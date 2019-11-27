DHA YURT BÜLTENİ-19

Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü

BAYBURT'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından beklenen yağış, başladı. Kentte hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yönelik bugün için yapılan kar uyarısından sonra Bayburt'ta yağış başladı. Kentte, saat 15.00 sıralarında kar yağmaya başlarken, hava sıcaklığı da eksi 10 dereceye düştü. Merkeze bağlı Dumlu köyünün sakinleri, kar yağışıyla kısmen kapanan yolda, araçlarıyla gitmekte güçlük çekti. Kop Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar görüntüleri

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

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Çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 bin 550 metre, bölgenin en yüksek dağı ve Torosların devamı olan Akdağın zirvesine yılın ilk karı düştü.

İlçe merkezinde bu yıl havaların sıcak ve güneş geçmesi ardından sonbahar mevsiminde son günlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber ilçede yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışın yağdığı görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman);

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Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe merkezi

-Kar yağışı

-Hayvanlardan görüntü

-Mehmet Can Aktaş ve Mahir Yaman adlı vatandaşla röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO

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Araçlar kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA'da 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vatan Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi ile Albayrak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ali Birdal'ın kullandığı 32 DS 157 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 32 AAP 373 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü Ali Birdal ile eşi Zeliha Birdal yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 2 yaralı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinde sağlık ekipleri

Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Kaza yapan araçlardan detay görüntüler

29.3 MB/// 00.55"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan E.C.E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheli adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,