DHA YURT BÜLTENİ - 19

Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde yeni doğan kız bebeği bulundu. Polis, yaptığı araştırmada bebeğin annesinin evde doğum yapan 14 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Anne ve bebeği, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kadının elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden bebeği bırakan kadının, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'HAVA SOĞUK, ALDIM KUCAĞIMA İÇERİ GİTTİM'

Çöp konteynerinde bebeği bulan Nebahat Gümüş, "Pembe eşofmanlı, kırmızı saçlı bir kız elindeki sarı çantayı çöpe atıp gitti. Gördüm, kızım 'git bir bak belki köpek atmışlardır, ölür' dedi. Geldim, baktım bebek, ağlıyor. Göbeğini de kesmişler. Çantaya yüzükoyun koymuşlar. Hava soğuk, aldım kucağıma içeri gittim. İçerde baktım kız çocuğu. Polisi, ambulansı aradık. Sonra polis geldi. Gittik bulduk çocuğun annesini de. Korkuyordu, 'korkma yavrum bu senin suçun değil' dedim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu da, annesini de aldılar, götürdüler hastaneye" dedi.

Polis, A.A.'yı hamile bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Annenin doğum yaptığı ev

-Evin önündeki ambulans ve polis ekipleri

-Evin önünde toplananlar

-Bebeğin atıldığı çöp konteyneri

-Hastane önündeki ambulans ve polis ekipleri

-Çöp konteynerinde bebeği bulan Nebahat Gümüş röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Villanın içinde kurduğu serada uyuşturucu üreten kadın yakalandı

YALOVA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üç katlı villanın odalarında kurulan seraların içinde 304 kök hint keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. Villada kalan ve uyuşturucuyu ürettiği tespit edilen E.Ç. isimli kadın, Tekirdağ'da yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kadıköy Beldesi'nde oturan E.Ç.'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde E.Ç.'nin eşiyle birlikte aylık 3 bin 500 TL'ye kiraladığı 3 katlı villayı seraya çevirdiklerini öğrenen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, ikinci kattaki odada özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulundu. Çadırların fermuarını açan ekipler, içinde 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirdi. Villanın diğer bölümlerinde yapılan aramalarda yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların bulunduğu kolileri ele geçirildi.

Yapılan incelemede E.Ç.'nin Tekirdağ'da olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na durumu bildirdi. Yakalanan E.Ç. Yalova Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.Ç.'nin sorgulaması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Villanın dış görüntüsü

-Evin içindeki seralardan görüntüler

-Seralardaki uyuşturucuların görüntüleri

-Jandarma ekiplerinin villada arama yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yaşamını yitirdiği 3 tekerli elektrikli bisiklet ile yolcu otobüsünün çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Şubat tarihinde Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde ilerleyen elektrikli bisikletlinin yolun sol tarafına doğru manevra yaptığı sırada, arkadan gelen otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı güvenlik kamerası

HABER: Tahsin BAYTAR- KAMERA: DİNAR (Afyonkarahisar),

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4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 yolu Gökçeören kavşağı Kovukdere rampaları yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmiryönüne giden Selma Ş. yönetimindeki 64 EU 316 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ardından, aynı yöndeki Gürkan M. yönetimindeki 45 C 7212 plakalı otomobili ve Sinan K. yönetimindeki 10 L 2004 plakalı otomobili, Selma Ş.'ye yardım etmek için yol kenarına park etti. Bu sırada Şenol M.'nin kullandığı 35 GD 6855 plakalı otomobil, Gürkan M.'nin otomobiline çarptı. Gürkan M.'nin otomobili de çarpmanın şiddetiyle Selma Ş.'nin otomobilinin yanına uçtu. Kazada, Sinan K. iki otomobilin arasında kalarak, Şenol M. ise aracın da sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Sinan K. ile Şenol M.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

AYNI YOLDA 2 KAZA DAHA MEYDANA GELDİ

Ayrıca, kazaya karışmamak için aracıyla manevra yapmaya çalışan bir sürücü, önce TIR'a ardından bariyere çarptı. Bir başka sürücü de kayganlaşan yolda aracıyla orta refüje çıkıp bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle İzmir- Ankara D-300 yolunun İzmir yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekiplerinin zincirleme kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),

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Sağanak, Pozantı'da hayatı olumsuz etkiledi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde gündüz etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Çakıt Çayı'nın taşması sonucu iki dinlenme tesisinde su baskını yaşandı.

İlçede dün gece başlayan ve gündüz etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik, Yukarıbelemedik, Yağlıtaş ve Karakışlakçı köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Çakıt Çayı'nın taşması sonucu bazı yaya köprüleri yıkıldı, iki dinlenme tesisi ise su baskını nedeniyle zarar gördü. Sağanağın etkilediği yerlere gelerek incelemede bulanan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Niğde tarafından gelen suların Çatık Çayı'na etki ettiği, 1 greyder, 4 iş makinesi ve tam kamyonlar ve 50'nin üzerindeki personel ile sele müdahale ettiklerini söyledi. Mücadele etmelerine rağmen yeterli olmadıklarını belirten Çay, ilgili kurumların kendilerine yardım etmesini istedi.

Öte yandan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taşan Çakıt Çayı'ndan görüntü

-Selden görüntü

-Çakıt Çayı üzerindeki yaya köprüsünün yıkılması

Haber - Kamera: POZANTI(Adana),