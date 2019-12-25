DHA YURT BÜLTENİ - 19

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (6)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, patlamanın meydana geldiği kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin Erdem Korkmaz (25) ile Uğur Korkmaz (33) olduğu öğrenildi. İşçilerin cansız bedenleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Uğur Korkmaz'ın, maden ocağının bulunduğu sahaya gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Ocağın, 1 ay önce ruhsatsız işletildiği için ekipler tarafından dinamitle patlatılarak, imha edildiği belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kim ya da kimler tarafından tekrar açıldığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kaçak ocakta meydana gelen patlamayla ilgili, "Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavisi devam ediyor. Burası kolluk kuvvetlerince 1 ay önce kapatılmış ama sahipleri tarafından açılmış. Kesin ölüm nedenleri otopsiyle ortaya çıkacak. Bir gaz sıkışması mı yoksa farklı bir şey mi, o zaman anlaşılacaktır. Soruşturma devam ediyor. Sorumlular hakkında gerekli adli işlemler yapılacak" dedi.

Öte yandan patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay'ın (51) tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK

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Adana sele teslim oldu (9)

BUĞDAY VE NARENCİYEDE TEHLİKE

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, sağanak nedeniyle özellikle Yüreğir, Seyhan, Kozan ile Ceyhan ilçelerindeki tarla ve bahçelerde su birikintileri oluştuğunu söyledi. İhracatta narenciye ürünlerine dikkat çeken İncefikir, "Ürünlerin raf ömrünün az olmaması adına bu yağmurların önümüzdeki günlerde durması ve hasat yapılması gerekmekte. Yoksa kabuk kırılmaları, kabarmalar, çok uzun vadede yola dayanıklı olmayan şekle girebilir. Dalındaki ürünler için yağmurun böyle bir handikabı var. Ayrıca ağaçların arasındaki sular eğer uzun kalırsa köklere de zarar verebilir. Temennimiz, yağmurun durması daha sonra drenajlar aracılığıyla suyun tahliye edilmesi. Ancak şu anda drenajlar bile taşmış durumda" diye konuştu.

Çukurova'da yaygın olarak ekilen; ancak sular altında kalan buğdayla ilgili ise İncefikir, "Eğer bu sular uzun süre tarlada kalırsa üründe sararmalar olur. Sararmalar da artarsa bölge bölge ölümler yaşanır. Çeşitli gübrelerle hasar gören yerler tekrar canlandırılabilir. Biz aslında buğday için yağmur istiyoruz ama aşırı derecede yağması sıkıntılara neden olabiliyor" dedi.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi İncefikir, zarar tespitinin net olarak yapılabilmesi için suların çekilmesini beklediklerini söyledi.

Götrüntü Dökümü

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Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir ile röp

Su taşan bahçeden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Hastane önünde otomobilin 2 yayaya çarpma anı kamerada

ÇORUM'da hastane yakındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alınıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Hastaneye muayene için giden ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca'ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca, ağır yaralandı.Yaralanan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulansla yakında bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada şok yaşayan şüpheli sürücü de, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERDA

Bu arada kaza anı ise, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin hızla çarptığı ve savrulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Hastane önü yaya geçidi

-Otomobilin yaşlı çifte çarpma anı

-Çiftin çarpma anı ile birlikte savrulmaları

-Acil Detayları

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil halk otobüsüne çarptı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon başında rahatsızlanan Alev Onat Arslan idaresindeki 34 LY 5475 plakalı otomobil ile karşı şeride geçerek Adem Gürbulak idaresindeki 41 J 4358 plakalı halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsü sürücüsü Adem Gürbulak, Alev Onat Arslan'ı araçtan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi nefes almakta zorlanan Arslan'ı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anını anlatan Adem Gürbulak, "Araçtan ben indirdim, zor nefes alıyordu. Ters yönden geldi. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum ama kendinde değildi" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma anı

-Araçlardan görüntü

-Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Halk otobüsü sürücüsünün kaza anını anlatması

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 95 yapının yıkımı sırasında, sahibinin yanlışlıkla yıkıldığını öne sürdüğü 2 katlı binanın da kaçak olduğu ortaya çıktı. Yıkım görevlileri, binanın kaçak olduğunu ve ellerindeki yıkım listesinde yer aldığını belirtti.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için önceki gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere polis, TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engellemeye çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığın dağıtılması üzerine dün sabah Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. İlk gün 14 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de güvenlik önlemleri eşliğinde kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.

