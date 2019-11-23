DHA YURT BÜLTENİ-19

Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, otomobille minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çorum- İskilip yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobille minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), -

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Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 30 kişinin taşındığı tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu, 8 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den, tarihi Selimiye Cami ve diğer eserleri gezmek için günü birlik bir tur şirketinin midibüsü ile Edirne'ye gelen 30 kişi, akşam saatlerinde Balıkesir'e gitmek için dönüşe geçti. Osman Tezcan yönetimindeki 10 ACT 780 plakalı midibüs, Uzunköprü'ye 10 kilometre kala sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Şans eseri devrilmeyen midibüs, yaklaşık 500 ilerledikten sonra durabildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman Tezcan, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden genel

Ambulanstan detay

Tarlaya uçan minibüs

Hastaneden genel detay

Yaralılar ile röp.

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Aleaddin Yavaşça'nın doğduğu evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Kilis'e gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, iş adamı Mustafa Özyardımcı tarafından restorasyonu yaptırılan Tarihi Paşa Hamamı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evi ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan, Alaeddin Yavaşca'nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Demircan, Kilis'teki tarihi mekanları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Kilis'in her geçen gün daha ileriye gittiğini ifade ederek, "Bunu memnuniyetle görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep ve Kilis'teydik. Bir dizi çalışmalar yapılıyor, Vakıfılar Genel Müdürlüğümüzün müzelerimizin, kütüphanelerimizin işleri vardı onları takip ettik. Yapılan onarılan yerleri inceledik. Valimizin, belediye başkanımızın ilave istekleri oldu. Bunlara değerlendirerek, Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Gelecek stratejisinde hangi eylemleri, yapacağımızı, kararlaştırmak üzere hızlı bir ziyaret için buradayız" dedi.

Demircan, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hamamın görüntüsü

Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan'ın hamamda inclemeleri

Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evinde inceleme yapılması

Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129MB

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Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi

İZMİT'te, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı izleyiciler cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü

-Konser alanından görüntüler

-Mazhar Alanson'un sahnesinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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