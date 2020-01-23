DHA YURT BÜLTENİ - 19

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

MANİSA VALİLİĞİ: 5 METRUK BİNA YIKILDI, 4 YARALI VAR

Manisa 'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı yaşanmamış olup, deprem sırasında yaşanan panik sebebiyle 4 vatandaşımız da hafif yaralanma meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hastanelerde ayaktan tedavi edilmiştir. Yaşanan deprem sebebiyle İlçede bulunan 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Akhisar İlçemizde yaşanan deprem sebebiyle başka bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir.

Haber: MANİSA,

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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)

'MİSAFİRLİKTEN GELMİŞTİM, EVE GİRMEMLE BİR GÜRÜLTÜ KOPTU'

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar köyünde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Evinin duvarında hasar oluşan Mustafa Taşdemir, "Misafirlikten gelmiştim, eve girmemle bir gürültü koptu. Ben de hemen kendimi dışarıya attım. Evi kontrol ettiğimde duvarın çatladığını gördüm. Çok korkuyorum. Bu gece uyuyamayacağız ve geceyi sokakta geçireceğiz" dedi.

'ÇOK SAYIDA DEPREM OLUNCA ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden Selda Özlem ise "22.30 sıralarında evde otururken birden sallanmaya başladık. Ardından çok sayıda deprem olunca çok korktuk. Bizim evde bir hasar yok ama bazı komşularımızın evinde hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahalle sakinleriyle röportaj

-Hasar gören evlerden görüntü

-Mahalleden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Celil Taşkıran öldü, 4 kişi de yaralandı.

Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında 9 Ocak günü çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından iki aile arasında bugün saat 23.00 sıralarında Köşem Kavşağı'nda yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Melik T., Celil T., Çetin T., Emrah Ç. ve Sefer Ç., bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere götürülürken, vücuduna 3 bıçak darbesi isabet eden ve durumu ağır olan Celil Taşkıran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşkıran'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerinin çalışması

Güvenlik şeridi çekilmesi

Polisin inceleme yapması

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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EVİ YAKIP, KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ, POLİS KURTARDI

ADANA'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile tartıştıktan sonra evden gönderdi. Kapıyı kilitleyip evi ateşe veren ve dumandan etkilenerek bayılan Ahmet Ünal, olay yerine sevk edilen polislerin kapıyı kırıp, içeri girmesiyle kurtarıldı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3976 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Ahmet Ünal, iddiaya göre eşini dışarıya çıkartıp kendisini eve kilitledi, sonra da eşyaları ateşe verdi. Teslime Ünal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kapıyı kilitlediği için içeriye giremeyen ekipler, evin penceresinden Ahmet Ünal'ı ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Ünal, duman etkilenip, bayılınca polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis ve itfaiye erlerince dışarıya çıkartılan Ünal, ölmekten son anda kurtarıldı. Ambulansa taşınan Ünal, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZLERİ YAŞLI ŞEKİLDE İZLEDİ

Olayın şokunu atlamayan Teslime Ünal, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi. Astım hastası olduğu öğrenilen kadın, başka bir ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye erlerinden görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Evin önünde ağlayan Teslime Ünal'dan görüntü

Polislerin Ahmet Ünal'ı ikna etmeye çalışması

Polislerin kapıyı kırıp, içeriye girmesi

Polis ve itfaiye erlerinin dumandan etkilenen Ünal'ı evde çıkartması

Ünal'ın baygın şekilde yerde yatması

Ünal'ın sedye ile ambulansa taşınması

Evin içindeki itfaiye erlerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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BABA VE OĞLU, HUSUMETİ OLDUKLARI KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

BURDUR'da baba ve oğlu, aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaraladı. Taşçı ameliyata alınırken, kaçan baba ve oğlu ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail A. ve oğlu Hüseyin Cevahir A., akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı'nın ameliyata alındığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail A. ve Hüseyin Cevahir A., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Baba oğlun emniyete getirilişi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulanstaki kanlar

-Hastane dış görünüş

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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