'YANLIŞ BİNAYI YIKTILAR' İDDİASI

Uzungöl'de iddiaya göre ekipler, yıkım kararı olan yapı yerine bitişiğindeki Hakkı Uçan'a ait 2 katlı evi yıktı. Yapılan incelemeler sonucu yıkılan binanın da 'İmar Barışı'na aykırı olduğu ortaya çıktı. Yıkım ekibi ise binanın kaçak olduğunu ve ellerindeki yıkım listesinde yer aldığını belirtti.

Evinin yanlışlıkla yıkıldığını iddia eden Uçan, "Tapulu arazimizde bu binaları kaçak olarak yapmaya başladık. Burada belediye başkanı da kimse de bir şey demedi, biz de yaptık. Fakat işin sonunda bize yıkım kararı geldikten sonra müracaat edip, imar planı istedik. Benim yaptığım binalar imar planına uygundu, hiçbir sakıncası yoktu. Bir tek binaların yanında küçük bir kulübemiz var, o yolun üzerinde kalıyor. O da zaten 'İmar Barışı'na kayıtlıydı. Fakat geldiler, benim binamı hiç sormadan yıktılar. Ben bile anlayamadım o an ne olup bittiğini. Ekipler geldi, hiç sormadan binaya vurmaya başladılar. 'Durun ne oluyor' dedim onlara. Onlar da 'Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bize bu fotoğraf gönderildi, bu bina yıkılacak' dediler. Yıktılar, biz de ne olup bittiğini anlayamadık, şaştık kaldık" dedi.

'BABADAN KALMA ARAZİMİZE BİNA YAPTIK'

Yıkım sırasında yaşananları anlatan Uçan, "Yıkımdan önce herkese tebligat geldi. Bina sahipleri olarak görüşmeler yaptık yetkililerle. İmar planı gönderdiler. 'İmar planına uygun olanları bırakacağız, uymayanları yıkacağız' dendi. 'Biz onlara imar planına uygun olmayanları kendimiz yıkacağız' diye de taahhüt ettik. Fakat imar planına uygun olanı da uygun olmayanı da yıkıyorlar. Zerre kadar konuşturmadılar, yıktılar. 40 sene İstanbul'da çalıştım, emekli oldum, geldim; burada bir evim olsun, çocuklarıma bir şey bırakayım istedim. Burası babamın toprağıydı, ondan kalan bir yerdi. Babadan kalma arazimize bu iki binayı yaptık. Biz kat yüksekliği yapmadık, basit birer daire yaptık. Doğaya, çevreye uyumlu inşa ettik. Şimdi borçlarımı nasıl ödeyeceğim, onu düşünüyorum" diye konuştu.

Hukuki yollara başvuracağını dile getiren Hakkı Uçan, "Belki toplu olarak mağdur olanlar, dava açabilir ve hakkımızı bu şekilde arayabiliriz. Diğer bina ile ilgili bir şey söylemediler" dedi.

YIKIM SÜRECEK

Öte yandan Uzungöl Turizm Merkezi'nde kaçak yapı yıkımlarının hafta boyunca sürdürüleceği belirtildi. Toplam 95 kaçak yapının yıkılacağı Uzungöl'de, 17 binanın tıraşlama yöntemiyle kat sayıları düşürülecek.

Görüntü Dökümü

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-Yapı sahibi konuşma

-Evden detaylar

-Yıkım anları görüntüleri

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ÇAYKARA (Trabzon),

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Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak

KARS'ta 'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panele katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, "21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak" dedi.

Okçular Vakfı tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kemankeş Türk Okçuluğu sergisinin açılışına katılan Bilal Erdoğan'a, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti. Haydar Ali Yıldız'ın sergi hakkında protokol üyelerine bilgi vermesinin ardından ok atışı da yapan protokol daha sonra paneli izlemek için salona geçti.

