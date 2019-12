DHA YURT BÜLTENİ - 19

Eskişehir'de kar yağışı (4)

AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla geçidinde araç yoğunluğuna neden oldu. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çekildi. Jandarma ekiplerince de Kocayayla mevkiinde Bursa'nın İnegöl ilçesine gitmek isteyen ağır vasıtalı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz (3)

JENERATÖRLE ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANDI

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, dün saat 15.00 sıralarından bu yana elektrik kesintisine neden olan, deniz dibinden giden kablolardaki arızanın tamiri için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, bölgeye jeneratör ile elektrik verilmeye başlandı. Ada merkezinde bulunan 1 trafoya ve Saraylar bölgesindeki 1 trafoya jeneratör ile elektrik verildi.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir),

Mersin'de sağanak yağmur hayatı felç etti

MERSİN'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Caddelerin gölete döndüğü yağmur nedeniyle Anamur ilçesinde çilek ve muz seralarını su bastı.

Doğu Akdeniz'de geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, sabahtan itibaren Mersin'de sağanak yağışa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sahil bandından ise dalgalar kayaları parkın içlerine kadar fırlattı.

ÇİLEK VE MUZ SERALARI SULAR ALTINDA

Anamur ilçesinde geceden bu yana şiddetini artıran yağmur, muz ve çilek seralarını sular altında bıraktı. Sabahleyin sera ve çilek bahçelerine gelen üreticiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Özellikle Bozdoğan ve Çarıklar mahallelerindeki yoğun su baskınları nedeni ile seralarına giremeyen üretiiciler, belediyeden yardım istediler. Alınan bilgilere göre ilk etapta yaklaşık 100 dönüme yakın muz serası ve çilek eğmelerinin sular altında kaldığı öğrenildi.

Çilek üreticisi 65 yaşındaki Eşe Öz, "Çilekleri, muzları su bastı. Hepsi suyun içinde. Ne olacak böyle milletin hali. Devletimizden bir yardım istiyoruzö dedi. Bozdoğan Mahalle Muhtarı Mevlüt Yılmaz, geceden bu yana etkili olan yağışlar nedeni ile ürünlerinin sular altında kaldığını söyledi. Üreticilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri suyun önünü açarak sera ve çilek eğmelerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Öte yandan Antalya Mersin Karayolu'nun Gazipaşa Zeytinada mevkiinde heyelan nedeni ile yola düşen kayalar, trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin kayaları kaldırması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kocası tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet K. tarafından dövülüp, gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen Elif Kesler (30), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten Elif Kesler, "Bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşti. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstediğim tek şey; her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdiö dedi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli oldukları öğrenilen Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Kesler, eşini dövdü. Mehmet Kesler, yaralanan eşini aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi kadın, hastanede tedavi altına alındı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Elif Kesler'in kavga sırasında gözüne darbe aldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

O ANLARI ANLATTI

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Servisi'nde tedavisi süren Elif Kesler, yaşadığı o anları anlattı. Ekonomik gücünün olmadığını ve sadece ailesinden manevi destek aldığını ifade eden Elif Kesler, "Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum, can güvenliğim yok. İstediğim tek şey her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi. Konuşurken bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşmeye başlamıştı. Kaçmak için dış kapıya doğru koşmaya başladım. İzin vermedi ve kapıyı geri kapattı. Çocuklar evdeydi ve o anlarda çığlık attılar. Apartmanda bağırdığım için çok sinirlendi ve beni içeri soktuktan sonra dövmeye başladı. Ben kötü bir şey yapmadım. Kötülük yapana bile bu ceza verilmez. Haftanın her günü çalışıyor, sadece pazar günü izinli. O günü de ava giderek değil, bizimle geçirmesini istedim. Bunda kötü olan ne var? Ben kötü olan ne yaptım? Şiddet uygulamak, konuşmaktan daha kolay geliyor ona. Çocukluğundan gelen bir psikolojik problemi olabilir. Bir an iyi, bir an kötü oluyordu. Şu an ihtiyacım olan tek şey çocuklarımın yanımda olması. Boşanmak istiyorumö dedi.

Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, teröristlerin baskısından kurtulan sivil halk, huzur içinde sokaklara çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Türkiye'deki Suriyelilerin, Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından geçiş yaptığı kentte sağlanan güven ortamı ile esnaf rahatlıkla dükkanlarını açabiliyor. Kadın ve çocuklar da sokaklara çıkıp gezebiliyor. Suriye Milli Ordu askerlerinin güvenlik önlemleri devam ederken, tahrip olan kamu binalarında tadilat ve onarım çalışması sürüyor. Türkiye'den bölgeye geçen yetkililer, elektrik, su ve sağlık hizmetlerinin düzenli verilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

Tel Abyad'ın terör örgütünden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye'de kalan yakınlarına bir an önce ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu yapımı süren Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.

Abant'ta kar güzelliği

BOLU'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Tabiat Parkı'nda seyirlik görüntüler oluştu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Abant'a çok sayıda doğasever akın etti. Bolu'dan ve çevre illerden gelen günübirlikçiler, karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekti.

