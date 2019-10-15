DHA YURT BÜLTENİ-19

DOĞUM YAPAN EŞİNİ 'BİR HİÇ YÜZÜNDEN YUVAMIZI YIKIYORSUN' DİYEREK BIÇAKLAMIŞ

Gaziantep'te, yeni doğum yapan, boşanma aşamasındaki eşi Güldane Yırtıcı'yı hastane odasında defalarca bıçaklayan tutuklu Ahmet Yırtıcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Yırtıcı'nın eşini 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' deyip bıçakladığı belirtildi.

Olay, 23 Ağustos günü, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. 8 yıldır Ahmet Yırtıcı ile evli olan Güldane Yırtıcı, eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle boşanma davası açtı ve babasının evine taşındı. 3'üncü çocuğuna hamile olan Güldane Yırtıcı, doğum için hastaneye gitti. Güldane Yırtıcı, 'Umut' adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Bu sırada Ahmet Yırtıcı da annesi ile birlikte hastaneye geldi ve oğlunu gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşiyle boşanma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Yırtıcı yanındaki ekmek bıçağıyla, hasta yatağındaki Güldane Yırtıcı'ya saldırdı. Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Güldane Yırtıcı'yı hastane güvenliği kurtarırken, Ahmet Yırtıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Ahmet Yırtıcı hakkında 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesi hazırlandı.

'BİR HİÇ YÜZÜNDEN YUVAMIZI YIKIYORSUN'

İddianamede, şüpheli Ahmet Yırtıcı'nın eşini sürekli darbettiği için Güldane Yırtıcı'nın boşanma davası açtığı belirtildi. Gülay Yırtıcı'nın polise verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, olay günü Ahmet Yırtıcı'nın, doğum yapan eşini ziyarete gittiği ve 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' deyip belindeki ekmek bıçağını çıkararak Güldane Yırtıcı'yı yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaraladığı ifade edildi. Olayda Ahmet Yırtıcı'nın eşini yüzünden, kolundan, başından bıçakladığı, dişlerini kırdığı ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı ifade edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,

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BİBER GAZIYLA KUYUMCU GASBEDEN ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Kütahya'da girdiği bir kuyumcuda iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıkarak 20 bin lira değerinde 2 altın bilezik gasbeden İ.T., taksiyle kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki Sarraflar Çarşısı'na gelen İ.T., çarşı içerisinde K.K.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Altın bileziklere bakmak istediğini söyleyen İ.T., cebinden çıkardığı biber gazını iş yeri sahibi K.K.'nin yüzüne sıktıktan sonra 20 bin lira değerindeki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Çarşı içerisinde kendisini durdurmak isteyen bir kadının da yüzüne biber gazı sıkan şüpheli İ.T., taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli İ.T.'nin taksiyle kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, taksiyi Eskişehir karayolu 30'ncu kilometresinde durdurarak şüpheli İ.T.'yi yakaladı. Gasbedilen altın bilezikler de şüpheli İ.T.'nin cebinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli İ.T.'nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü.

-Şüphelinin kaçarken kadına gaz sıkması

-Polisin araç takibi

-Şüphelinin üst araması

-Gasp edilen bilezikler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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YIKIM SIRASINDA, YAN BİNADAKİ DAİRENİN MUTFAK DUVARI YIKILDI

Konya'da bitişik iki binadan birinin yıkımı sırasında dairenin mutfak duvarı yıkıldı. Duvarlarında da yıkıntılar oluşan apartmanda oturan bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklır Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi meydana geldi. Bir müteahhit firma tarafından yeniden yapılmak için bir süredir devam eden 4 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında, bugün bitişik binanın ikinci katında bulunan Şaban İçöz'e ait dairenin mutfak duvarı yıkıldı. Bu sırada evde olmayan aile, komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. Eve geldiklerinde muffak duvarının yıkık olduğunu gördüklerini söyleyen Yıldız İçöz, "Biz dışarıdaydık. Komşular aradı. Eve geldiğimde mutfak duvarı yıkıktı. Mutfak kullanılamaz halde"dedi.

Binanın bir çok noktasında da yıkıntılar oluştuğu görülürken, bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi. Bu esnada yıkım işlemlerinin de sürmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Yıkılan duvardan detay

Bitişik binadaki diğer yıkılan yerler

Yıkım çalışmalarından detay

Olay anı güvenlik kamerası

Yıldız İçöz ve komşusunun olayı anlatması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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ÇANAKKALE'DE 83 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 83 kaçak göçmen yakalandı.

Yurt dışına yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü ve Babakale Köyü sahiline operasyon düzenledi. Ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanma kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIJ(Çanakkale),

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KOPAN HALATLA YAŞAMINI YİTİREN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İspanya Sagunto limanında manevra yapan geminin kopan halatının başına çarpması sonucu yaşamını kaybeden geminin ikinci kaptanı emekli astsubay Muharrem Çimen(65), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde askeri törenle toprağa verileceği Aydın'a uğurlandı.

Olay 8 Eylül günü İspanya'nın Sagunto limanında meydana geldi. İskenderun'dan yüklenen rulo sacı İspanya'ya götüren gemi limanda manevra yaptığı sırada kopan halat geminin ikinci kaptanı Muharrem Çimen'in başına çarparak yaşamını kaybetmesine neden oldu. Emekli deniz astsubayı 2 çocuk babası Muharrem Çimen'in cenazesi evinin bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından askeri tören düzenlenirken, Çimen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi. Türkan Çimen eşinin cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken el sallarken, gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törenden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Aileden görüntü

-Cenazenin askerlerin omuzlarında taşınması

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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