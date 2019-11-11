DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Havaalanındaki uçak

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB

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Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

RUS Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait olan, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, saat 14.00'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi, saat 15.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri kargo gemisine, boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus askeri kargo gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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TOKİ, 437 emekliyi ev sahibi yaptı

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karabük'te 437 emekliyi ev sahibi yaptı.

TOKİ tarafından Belen Mahallesi'nde yapılan 703 konut için Kent Meydanı'nda ki Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Emekli ve alt gelirli vatandaşlar salonda yerlerini aldı. 445 kişinin başvurduğu proje için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra başvuruda bulunanların daireleri kura ile belirlendi. TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, "Konutlarımız 2002 yılından bu yana 6 aylık güncellemelerle satılmakta. Konutlar teslim edildikten sonra taksitleriniz başlıyor. Bu çok önemli bir şey. TOKİ Başkanlığı'nın kar amacı yok. Maaliyetleri topluyoruz ve topladığımız maaliyetlere göre evlerinizi belirliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay

-Kura çekimi

-Hasan Hüseyin Çelik'in konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele' madalyaları verildi

BİTLİS'te, 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 29 gaziye 'Milli Mücadele' madalyaları takdim edildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni' ile Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murta Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İsmetullah Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri ve gazi yakınlarının katıldığı törende, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilik ünvanı kazanan 29 gaziye Milli Mücadele madalyaları takdim edildi.

Vali Çağatay, gazilik ve şehitlik denince akan sular durduğunu belirterek, "Gazilik ve şehitlik müessesesinin bizde ne kadar önemli olduğu aşikardır. Milletimiz ve devletimiz gazilerimiz, şehitlerimiz ve şehit yakınlarımıza büyük kıymet veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneğini göremezsiniz. Allah'a şükürler olsun ki; 1974- 2019 aşağı yukarı 45 yıl. 45 yıl sonra bile bir hakkı teslim etmek için ben o zamanlar çocuktum. Bu hakkı tevdi etmek bana nasip oldu. Devletimiz büyük devlettir. Allah devletimize zeval vermesin. Geç mi hatırlıyor? Olsun ama hatırlıyor. Geçmiş yıllara nazaran kıyasladığımız devletimiz, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza verdiği kıymeti gösteriyor. Sosyal hakları ile destekliyor. Mümkün olduğu kadar gazilerimizle bir araya geliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sizlere de uzun ömürler nasip etsin" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından, 29 gaziye madalyaları verildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay görüntüler

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşından detaylar

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması

-Madalyaların katılan davetliler tarafından verilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi özel ve genel detaylar

Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele' madalyaları verildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Define çıkmayan Dipsiz Göl'de kazı tamamlandı

GÜMÜŞHANE merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de yasal izinle 5 gündür süren kazı, 'define' bulunamayınca sonlandırıldı. Gölün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

DEFİNE BULUNAMADI

Dipsiz Göl'de, 5 gündür sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı. İş makineleri ile kazılan göl alanının doldurulması için çalışma başlatıldı. Gölün su doldurularak yeniden eski haline getirileceği belirtildi.

'GÖLÜ KAPATSINLAR'

Kazı çalışmasını uzaktan izleyenler, gölün kapatılmasını istedi. Gölde daha önce boğulma vakaları yaşandığını anlatan Süleyman Dervişoğlu (56), "Çocukluğum burada yaylada geçti. Bu göl yüzünden sıkıntı çektik. Çocukken evlere hapsedildik ki gidip göle düşüp ölmeyelim diye. Yıllardır çocuklarımız da bizim gibi esir altında yaşadı. Çocuklarımızı eve kilitleyip hayvanlarımızın peşine gittik. Yaylamızın tadını bir türlü çıkaramadık. Torunumu buraya getiremiyordum göle düşecek diye. Çile çekiyoruz. Burada üç evladımız hayatını kaybetti. Burada resmi kazı yaptılar. Ne aradıklarının bizim için önemi yok. Yeter ki buradaki gölü kapatsınlar. Kapattıkları gölün yerine çocuk parkı yapsınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazı alanı detayları

Detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN GÜMÜŞHAN-DHA

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Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde, nesli tükenmekte olan vaşak, ağzındaki avıyla birlikte görüntülendi.

İlçede yaşayan Cengiz Oğuzhan, Kızılırmak'ta, oğlu Arda Oğuzhan ile balık tutarken nesli tükenmekte olan bir vaşağın avladığı tavşanla kayalıklarda gezindiğini fark etti. Vaşağı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Oğuzhan, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Vaşak bir süre sonra ağzında taşıdığı avıyla birlikte gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

-Vaşağın görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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