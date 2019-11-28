DHA YURT BÜLTENİ - 19

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (3)

ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pekiş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ile Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Okunan duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülmek üzere silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa konuldu. Karayoluyla Yüksekova'ya gidecek olan şehitlerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın naaşı memleketi Yozgat'a, Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı ise memleketi Bartın'a uğurlanacak.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN, HAKKARİ

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Ankara'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde toprağa verilecek.

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Arif ve annesi Kezban Duymaz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin ailesi, acı haberi aldıktan sonra memleketleri Yozgat'a gitti. Şehidin eşi Hatice Duymaz'ın Tokat'ın Zile ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve 1 yaşında Zeynep isminde çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -

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Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda biri kadın, 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen üniversite öğrencisi B.E. (28) adlı kadın ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen inşaat işçisi B.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.E.'nin evindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan B.E., elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. B.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Eskişehir Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, eve kapandı

Adana'da 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda meydana gelen pullanma nedeniyle eve kapanan Murat Kılıç (26), tedavisi için yardım bekliyor.

Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul'a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde Kılıç, vücudunun neredeyse tamamı pullanınca işinden ayrılarak ailesinin yanına döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için her şeyi denedi, ancak bir faydası olmadı. Vücudundaki yüksek ağrılar nedeniyle çalışamaz duruma gelen ve eve kapanan Kılıç, hastalığının tedavisi için yardım bekliyor.

MANTAR ZANNETTİĞİ YARALAR SEDEF ÇIKTI

Kılıç, 12 yaşındayken berberinin vücudundaki pullanmanın mantar olduğunu söylediğini ve bunun üzerine hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor bana merhem verdi. Kullanmaya başladım ama işe yaramadı. Sonra tekrar doktora gittiğimde sedef teşhisi kondu. İlaç kullanmaya başladıktan 2-3 ay sonra vücudumun başka bölgelerinde de benzer yaralardan çıkmaya başladı. Çok hastaneye gittim, ama çare bulunamadı" diye konuştu.

'İNSANLAR BENDEN KORKTUĞU İÇİN DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Sedef hastalığıyla birlikte hayatının alt üst olduğunu belirten Kılıç, "Yüzümde, gözlerimde, kollarımda yayılmaya başlayınca işi bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında ailemin yanına döndüm. Bugün de hastaneye gittim. Bana yine ilaç verdiler ama bu çare değil. İlaçları kullandığım zaman rahatlıyorum, ama ilacı bırakınca eskisinden daha fazla yara çıkıyor. Dışarı çıkamıyorum. İnsanlar hastalığımı bilmediği için benden korkuyor. Selamımı almıyorlar. Dolmuşa bindiğimde koltuktan kalkınca vücudumdan dökülen deri parçaları insanları etkiliyor. Evlenmek istesem de evlenemiyorum" dedi.

'NORMAL HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM'

Yaklaşık 2 yıl önce denize girdiği sırada tanıştığı birinin İstanbul'da Dr. Mehmet İlteber Bahadır'ı önerdiğini ve ona ulaşmak istediğini ifade eden Kılıç, "Dr. Bahadır'ı ben de araştırdım ve bu hastalığı iyileştirebildiğini öğrendim. Maddi durumum olmadığı için ona gidemiyorum. İstediğim tek şey beni ona ulaştırsınlar. Ben artık bu hastalıktan kurtulmak, eskisi gibi çalışmak istiyorum. Topluma karışmak ve normal hayatıma dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Murat Kılıç ile röp.

- Murat Kılıç'tan detaylar

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR- Can ÇELİK/ADANA,

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Motosikletle dönerciye girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Döner salonu işleten Veysel Akbaş, sabah saatlerinde iş yerine gelerek kepenklerini açmaya başladı. Veysel Akbaş, kepenkleri yukarı kaldırdığı sırada arkadan çarpan motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Kısa süreli şoku atlatan dönerci Veysel Akbaş yara almadan kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, motosikleti ile seyir halindeyken frene basacağına yanlışlıkla gaza bastığını belirtti. İş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi olmazken, kaza anı ise döner salonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),

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