DHA YURT BÜLTENİ-19

Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı

Eskişehir'de Mestan Yıldız (71), borç- alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verdiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Karaaslan ve Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı Naime Karaaslan ile borç- alacak yüzünden tartışmaya başladı. Yıldız, bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Karaaslan'ı göğsünden yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verirken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalandı. Yıldız ve Karaaslan, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Naime Karaaslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Saldırgan Mestan Yıldız'ın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kadının sedyeden ambulansa götürülmesi

-Ambulans görüntüsü

-Olay yeri ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekibi

-Hastane acil servisi

-Ambulanslar

-Genel görüntüler

-Mestan Yıldız'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (3)

YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİ

Divriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların olay yerinden, kazaya karışan hasarlı durumdaki 'plaser' adlı demir yolu iş makinesi ile ilçe merkezine kadar geldikleri belirlendi. Kazanın çalışma yapan araçlar arasındaki iletişimsizlik sonucu yaşandığı sanılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane acilinden görüntüler

-Ambulansın gelişi

-Yaralıların hastaneye girişi

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

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Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kendisini cezaevinden çıkarken gelinlikle karşılayan 5 aylık hamile dini nikahlı eşi Hacer Atik'in elinde sigara söndürüp, darp eden Muhsin Culfacı tutuklandı.

Gölcük'te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 25 Kasım günü hırsızlık iddiasıyla cezaevinde bulunan Muhsin Culfacı'yı gelinlikle cezaevinin kapısında karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre, Hacer Atik ile tartıştı. Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Atik, kadın barınma evine götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan Muhsin Culfacı'yı yakaladı. Culfacı, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'nde 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Muhsin Culfa'nın adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden görüntü

-Cezaevi önü Arşiv görüntü

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış 3 sokak köpeği bulundu. Turgutlulu avcılar, kangren olmak üzere olan köpekleri bacaklarındaki ipleri çözerek, su ve yiyecek verip, doğal ortamlarına bıraktı.

Turgutlu'da yaşayan Mirza Çevik, dün arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çökelek Mahallesi'ne domuz avına gitti. Arazide domuz ararken, çalılıklar arasından sesler ve kıpırtılar geldiğini fark eden 4 avcı, yaklaştıklarında biri çuval içinde, diğer ikisi de bacakları bağlanmış olarak 3 sokak köpeğinin ölüme terk edilmiş olduğunu gördü. Yerdeki lastik izlerinden römorklu bir traktör yardımıyla getirilip, araziye atıldığı tahmin edilen köpekleri bacaklarındaki ipleri bıçakla keserek kurtaran avcılar, su ve yiyecek verdi. Bacakları uzun süre iple sıkı şekilde bağlı olduğu için kangren olmak üzereyken bulunan köpeklerin yürümekte güçlük çektikleri görüldü. Karınları doyunca kendilerine gelen köpekler doğal ortamına bırakıldı. Avcılardan Mirza Çevik, halen yaşadıklarının şokunu üzerinden atamadığını belirtip, "Köpekleri o halde görünce, şaşırdık. Önce yanlarına yaklaşmaya çekindik. Ancak, daha sonra yavaş yavaş kendilerine zarar vermeyeceğimizi gösteren tavırlarla yaklaşıp, önce rahat hava alabilmesi için çuvaldaki köpeği çıkarıp, bacağındaki ipi çözdük. Ardından da diğer 2 köpeğin bacaklarındaki ipleri kestik. Köpekleri kurtardığımız için mutluyuz. Zavallı hayvanlara yapılanı görünce insanlığımızdan utandık. Bunu yapanların bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avcıların köpekleri kurtarma anından cep telefonu görüntüleri

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),