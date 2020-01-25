DHA YURT BÜLTENİ-19

Elazığ 'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4)

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM, 6,8 'LİK DEPREME İLİŞKİN KONUŞTU

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "Maden ilçemizde beş katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Merkezde şu ana kadar bize intikal eden 2 ölü bir de Sivrice Ilıncak köyümüzde ekiplerimizin tespit ettiği 1 ölümüz var. Toplam 3 ölümüz var. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldıö dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınında konuştu. Çetin Oktay Kaldırım, depreme ilişkin "Maden ilçemizde beş katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Merkezde şu ana kadar bize intikal eden 2 ölü bir de Sivrice Ilıncak köyümüzde ekiplerimizin tespit ettiği 1 ölümüz var. Toplam 3 ölümüz var. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 140 yaralımız var 2'si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon caddesinde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyorö diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ: DEPREM BÖLGESİNDE KISMİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.

Bakan Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Depremden dolayı Sivrice'deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu. İl ve ilçe merkezlerine müdahale konusunda ekiplerimiz ivedilikle hareket ettiler. Diğer yandan, köylerimizdeki hasar tespit çalışmaları için de ekiplerimiz bölgelere sevk edildi" dedi.

Bakan Dönmez, ayrıca depremden etkilenen Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldığını belirtti. Dönmez, "EÜAŞ'a ait mobil elektrik santralleri ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulmaktadır. Bölge genelinde doğalgaz iletim sisteminde bir problem yoktur. Dağıtım şirketlerinin tamamıyla görüşüldü. Dağıtım sisteminde kaçak arama araçlarıyla gerekli kontrolleri için hazırlıklar yapıldı. Bölgede ivedilikle kaçak kontrolleri yapılacak. Arama-kurtarma, güvenlik, itfaiye ve sağlık teşkilatlarının görevlerinin aksamaması için her türlü tedbir ve destek ilgili kurumlarımızca sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN, 'DEPREM' AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, "Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: DEPREM YÜREĞİMİZİ YAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Deprem yüreğimizi yaktı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ'da meydana gelen ve birçok kentimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bölgedeki tüm dava arkadaşlarımı, devletimizin yanında seferberliğe çağırıyorum."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ - ANKARA,

========================

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (5)

AFAD: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, depremin ardından bölgede 30 artçı sarsıntı kaydedildiği bildiridi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtilerek, "Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir."

Açıklamada, AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniye sevk edildiği belirtilerek, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği aktarıldı. Açıklamada, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ VALİSİ OKTAY

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır" dedi.

DEPREMDEN KAÇAN MUHTAR, KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirip öldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı sırasında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan muhtar Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FUAT OKTAY'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depreme ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay açıklamasında, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ANKARA-ELAZIĞ-KAHRAMANMARAŞ-İSTANBUL,

=====================================

Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Ekipler malzemelerini hazırlarken

-Ekipler araçları hazırlayıp yola çıkarken

Haber-Kamera: MERSİN,

=======================

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-yapılan obüs atışları

-boş cadde

-havadaki top mermisinin gidişi

-sokaktaki konuşmalar

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

=======================

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci depreme canlı yayında yakalandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Program sırasında yaşanan sarsıntı

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

========================

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (3)

990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personel ile birlikte 990 kış şartlarına uygun çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

Türkiye, Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Okay Memiş, depremin Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Memiş, "O kadar enteresan bir deprem ki Karadeniz sahilinden İsrail'e varana kadar Doğu Anadolu fay hattında hissedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada fazla hissedilmedi, Hınıs ve Çat'ta kısmen hissedildi. Oralarda da olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. 6.8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşları bütün imkanlarıyla oraya seferber olmak durumunda. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet, bölge merkezi. Depolarımızda çok iyi durumdayız yaklaşık 10 bin civarında çadırımız var. Bölgeye 990 tane çadır gönderdik kış şartlarına uygun. 712 yatak gönderdik. Belki de Elazığ'a en önce yardım ekibi gönderen illerin başında geliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Afad ekipleri ve araçlarının hazırlanarak yola çıkması

-Erzurum Valisi Okay Memişin AFAD İl merkezine gelmesi

-Okay Memişin Deprem bölgesine giden ekiplerle konuşması

-Okay Memişin açıklaması

Haber - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,