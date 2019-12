DHA YURT BÜLTENİ - 19

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARİYERLERDEN KOPAN PARÇALAR YAYAYA İSEBET ETTİ

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerden kopan parçalar alt yola düştü. Yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dörtyol Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, bariyerin parçaları koparak, alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile alt yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü, çift yönlü trafiğe kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza sonrası köprünün Genel görüntüsü

-Kaza sonra yaralıların ambulansa bindirilmesi genel görüntü

-Köprü altında temizlik görevlilerinin temizliği

-Karayolları ekiplerinin bariyer düzenlemesi

-Trafik Polislerinin yolu trafiğe açması

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

====================================

Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan 3 kişi, kar nedeniyle bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nemrut Dağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Nemrut Dağı'na tırmanmaya gelen Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, tırmanışa başladı. Bir süre sonra 3 kişi, kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kaldı. Donma tehlikesi yaşayan 3 kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla 3 kişi, kurtarıldı. Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kahta Devlet Hastanesi

-Ambulanslardan görüntü

-Donma tehlikesi yaşayan vatandaşla röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),

================================

Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde bulunan koltuk ve sandalye atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda iki iş yeri zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 22. Sokakta faaliyet gösteren ahşap üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Yanık bırakılan sobadan çıktığı iddia edilen yangında iş yerinden çıkan dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm iş yerine saran yangın, bitişikteki sandalye imalathanesine de sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucunda iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Atölyedeki yangından görüntüler

Yangın söndürme çalışmaları

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

Gıda yüklü TIR alev alev yandı

MUĞLA'da, balataları tutuşan gıda malzemesi yüklü TIR, dorsesi ile birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 saatlerinde Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Marmaris istikametine giden Ahmet Özdemir yönetimindeki 34 JJ 8740 plakalı TIR'ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Sakar Geçidi'nden Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

TIR yangını

Yangının söndürülmesinden görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

===================================

Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da (3)

KASAPOĞLU: MEHMETÇİĞİMİZİN SELAMINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR, O SELAMA KURBAN OLSUNLAR

Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Kula ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi. İlçedeki programda hemşeri buluşması kapsamında Kulalı vatandaşlar ile bir araya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Mehmetçiğimizin selamından rahatsız olmuşlar, o selama kurban olsunlar." dedi.

Sabah saatlerinde Manisa'nın Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Demirci'deki programın ardından havayolu ile Kula'ya geldi. İlçe şehitliği önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan bakanlar, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Memleketi Kula'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile birlikte esnaf ziyareti yapan gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula Gençlik Efe Yaren Ekibi'nin yaren gösterileri eşliğinde yaptığı esnaf ziyaretinde, esnaflar tarafından kendilerine ikram edilen Kula'ya özgü lezzetleri tanıttı. Leblebiciler çarşısından geçerken, leblebi üreticisinin ikram ettiği coğrafi işaretli Kula Leblebisi'ne kendi elleriyle bakan arkadaşlarına ikram eden Kulalı Bakan Kasapoğlu, bakanlara leblebinin yapılış aşamaları ve lezzetini anlattı. Daha sonra Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda, hemşeri buluşması programıyla Kulalı vatandaşlarla bir araya gelen gelerek Kulalı hemşerileri tarafından sevgiyle karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer bakanlar, hemşeri buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, 3 bakanı Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Vartan aşkıyla hizmet ettikleri Manisa'ya kabinedeki Manisalı bakanların büyük destekleriyle çeşitli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Vali Deniz, Manisa hizmetlerinde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bakanlara teşekkür etti.

Vali Deniz'in ardından vatandaşlara hitap eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, kadim medeniyetlere şahitlik etmiş Kula ilçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ifade etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Turan; " Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin verdiği emaneti, size hizmet etmek amacıyla 17 yıldır koşuyoruz. Ülkemizin her köşesini imar etme konusunda, her alanda geliştirme konusunda, sağlıkta, eğitimde, turizmde, ticarette, kültürde her alanda, ülkemizin her bölgesinde birçok yatırımlar yaptık. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Bunun içindir ki, milletimiz sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevi 17 yıldır veriyor ve hizmet kervanı devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset sahnesine çıktığı günden beri, hizmet siyaseti ile buluşan milletimiz, Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar bağrına bastı, destekledi ve hizmeti, emaneti ona teslim etti. Bizde onun ekipleri olarak, onun yanında çalışan yol arkadaşları olarak bizde ona yetişmeye çalışıyoruz, sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesinde bölünmüş yollar yaptık, havaalanları yaptık, hızlı demiryolları yaptık, limanlar yaptık. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını, bugün dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirdik ve bu altyapı sayesinde, çok şükür ülkemiz büyüdü ve gelişti. Tabii bunu çekemeyen bazı bedbahtlar var, kıskananlar var, önümüze mayın döşeyenler var. tezgah ve tuzak kuranlar var. bizde bunlara aldıramadan, bu oyunları bozarak, bu tezgahları yıkarak milletimize hizmet etmeye, büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yeter ki, Allah birliğimiz beraberliğimiz, dirliğimizi ve dirayetimizi bozmasın Rabbim başımızdan Recep Tayyip Erdoğan'ın eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

BAKAN PEKCAN: "DÜNYAYI DİZE GETİREN TARİHİ KONUŞMA, BENİM ŞAHİT OLDUĞUM EN BÜYÜK ONURUMDUR"

