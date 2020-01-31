DHA YURT BÜLTENİ - 19

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, çevredekiler korkuttu.

Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. 2 katlı işyerinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısınması ile birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayı izleyenler, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

İşyeri sahibi Adem Bayram, Çok korktuklarını belirterek, "Çatıdan sesler geliyordu ve deprem olduğunu sandık. Camdan dışarı baktığımızda kadın düştüğünü gördük. O sırada aşağıda kimsenin olmaması sevindirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan akan karın yandan görüntüsü

-İşyeri sahibi ve bir çalışanla röp

-Kar yağışı

-Çatıdan düşen karların temizlenmesi

Haber-Kamera: Ayhan İSEN

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Sivas- Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas- Malatya karayolu 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi tipi ve buna bağlı yaşanan zincirleme kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Sivas'tan Malatya yönüne giden araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor. Aynı zamanda Malatya yönünden gelen araçlarda Kangal ilçesinde durduruldu. Her iki ilçede de araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tipiye Yağdonduran geçidinde yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bölgede karayolu ekiplerinin kazaya karışan araçların kaldırılarak yolun yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba sarfediliyor. Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi çalışmaları zorlaştırıyor.

Ulaş Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yol çok yoğun bir yol. Yağdonduran mevkisinde görüş mesafesi aşırı derecede düşmüş durumda. Kazalar nedeniyle biz buradan yolu kapatmak zorunda kaldık. Ailesiyle beraber küçük çocuklar için daha önce hazırladığımız yatılı bölge okulumuzda misafir edeceğiz. Bir sıkıntı olmadan inşallah kısa sürede yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.

Sürücüler ise kapalı yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tipiden görüntüler

-Ulaş ilçesinde bekletilen araçlar

-Kaymakam röportajı

-Yolda kalan sürücülerin röportajı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ(Sivas),

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Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte, 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 500 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını söyledi. Kurtkan, "Karla mücadele çalışmalarında 350 köy 293 mezrada 2 Bin 341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla 500 yerleşim yeri ulaşıma kapanmış durumda. Ekiplerimiz kapanan yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda kalan araçlardan detaylar

-Yolda kalan araçları iten vatandaşlar

-Yolda çalışma yapan Karayolları ekiplerinden görüntü

-Kayan araçlarından görüntü

-Yolda ilerleyen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Tutuklananların yakınları adam kaçırmaktan tutuklandı

DENİZLİ'de adam kaçırma, zorla alıkoyma ve gasp iddiasıyla dün tutuklanan 2'si kadın 7 kişinin yakınları, şikayetinden vazgeçmesi için olayın mağdurunu zorla kaçırınca operasyonla yakalandı. Bugün gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden 4'ü zorla adam kaçırma iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, adam kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları öne sürülen bir organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırıp, 3 gündür bir evde kelepçe takarak zorla tutup, gasp ettiğini tespit etti. Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli olarak bulunan R.D. kurtarıldı. R.D.'nin kaçırılması olayına karışan 7 kişinin ayrıca mağdurlardan Ö.S. isimli bir kişinin de alacak verecek olduğu iddiasıyla otomobilin önünü kestiği ve otomobilini zorla gasp ettikleri tespit edildi. Olayla ilgili R.D. ile Ö.S. gözaltına alınan 7 kişiden şikayetçi oldu.

Evdeki aramada bulunan ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu. Olayın soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö., Taylan Y., dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutukladı.

TUTUKLANANLARIN YAKINLARI ADAM KAÇIRMAKTAN TUTUKLANDI

Adam kaçırma, zorla alıkoyma ve gasp suçundan 7 kişinin tutuklanmasının ardından, daha önce otomobili gasp edilen Ö.S.'nin bu kez de tutuklanan kişilerin yakınları tarafından gece zorla kaçırıldığı belirlendi. Arkadaşının otomobilindeyken önü kesilen Ö.S.'nin tabanca zoruyla zanlılara ait bir otomobile bindirildiği, ardından da Pamukkale ilçesinde bir bağ evine götürülerek otomobilinin gasp edilmesiyle 7 kişi hakkında yaptığı şikayetinden vazgeçmesi istendiği ortaya çıktı. Ö.S.'nin arkadaşının ihbarı üzerine operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, bu kez de daha önce tutuklanan 7 kişinin yakınları olan Ö.Ö., B.K., S.G., F.A., C.A. ve A.R.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından 2'si kadın 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adam kaçırmak suçundan mahkeme çıkarılan 6 kişiden Ö.Ö., A.R.A., F.A. ve S.G. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

-Zanlıların adliye binasını sokulması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (2)

MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi. Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Polat Şaroğlu ile birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.

Görüntü Dökümü

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Kılıçdaroğlu'nun ziyareti

Vatandaşlar sohbeti

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Celal Ç., İzzet V., Erdem Ş., Serdar E., Hüseyin T. ise tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edildi. Mahkeme, tedarikçi şirket sahibi Celal Ç. ile TEKPARK çalışanı İzzet V.'nin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: TEKİRDAĞ,

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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(4)

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. İşçilerden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cesedi, 20 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ocaktan çıkartılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşçinin cesedinin çıkarılma anları

Haber: ZONGULDAK,