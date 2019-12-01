DHA YURT BÜLTENİ - 19

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapan Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle üretilen malzemeleri paketlemek için kullanılan karton kutu deposuna sıçramasının ardından daha da büyüdü. Karton kutu deposundan sıçrayan alevler yine boyaların bulunduğu kısmı da etkisi altına alınca zaman zaman boya kutularında patlamalar meydana geldi. Alevlerin tüm fabrikayı sarmasıyla Bolu, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'nden de itfaiye desteği istendi. Olay yerine Bolu ve Sakarya itfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

Bu arada talep üzerine diğer illerden takviye itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için bölgeye hareket ettiğiöğrenildi.

Bünyesinde 300 kişinin çalıştığı fabrika, Düzce'nin en büyük fabrikası olarak biliniyor. Hafta sonu tatilinde olan ve çalıştıkları fabrikanın yandığını duyan işçiler fabrika önüne gelerek yangını izledi. Yanan fabrika etrafında bulunan fabrikalardan da yangına müdahale için takviye yangın hortumları çekilerek yardım edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsü

İşçilerin görüntüsü

Diğer fabrikalardan hortum getirilirken görüntü

Ayran dağıtılması görüntüsü

Diğer illerden gelen itfaiye araçlarının görüntüsü

Vatandaşlarla röp. ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

AKSARAY'da minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1213 Sokak'ta meydana geldi. Ziya Kalkan (27) yönetimindeki 68 HC 720 plakalı otomobil, Alahattin Dartar'ın (39) yönetimindeki 16 SV 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan Önder Şener (29), Hafız Şener (24) ile minibüsteki Gülşen Ermiş (56), Elif Gül (5),Elisa Gül (2), Efe Gül (7) ve Ezgi Finans (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Yaralıların hastaneye getirilişi

Hastaneden detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

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Doğu Karadeniz'de kar etkili oluyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle Trabzon-Gümüşhane Karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar temizliği çalışması başlattı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin yoldaki kar temizleme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ovit dağı kar detayları

Zigana Geçidi kar detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - Sinan UÇAR/ RİZE,

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İzmir'de eş zamanlı göçmen operasyonu

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenilen 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Ayrıca, operasyonda kaçışı organize ettiği tespit edilen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E. ve yanında bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin 22.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerindeki bir iş yerinden taksiler ile İnciraltı Caddesi üzerindeki kapalı kasa bir kamyonete bindirileceği ve oradan da Çeşme ilçesine hareket edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen GİM Şube ekipleri, söz konusu adrese ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 11 Afganistan Uyruklu düzensiz göçmen, ayrıca kaçışı organize ettiği belirlenen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E., öncü araçta şoför olan M.B., H.B. ve A.M., yer temin ettiği öğrenilen S.O., F.K., organizasyonda erketelik yaptığı tespit edilen F.B. ve İ.H. yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler ve şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, şüpheliler ise adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yaşığı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edihlen olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

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Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. ve kız arkadaşı Y.Y. tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, bir süre takip ettikleri şüphelileri yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerlerinden toplam 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilen N.Ç. ve kız arkadaşı Y.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ç. ve Y.Y., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: ZONGULDAK,

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