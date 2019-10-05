Dha yurt bülteni - 19

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerini taşıyan midibüse TIR'ın arkadan çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) acı haberi Tokat'ın Almus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. 1 yıl önce evlenen şehidin eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personelinin taşındığı Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse, aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 15 jandarma personeli yaralandı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba ocağına ulaştı. Mustafa ve Semiha Türk çiftinin 6 çocuklarından 4'ncüsü olan şehidin acı haberini alan anne ve baba büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Köyde haberi duyanlar ise taziye için şehidin baba evine akın etti. Bir yıl önce evlenen şehidin eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu belirtildi. Yarın ilçeye getirilecek olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, ikindi vakti köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin babe evinden görüntüler

-Eve asılan bayrak

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat),

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SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 10 TIR, üzerindeki zırhlı araçlarla birlikte Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.

Gece saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konvoy halinden giden askeri araçlar

Trafik polislerinin önlem alması

Geçici barınma merkezine giren askeri araçlar

TIR'ların üstünde bulanan tanklar

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 581 MB

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MANUŞ BABA BİNLERCE İZMİTLİLERİ COŞTURDU



İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.

İzmit Belediye Binası önündeki meydan dolduran binlerce İzmitli, Manuş Baba'nın şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşadı. Sanatçının "Dönersen Islık Çal" albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmitliler, unutulmaz bir gece yaşadı. 'Yalan', 'Dönersen Islık Çal', 'Eteği Belinde', 'Derin Derin Ağlama', 'Haberin Var Mı' gibi pek çok şarkısını İzmitlilerle birlikte söyleyen sanatçıya alanı dolduran binlerce İzmitli de hep bir ağızdan eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konserden görüntüler

Seyircilerden görüntüler

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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