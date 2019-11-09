DHA YURT BÜLTENİ - 19

İzmir'de, CHP'nin delege seçimlerinde 'kadına şiddet' iddiası

CUMHURİYET Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yaptığı seçimde, mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde, iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin arttığı sırada, Emine Yorgun Ata isimli kadın, iddiaya göre bir kişi tarafından darbedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yapılan delege seçimlerinin ikinci gününde, kadına şiddet iddiası gündeme geldi. Mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'ndeki seçimlerde iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle birlikte olaylar yatıştı ve oy verme işlemine geçildi.

'DARBEDİLDİM'

Karşı gruptan bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Emine Yorgun Ata, "Seçim Alaybey'de bir çiçekçi dükkanında gerçekleşti. Bütün beyazlar kapılara toplanmış durumdaydı. Ben de mavilerden bir delege üyesiyim. Kapının eşiğine gittim insanları karşılamak istedim, kapıda sadece beyazlar duruyordu. Ben kapıya yanaşmaya çalışırken bir kişi, 'Bu provakatör. yaklaştırmayın' dedi. Böyle bağırmaya başlayınca, telefonumu çıkarıp çekmeye çalıştım. Kameramın düğmesine bastığım anda çeneme vurdu. Bağırış çağırış gelmeye başladı. O sırada seçim devam ettiği için şikayetçi olamadım ama Pazartesi günü şikayetçi olacağım. Bu yaşananlar hiç güzel şeyler değil. Biz Atatürk çocuklarıyız. Kadına şiddet uygulanıyor ve bunu yapan adam aynı zamanda benim dostum, arkadaşımdı. Makam mevki sevdası insanları bambaşka yapıyor. Biz kadına şiddet içi sokaklara çıkarken kendimiz kadına şiddeti gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay anından görüntü

Emine Yorgun Ata fotoğraf

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Sönmez yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Atatürk bulvarında meydana geldi. Aydın Sönmez yönetimindeki 34 DP 7521 hafif ticari kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sönmez, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Ambulansın gelişi

İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Takla atan araç

-Araç sürücüsünün ambulansa bindirilmesi

-İtfaiye ekiplerinin şerit çekmesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB

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Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Özgür Tangit(40), şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Salihli - Alaşehir karayolu Piyadeler Mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi Fen İşlerinde çalıştığı öğrenilen Özgür Tangit, 45 KB 8644 plakalı otomobili ile Kavaklıdere Mahallesi'nden Alaşehir'e istikametine seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kayberek yaklaşık 10 metre şarampole yuvarlandı. Otomobil kaza nedeniyle hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Özgür Tangit, Mehtap Tangit(38), Egemen Tangit (10) ve Halise Dila Tangit ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden görüntü

İtfaiye arabasıyla yan yatan otomobilin kaldırılması

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

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