'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panelde konuşan Bilal Erdoğan, "200 yılı aşkın bir süredir bir batılılaşma rüzgarına katılmışız. Bugün gençlerin kafasında İstanbul'a yerleşmek var. Belki yurt dışı hayalleri kuranlar var. İşte modern bir hayat; giyimiyle, kuşamıyla, seyrettiği filmlerle, dinlediği filmlerle bütün bir yaşam tarzı konusunda batıya öykünen nesiller yetişmiş durumda. Bu iyi bir şey değil. Belki biraz hızlı oldu ama ülkemizde ciddi bir batılılaşma öykülerinin gelip geçmekte olduğunu kabul edelim. Peki bu aslında nedir? Eğer mesele gelişmek, çağı yakalamak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaksa o zaman bilimi, fenni, mühendisliği, teknolojisi, eğitimini alacaksın. Ama bakıyorsunuz aydın başlığıyla, aydın kisvesi altında bu cumhuriyet kurulduğu ilk dönemlerde çıkan nicelerinin önünü kesen bir zihniyet var karşımızda. Peki ne anlıyor batılılaşmadan? Batılılaşmadan giyim kuşam anlıyor. 'Batılılar gibi giyinmezsek batılılaşamayız' diyor. Batılılaşmadan alfabe anlıyor. 'Alfabeyi değiştirmezsek batılılaşmayız' diyor. Batılılaşmadan eski eserlerin yok edilmesini anlıyor. 'Geçmişle bağımızı koparamazsak geleceğe yürüyemeyiz' sanıyor. Batılılaşma nedir batılılaşma? İşte bütün bunların değerlendirdiğimiz zaman batılılaşma Teoman Duran'ın tabiriyle bir kültür soykırımıdır. O zaman bunun kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü, kendi inancımızı koruyarak mümkün olduğunu görmeye başladık" diye konuştu.

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, "Eğer kendi geleceğimizi kuracaksak bakın 21'inci yüzyıl sizin. 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak. Bu Türkiye kendi kültürüyle, kendi değerleriyle, kendi inancıyla yolunu tutmuş bir ülke olarak dünyaya damgasını vurabilir ve vuracaktır. Buna inanmak ve çok çalışmak zorundayız. İçimize kapalı olmayacağız, dünyayı tanıyacağız" dedi.

Konuşmalardan sonra Sultan Alparslan'ın doğumunun 990'ncı yıl dönümünde Ebü'l- Fetih Sultan Alparslan ve Anadolu'nun Fethi nedeniyle düzenlenen panele geçildi. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Alparsan Yüce'nin yaptığı panelde, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ve Doç. Dr. Yaşar Kop birer konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel ve detay

-Okçuluk sergisinde vatandaşların ok atma denemesi

-Protokolün ok atması (fotoğraf)

-Bilal Erdoğan'ın panelde konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Erdemli'de toprağa verildi

KARAMAN'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün, Karaman- Konya karayolunda meydana geldi. Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada Feyzi Ş. yaralandı, yanındaki, sınır ötesindeki birliğinden izinli geldiği belirtilen Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) ise hayatını kaybetti.

Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Ersin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna getirildi. Bugün işlemlerinin ardından Uzman Çavuş Ersin'in cenazesi, Çamlı Mahallesi'nde babası Hanifi Ersin ile annesi Arife Ersin'in bulunduğu baba ocağına getirilerek helallik alındı. Defin için Çamlı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığa götürülen Mithat Ersin'in cenazesi, Erdemli Müftüsü Hayri Erenay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, uzman çavuşun silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze aracından tabut indirilirken

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabut taşınırken

-Cenazeye katılanların görüntüsü

-Uzman Çavuş Mithat Ersin'in sağlık foto görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

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Otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan 20 yaşındaki A.S., yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde park halinde bulanan, 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin A.S. olduğu belirlendi. Ekipler, A.S.'yi, Bayraklı'da otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Otomobilde, başka bir araçtan çalındığı tespit edilen ses sistemi de ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: İZMİR,

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22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22), toprağa verildi. Ata, Orhangazi Ortaköy Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede bana Yakup ile anne Nermin Ata'nın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Cenazeden görüntüler

-Aileden detaylar

-Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

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