etmedi. İnsanlardan kaçıyor, uzak yaşıyor. Yaşadığı mağaradan 25 metre mesafedeki bu klübeye zor ikna ettik. Şimdilik hayatından memnun gözüküyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İskender Gündüz'ün kaldığı mağaradan genel ve detay görüntü

-İskender Gündüz'ün yeni kaldığı kulübeden genel ve detay görüntü

-İskender Gündüz röp

-Akyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan röp

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/ BİGADİÇ(Balıkesir),

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İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü



İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin üzerinde duran ve başka bir kişininde otomobilin camından sarkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bugün öğle saatlerinde bir vatandaşın, Mersinli Mahallesi Gıda Çarşısı yakınında çektiği görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Söz konusu görüntünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak yolculuk yaptı. Diğer arkadaşı ise vucudunun büyük bölümünü candan çıkartarak tehlikeli yolculuğa eşlik etti. Bir süre otomobil üzerinde ve camından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi, otomobilin trafik ışıklarında durması üzerine, camdan otomobilin içerisine girdiği görüldü. Olayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise saniye saniye bu tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Polis ekipleri, hem kendi hayatlarını hem de trafiğe tehlikeye atan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürüdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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