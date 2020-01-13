DHA YURT BÜLTENİ-19

Adana 'da kafede cinayet

ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara (36), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara'ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire Elif Kıraç ilk müdahaleyi yaptı. Kardeşi tarafından özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Polislerin ve olay yeri incelemenin çalışması

Masa ve yerdeki kanlı bez

Masanın üzerindeki boş kovan

Hemşireden görüntü

Olay yerinden detaylar

Zanlının otomobilinden genel ve detay

Kurşun isabet eden park halindeki otomobil

Olay yeri ekibinin otomobilde inceleme yapması

Kafeden dış görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

============================

Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı

İZMİT'te, doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri merkezinde boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) tabancayla başına eteş ederek öldüren Kerem Tuğral (44) hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Kerem Tuğral'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep ederken, Tuğral'ın üzerinden çıkan mektupta eşini öldürmeyi düşündüğü, bunun için uygun zamanı beklediği ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim tarihinde İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri merkezinde meydana geldi. Eski eşinin annesi ve kuzeniyle buluşan Ayşe Acar, geçen yıl Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için doğal gaz dağıtım şirketine geldi. Burada aboneliğin devri için Kerem Tuğral çağırıldı. Kerem Tuğral içeri girer girmez tabanca ile Ayşe Acar'ın başına bir el ateş ederek öldürdü. İntihar etmeye çalışan Kerem Tuğral, teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. Kerem Tuğral tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, eski eşini öldüren Kerem Tuğral hakkında iddianameyi hazırladı. İddianamede, Ayşe Acar'ın 3 Ekim 2019 tarihinde karakola yapmış olduğu şikayet de yer aldı. Ayşe Acar eski eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek, Kerem Tuğral'ın cep telefonu ile kendisini arayarak, "Seni üzerim, seni öldürürüm, senin kafana bir şarjör mermi boşaltırım" gibi sözler söylediğini, kendisini rahatsız etmemesi için 29 Eylül 2019 günü buluştuklarını, eski eşine ileride evlenebileceğini söylediğini, Kerem Tuğral'ın hakaret ettiğini, kendisine tokat attığını belirtti. Ayşe Acar'ın müracaatı ile ilgili Kocaeli 2. Aile Mahkemesi'nin verilen tedbir kararının 1 ay süreyle onaylanmasına ilişkin evrak dosya içerisine eklendi.

ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI MUKTUBUNDA ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sonrası Kerem Tuğral'ın üzerinden çıkan intihar mektubu da iddianameye eklendi. Kerem Tuğral'ın mektubunda, "Ben gidiyorum giderken Ayşe'yi de götürüyorum, o her şeye rağmen iyi bir insan hayat şartları bu hale getirdi. Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. Bu 20 gündür vardı kafamda, uygun zamanı bekliyordum" yazdığı görüldü.

Kerem Tuğral ifadesinde, eski eşinin boşandıktan sonra başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek, bu durumu eşine sorduğunda inkar ettiğini, eşini öldürmeyi düşündüğünü, daha önce kendisini de öldürmeyi denediğini söyledi. Kerem Tuğral, olay günü eşini görünce bir anda karar verip silahla vurduğunu, silahı birkaç aydan beri taşıdığını belirtti. Kerem Tuğral'ın üzerinden çıkan mektubu olaydan birkaç gün önce yazdığını, abonelik işleri için gideceğini bildiğini, ancak normalde gitmemesi gerektiğini, kendisi olmadan işlemleri halledemedikleri için gittiğini ifade etti. Tuğral daha önce yaşanan olayla ilgili olarak ise tehdit ve darp olayının doğru olduğunu, çocukları olduğu için evlenecekse resmi olarak evlenmesi gerektiğini söylediğini, dini nikahlı olursa farklı şeyler yapacağına dair beyanda bulunduğunu belirtti.

Kerem Tuğral hakkındaki iddianame kabul edilirken, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

==========================

Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, askerden dönen genç için düzenlenen eğlencede havaya ateş açan Ümit G.'nin (47) tabancasından çıkan kurşunun sekip, göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Mensure Gemici'nin (60) cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde teslim alındı.

Vatani görevini yaptıktan sonra tezkere alıp, memleketi Tarsus'a dönen genç için dün eğlence düzenlendi. Kelahmet Mahallesi'ndeki bir salonda düzenlenen eğlence sırasında, iddiaya göre davetlilerden Ümit G., tabancayla havaya ateş açtı. Ancak tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi olan Mensure Gemici'nin göğsüne isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, hemen sağlık ekibi istendi. Askerden dönen gencin de akrabası olan Mensure Gemici, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mensure Gemici, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gemici'nin cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Ümit G. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Mensure Gemici'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Tarsus ilçesine götürülen Mensure Gemici, Kelahmet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Asker eğlencesinde çekilen görüntüler

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),

=================================

Haluk Levent'ten kas hastası Gökdeniz'e ziyaret

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan Gökdeniz Şahin'in (25) isteğine şarkıcı Haluk Levent kayıtsız kalmadı. Levent, Bursa'ya gelerek Gökdeniz'i evinde ziyaret edip mini konser verdi.

Gökdeniz Şahin, 2 buçuk yaşına geldiğinde kas hastalığına yakalandı. Hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz, son 3 yıldır ise cihaza ve yatağa bağlı olarak yaşıyor.

En büyük dileği sanatçı Haluk Levent'i görmek olan Gökdeniz, sosyal medyadan, "Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abimö dediği videoyu paylaştı. Gökdeniz'in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile "En yakın zamanda" diyerek cevap verdi. Dün akşam saatlerinde Trabzonspor forması giyerek Gökdeniz'in evine gelen Levent, 'Sev kardeşim' şarkısıyla Gökdeniz'in yattığı odadan içeri girdi. Haluk Levent'i karşısında gören Gökdeniz'in mutluluğu yüzünden okunurken, sosyal medyada paylaşılan bu anlar binlerce yorum ve beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Gökdeniz Şahin'in Haluk Levent'e çağrısından görüntü

-Haluk Levent'in Gökdeniz'i evinde ziyaret etmesinden görüntü

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

============================

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Birecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

-Damat kardeşini yaralayan şüpheli Hüseyin Yılmaz

-Jandarma arcından indirilen şüpheli adliyeye götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA -

==================================

Ahıra giren maymun, koruma altına alındı

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir çiftçinin ahırına giren maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Nereden geldiği belli olmayan maymun, Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören çitçi durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin bahçesine giden maymunu yakalayarak kafese aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Maymunun kafeste görüntüsü

-Ekiplerin maymuna elma vermesi

-Maymunun aracı yüklenip Konya'ya gönderilmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

====================================

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda askerlik görevini tamamlayarak terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle Manavgat Şelalesi'ne ziyaret için gelirken, yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark eden Abdulkadir Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği'ni arayarak bilgi verdi.

Kanatlarından yaralı haldeki kuşu bulan Abdulkadir Özbak, "Abimle beraber Manavgat Şelalesi'ni gezmeye geliyorduk. Tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavisi için yetkililere teslim edeceğiz" dedi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkilerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. Diğer taraftan aynı bölgeden bugün sabah saatlerinde yaralı bir şahinin daha Köprülü

Kanyon Milli Parklar yetkililerine getirilip teslim edildiği ve şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Abdulkadir Özbak'ın elinde tuttuğu yaralı şahin

-Abdulkadir Özbak'ın açıklaması

-Yaralı şahinin yetkililere teslim edilmesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

================================