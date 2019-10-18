DHA YURT BÜLTENİ - 19

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerin devriye görevi yapan askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün (28) cenazesi, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Uzman Çavuş Öztürk için Akkoyun Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve askeri erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yetkililer, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bitlis Müftüsü Faysal Geylani'nin yaptığı duanın ardından cenaze namazı kılınıp, helallik alındı. Törende şehidin annesi ve eşi tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Kerem Öztürk ve şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Erdem Öztürk ise soğukkanlılıklarını korudu. Törende, kalabalık sık sık 'Kahrolsun PKK' sloganı attı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Kortej eşliğinde yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Ahlat Şehitliği'ne götürülen şehit Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Depremde hasar gören okul boşaltıldı, veliler eylem yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 1 Kasım İlkokulu binasına İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından 'depreme dayanıklı değil' raporu verilmesi üzerine binanın boşaltılması kararı alındı. Öğrencilerin uzak mesafede bulunan Melahat Kozar İlkokulu'na gönderileceğini öğrenen veliler, okul önünde toplanarak tepki gösterdi. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'a tepki gösteren veliler, okul kapısını kapatarak Özcan'ın aracı ile çıkışına izin vermedi.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne İstanbul'dan sonra en yakın bölgelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okullarda binaların depreme dayanıklılığı kontrol edildi. Bunun üzerine ilçede bulunan ve 3 bloktan oluşan 600 öğrencili 1 Kasım İlkokulu binasında hasar meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptırdığı incelemede okul binasının depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verildi. Rapor üzerine okulun tahliye edilmesi ve öğrencilerin de Melahat Kozar İlkokulu'na nakledilmesi kararlaştırıldı.

Çocuklarının Melahat Kozar İlkokulu'na nakledileceğini öğrenen veliler, okul önünde toplanarak bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine okula gelen Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ile görüşen veliler, Melahat Kozar İlkokulu'nun uzak olduğunu ve daha yakın mesafede olan Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitimlerini sürdürmelerini istedi. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı görüşmeler sırasında veliler, yönlendirilen okulun uzak olduğunu ve çocuklarını gönderemeyeceklerini söyledi. 1 Kasım İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Nuri Kuyu, velilerin Melahat Kozar İlkokulu'na yönlendirmeyi kabul etmediğini, Ticaret Meslek Lisesi binasını istediklerini söyledi.

MÜDÜRÜN ÇIKIŞINA İZİN VERMEDİLER

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, deprem nedeniyle okulun tahliye edilmesi gerektiği yazısının bugün kendilerine ulaştığını, öğleden sonrası için okulu tatil ettiklerini söyledi. Erdoğan, pazartesi gününe yeni bir binada eğitime devam etmek için planlama yapılmak üzere velilerle görüştüğünü söyledi. Kendi taleplerinin kabul edilmesini isteyen veliler, okul bahçesinin kapısını kapatıp, önünde toplanarak Milli Eğitim Müdürü Erdoğan'ın aracı ile birlikte okuldan ayrılmasına izin vermedi. Makam aracını okul bahçesinde bırakan Erdoğan, bahçe dışındaki başka bir araca binerek ayrıldı.

Veliler, 'Melahat Kozar'ı istemiyoruz', 'Eğitim hakkımız söke söke alırız' şeklinde slogan atarken, kendilerine öğrenciler de eşlik etti. Veliler, daha sonra çocuklarını da alarak sonra olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Okul tabelası ve okuldan detaylar

Okul önünde toplanan veliler

Velilerin tepki göstermesi

Milli Eğitim Müdürü'nün zor anları

Velilerin okulun kapısını kapatmaları

Milli Eğitim Müdürü'nün makam aracı

Müdürün ayrılması

Veliler ve öğrencilerin slogan atmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

MUŞ'ta, Kardeşlik Platformu üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na ve Türkiye ile ABD arasında Ankara'da varılan anlaşmaya destek açıklamasında bulundu.

Kentteki Çağlayan Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası toplanan Kardeşlik Platformu üyeleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla konvoy halinde tur attı. Muş Valiliği önünde sona eren konvoyun ardından Muş Kardeşlik Platformu Basın Sözcüsü Kemal Türkan, basın açıklamasını okudu. 'Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye ile ABD arasında dün Ankara'da varılan anlaşmayı desteklediklerini belirten Türkan, "Ülkemizi çevrelemek ve milletimizi terör batağında boğmak isteyen şer odaklarına karşı 9 Ekim Çarşamba günü başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı tüm kalbimizle destekliyoruz. Dün itibarıyla ABD ve NATO'nun yazılı taahhütleri doğrultusunda 120 saatliğine bu harekata ara verilmesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını yüce Allah'tan diliyoruz" dedi.

Basın açıklamasından sonra 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak isteyen gönüllüler için hazırlanan dilekçeler dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Konvoy turundan detaylar

-Basın açıklamasından detaylar

-Dilekçelerin dağıtılmasından detaylar

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Kanalizasyona kimyasal atık boşaltan firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, zabıta ekipleri çevreye rahatsızlık veren kokuyu tespit etmek için nöbet tutarken, kanalizasyona kimyasal atıkları döken vidanjörleri tespit etti. İlçeyi kokuya boğan vidanjörlerin bağlı olduğu firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bir süredir çevreye yayılan koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokuyu tespit edebilmek için çalışma başlattı. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kimyasal maddelerden numuneler aldı. İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınması nedeniyle 900 bin TL, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak döküm nedeniyle 900 bin TL, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza olmak üzere toplam 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzle birlikte çalıştık. Zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörleri yakaladı. İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti. Kurumlarımız ile birlikte Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de kokunun müsebbibi firmanın cezalandırılması için de suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kanalizasyondan görüntü

Numune alınması

HABER: KOCAELİ,

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Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'nın (89) yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğleden sonra, Gölbaşı'na bağlı Kurugeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Adana- Malatya seferinin yapıldığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Arkçı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Medine Arkçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın mobese mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde baston olan Medine Arkçı'nın, yolun karşısına geçmek üzere hemzemin geçide geldiği, yaklaşan yolcu trenini fark etmediği ve trenin yaşlı kadına çarptığı anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşlı Kadının hemzemin geçide gelmesi

-Yolcu treninin kadına çarpma anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB