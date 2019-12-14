DHA YURT BÜLTENİ - 19

Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Ardıç ailesine ait evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangının çıktığı ev

Yanan odalar

Yanan eşyalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

ZONGULDAK'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi. Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, bugün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı. Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle ise darp edilmesi sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan ve 6 kişi olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça , ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı. Belli bir süre eylemine sürdüren İzzet Akça, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Akçakmak karayolunda ilerleyen İzzet Akça, denetim yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Karakola götürülen Akça'ya yanından ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle işlem yapılarak 2 bin lira ceza yazıldı. Tekrar denetim yapılan yere gelerek motosikletinin bağlandığını öğrenen Akça, oturma eylemi başlattı. Yaklaşık yarım saat Akçakmak karayolu üzerinde oturan Akça, trafik polislerinin uzun uğraşları sonucunda eylemini sonlandırdı. Yediemin deposuna götürülen motosikletin, ehliyetli bir yakının gözetiminde Akça'ya teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cezaya sinirlendi, yolda oturma eylemi yaptı

Trafik polisinin şahsı ikna çalışmaları

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Eskişehir'de kadınlarlardan şiddete karşı insan zinciri

ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için insan zinciri oluşturdu.

İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için el ele tutuşup, insan zinciri oluşturdu. Öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar sık sık "Yaşaşın kadın dayanışması" sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ceren Kökoğlu, kadınların dayanışmayla birlikte güçlendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2019'un ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü. Sadece Kasım ayında en az 39 kadın evli oldukları, eskiden evli oldukları erkekler, beraber oldukları, eskiden beraber oldukları erkekler, akrabaları, tanıdıkları, babaları, oğulları tarafından öldürüldü. Ağzımızdan bir çırpıda çıkıveren bu rakamların ardında yok olan hayatlar, şiddet, istismar, acı ve daha nicesi var. Her gün 1-2 kadın cinayeti haberi duymaya başladığımız bu günlerde katledilen kız kardeşlerimizin rakamların ardına, haber spotlarına sıkıştırılmalarını kabul etmiyoruz. Şiddetin bin bir çeşidiyle baş etmeye çalışan kadınların dayanışmayla nasıl güçlendiğini, ayağa kalktığını biliyoruz. Şimdi ağlamak, yalnız hissetmek, çaresizliğe düşmek zamanı değil. Ayağa kalkmak ve ayakta kalmak zamanıdır."

Görüntü dökümü:

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-İnsan zinciri oluşturan kadınlar

-Kadınlar slogan atarken

-Ceren Kökoğlu'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Başkan Gürün: Maden işlenip satılmalı

MUĞLA'da madencilik faaliyetlerinin tartışıldığı 'Madenciliği konuşuyoruz' adlı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, madenciliğin ekonomideki yeri, politikası ve somut sonuçları tartışıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Madenin ham olarak değil, işlenip satılması gerekiyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden madenlerin çıkarılması ve aranması ile ilgili konuların masaya yatırıldığı çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Başkan Gürün, madenciliğin ülkeye istihdam ve girdi sağladığını belirterek, "Ancak sektörün büyük tahribatı var. Bunun mimimize edilmesi gerekiyor. Türkiye'de her konuyu uzmanlarınca konuşulması gerekiyor. Değerli bilim adamları kenarda kalıyor ama herkes konuşuyor. Bunun olmaması gerekiyor. Herkes bir şeyleri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bu zeminden ülkemizin çıkması gerekiyor. Madenin ham olarak değil, işlenip satılması gerekiyor. Mermeri kütük olarak satıyoruz. Mamul hale getirilerek satılmalı" dedi.

Başkan Gürün, madencilik yasasında değişiklik yapılması gerektiğini de belirterek, "Hiçbir madenci, doğayı katletmek istemez. Birbirimizi suçlamamalıyız. Sistem ve düzen bizi kavga ettirtiyor. Türkiye maden üretiminde dünyada 28'inci, maden çeşitliliği açısından 10'uncu sırada yer alıyor. Muğla'nın yüzölçümü 13 bin 338 kilometrekare. İl genelinde 641 maden ocağı var. 333'ü ormanlarımızda yer alıyor. Yüzde 9.3'ü arkeolojik sit, kültürel sit ve ÖÇK alanlarında bulunuyor. Kimse bize bir şey danışmadan ruhsat veriyor. 'Ben verdim oldum' diyor. Bundan dolayı madencilik yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Plan yaparken, 12-13 kurumdan görüş alıyorum. Muğla'mızda kömür, mermer, feldspat, krom ve kuvars madenini çıkarılıyor" dedi.

CHP Doğal Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, "Türkiye'nin en riskli ve en önemli konularından birisini tartışıyoruz. Yurdun dört bir yanında vatandaşlarımız madene karşı çıkıyor. Bunun nedeni ise yargıya güven sorunu. Son 17 yılda ÇED yönetmeliği defalarca değiştirildi. Her ihale ve ruhsatlandırma öncesi karşılaşılması muhtemel sorunlar nedeniyle değiştirilmiş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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