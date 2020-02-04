DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bahçesaray 'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı

VAN- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında alan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulurken, tonlarca karın altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüste bulunanların kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler ile çevre köylerden gelenler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, HABER VERDİ

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarfediyor.

5 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüsün çığ altında kalmasının ardından bölgede süren arama- kurtarma çalışmalarında 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları yapan ekipler önce çığ altında kalan minibüse ulaştı. Daha sonra minibüsün içinde 5 kişi sağ olarak çıkartıldı. Çığ altında kalan 5 kişi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Van'daki hastanelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. 6 kişinin daha çığ altında kaldığı tahmin edilen köylülerin yanısıra 200 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREMLER SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem endişe yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"04.02.2020 tarihinde saat 20: 55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: Cemil Seval - MANİSA

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Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu

BALIKESİR'in İvrindi İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, İdlib'de yaralanan ve Hatay'da tedavi gören gazi Gökhan Korkmaz'a (32) telefonla ulaşarak, moral verdi. Gazi Korkmaz, yakında taburcu olarak memleketine döneceğini ve çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen 7 Türk askeri ile 1 sivilin şehit olduğu topçu ateşi sırasında yaralanan ve Hatay'da tedavi altına alınan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'a, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz telefonla ulaşarak, görüntülü olarak konuştu. Gazi Korkmaz'a geçmis olsun dileğinde bulunan Başkan Cengiz, "Seninle gurur duyduk. Memleket savunmasında çok büyük görev yapıyorsunuz. İdlib'de de bayağı bir çatışmanın içine girdiğinizi duyduk. Şehit olan arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Sizde yaralı olarak gazimiz oldunuz. Çok sağolun. Allah en kısa zamanda sağlığınıza kavuştursun. Şifalar diliyorum. Orada kahramanca mücadele ettiniz. Sizin iyi olmanız bizi çok mutlu etti. Vatanımız sağolsun" dedi.

Gazi Gökhan Korkmaz ise, "Durumum iyi başkanım. Atlattım. Taburcu olacağım inşallah. Evime gideceğim. Çoluk çocuk var. Onları özledim. Gelince yanınıza uğrayacağım. Aramanız sormanız bizim için yeterli" diye konuştu.

Başkan Cengiz, Gazi Korkmaz ile telefonla yaptığı görüsmenin ardından yaptığı açıklamada, "Onun enerjisi bizleri ekstra motive etti. Çok şükür ki durumum gayet iyi ve nasipse taburcu olacak. Gökhan kardeşim başta olmak üzere tüm yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, aileleri ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Cengiz'in, Gazi Korkmaz ile cep telefonu ile görüşmesi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir),

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Ağrı'da yola çığ düştü (2)

İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola ikinci kez çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri karayolunu temizlemek için çalışma başlatırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu karın temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: AĞRI,

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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testi negatif çıktı

DİYARAKIR İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'den gelen bir kişinin 'koronavirüs' şikayetiyle dün hastaneye başvurması üzerine yapılan test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yaşayan ve bir süre önce Çin'den gelen kişinin dün koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındığı iddialarını yalanmasının ardından, bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada söz konusu kişide yapılan test sonucunun negatif çıktığını belirtti. Açıklamada, hastaneye başvuran kişinin taburcu olduğu ifade edilerek, "3 Şubat 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde ilimizde Çin'den yayılan 'Koronavirüs' şüphesiyle bir vatandaşımızın hastaneye yatırıldığı iddia edilmiş ve öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ile ilgili tarafımızca kamuoyuna basın duyurusu yapılmıştı. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmış, tahlillerinin yapılması için vatandaşımızdan kan alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiş ve burada yapılan tetkikler sonucunda numunede 'Koronavirüs' tespit edilmemiştir. Vatandaşımız 04.02.2020 tarihinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden taburcu edilmiştir. Diyarbakır'da 'Koronavirüs' vakası bulunmamakta olup Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Haber: DİYARBAKIR,