Vatandaşlara hitap eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şahit olduğu iki onurundan bahsetti. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı dize getiren konuşmasıyla, ABD Başkanı Donald Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dünya basınına verdiği cevabın tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisine de onurlu hissettirdiğini vurgulayan Bakan Pekcan; " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tüm bakan arkadaşlarımız ile birlikte 7/24 aktif görev yapıyoruz ve çok iyi bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Sanki bir genel müdürlük gibiyiz. Bütün kabine, işbirliği ile ahenk içinde çalışıyoruz. Rabbim bozmasın ve bu çalışmalarımıza yenilerini eklemekte nasip etsin. Ben burada size, bu yıl yaşadığım iki onurumu paylaşacağım. Bir tanesi, Birleşmiş Milletler de sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyayı hizaya getiren konuşmasıydı. Mazlumun, ezilenin arkasında bir dünya lideri konuştu. Onun dışında kendilerine dünya lideri diyenler, seçim için konuşan başkan adaylarıydı bana göre. Tek dünya lideri, konuşmasını yapan bizim liderimizdi. Daha sonra tekrar Washington'da sayın Trump'un misafiri olduk. Aynı canlı yayında gün azil görüşmeleri yapılıyordu Trump'la ilgili. Tabii ki bütün dünya basını orada. Bizde sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber oradaydık. Sayın Trump'a azil sürecini izlediniz mi dediler ve sayın Trump'un cevabı şu oldu; 'bugün benim çok önemli bire misafirim var, bugün sadece onunla ilgileneceğim, ondan daha önemli işim yok.' Dedi. İşte budur. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunda görevlerimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerle beraber, esnafımızla beraber, sanatçılarımızla, kooperatiflerimizle, tüccarımızla,tacirimizle ihracatçımızla, sanayicimizle ve öğrencimizle hep beraber Türkiye'nin refah seviyesini artırmak ve bir üst düzey gelirine çıkarmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KASAPOĞLU: "MEHMETÇİĞİMİZİN SELAMINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR, O SELAMA KURBAN OLSUNLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önderliğinde ülkeye hizmet etmenin gururuyla her geçen gün ülkenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'da diğer bakanlar ile birlikte hemşerileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Dünyanın en genç nüfusa sahip ülkeleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmaya hak kazanması ile bir tarih daha yazdıklarını vurguladı. Ekim ayı içerisinde Fransa milli takımı ile karşılaşan milli takımımızın, durumu eşitleyen golünün ardından verdiği asker selamının yayınlanmaması ile ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu; "Mehmetçiğimizin selamından rahatsız olmuşlar, o selama kurban olsunlar" dedi. Bakan Kasapoğlu; " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 17 yıldır, ekonomiden sanayiye, ticarete, sağlığa, ulaştırmaya kadar, spora kadar her anlamda pek çok açıdan devrim niteliğinde işler yapmış, hizmetleri ortaya koymuş bir hizmet anlayışımız var. Tabii ki Cumhurbaşkanımız, onun liderliği, vizyonu, kararlılığı bizler için en önemli ilham ve motivasyon kaynağıdır. Kendilerinin liderliğinde inşallah yarınlara birlikte, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda, çalıştığımız her konuda ülkemizi, memleketimizi büyütmenin ve geliştirmenin gayreti ve çabasında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu aziz gençlerin bakanlığıdır. 20 milyon genç ile, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençlerimiz için her şey, her ürettiğimiz değer gençlerimize. Çünkü yarın onlar kutsal emaneti alacaklar ve yarınlara taşıyacaklar. Hamdolsun, bugün her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanımızın meydan okumasından, ekonomide kurulan tuzaklara karşı, tüm tuzakları bertaraf etmemizden pek çok açıda, pek çok örneği hep beraber yaşıyoruz. En son milli takımımızın başarısı ile gururlandık. A Millilerimiz futbolda, birilerinin rahatsız olduğu asker selamıyla birlikte, o askere kurban olsunlar. Adaletiyle, şefkatiyle, merhametiyle sadece bu ülkenin değil, bölgenin ve insanın esenliği için çalışan, çaba gösteren askerimizin o kutsal selamından rahatsız oldular. Ama bizler, hamdolsun milli takımımız, tüm onlara, onların tuzaklarına ve spekülasyonlarına meydan okurcasına EURO 2020'ye hamdolsun hak kazandı ve inşallah en güzel şekliyle bu şanlı milleti de en güzel şekilde temsil edecekler. Biz onlarla gururlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kula'yı ziyaret eden bakanlara, protokol üyelerinin hediyeler vermesi sonrasında hemşeri buluşması programı sona erdi. Daha sonra ilçedeki iş adamları il bir araya gelen bakanlar ve protokol üyeleri, basına kapalı yapılan toplantıda iş adamlarının istek ve sorunlarını dinledi. Son olarak ilçenin tarihi konaklarından Beyler Evi'ne giderek Kula'ya has lezzetlerden oluşan akşam yemeğine katılan bakanlar, yemeğin ardından Kula'dan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın Kula'daki ziyaretlerine, Vali Ahmet Deniz, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakanların karşılanması

Yaren ekibi eşliğinde esnaf ziyaretleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan konuşma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN - Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================================