DHA YURT BÜLTENİ - 19

Trakya'da kar yağışı

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı gece saatlerinden itibaren Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/ TEKİRDAĞ,

Tabancayla yaralanan kişinin üzerinden hastanede 'uyuşturucu' çıktı

BURSA'da, Kadir D. (23), aralarında husumet bulunan Mertcan F. (24) tarafından bir kafede tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Seken kurşun, bu sırada kafede bulunan Emre Ç.'ye (17) de isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadir D.'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen, Kadir D. ile Mertcan F., Şüheda Caddesi üzerinde bulunan bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Mertcan F., Kadir D.'ye bir el ateş ederek bacağından yaraladı. Kadir D.'nin bacağını sıyıran kurşun sekerek, bu sırada arkadaşlarıyla birlikte kafede oturan Emre Ç.'nin de sol ayak topuğuna isabet etti. Olay sonrası iki kişi de kanlar içinde yerde kalırken Mertcan F., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı. Öte yandan, üst araması da yapılan yaralılardan Kadir D.'nin üzerinden bir miktar da uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri, iki kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçan Mertcan F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Duhan DUMAN/ BURSA,

Kanal D Haber ve Hürriyet Gazetesi'ne ödül

ADANA'da, 5 Ocak Gazetesi'nin 21'inci kuruluş yıldönümü gecesinde Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın'a 'Yılın Ana Haber Sunucusu', Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ise 'Yılın Köşe Yazarı' ödülü verildi.

Adana 5 Ocak Gazetesi'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kentteki bir otelde, gazetenin imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu'nun ev sahipliğinde gece düzenlendi. Geceye Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana eski Valisi Mustafa Büyük, Adana eski Valisi Cahit Kıraç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Çokduygulu, 5 Ocak Gazetesi'nin 21 yıllık yayın hayatında sadece Adana için yayımcılık yapmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "5 Ocak ailesinin işi de gücü de Adana'dır. Biz çamura, çirkefe asla bulaşmamayı önce kendimiz, sonra Adana için söz vermiştik. 21 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzü de sürdürüyoruz" dedi.

BUKET AYDIN'A 'YILIN ANA HABER SUNUCUSU' ÖDÜLÜ

Gazetenin tanıtım filminin ardından ödül törenine geçildi. Törende Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın'a 'Yılın Ana Haber Sunucusu' ödülünü, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş takdim etti. Yerel medyanın çok önemli olduğuna vurgu yapan ve ödül töreni için haber bültenini bırakıp geldiğini belirten Aydın, "Ülke olarak üzücü bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki felaketler arka arkaya geliyor. Öncelikle bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Devamlı kutuplaşmadan bahsediyoruz ancak bunun için bir şey yapmıyoruz. Bunun önüne geçmek için bir şeyler yapan halkımız var ve en önemlisi de bu bence. Her felakette olduğu gibi tek yürek olabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Kalbimiz Elazığ, Malatya ve Van için attı. Bu ödülü de halkımız için alıyorum" diye konuştu.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E 'YILIN KÖŞE YAZARI' ÖDÜLÜ

Törende, 'Yılın Köşe Yazarı' ödülüne layık görülen Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ise ödülünü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takdim etti. Özkök, "Ben hayatı boyunca çok az ödül almış bir insan olarak, ödülün keyfini çıkarmak istiyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.

Ödüle layık görülenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Ezgi Türkoğlu keman dinletisi sundu.

Haber-Kamera: Ruşan Anıl ATAR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

Edremit 'te 'Bayrağa saygı' yürüyüşü düzenlendi

BALIKESİR'in Edremit ilçe Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi tarafından 'Bayrağa Saygı yürüyüşü düzenlendi.

Edremit ilçesi Gümrük Mahallesi meydanından başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyü yürüyen binlerce vatandaş, Yunanistan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Yürüyüşe Edremit Belediye Başkanı CHP'li selman Hasan Arslan, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ilçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Edremit Güre Spor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin ile resmi kurumların daire amir ve müdürlerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, zaman zaman sloganlar atarak Yunan vekil tarafından yapılan çirkin saldırıyı protesto etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, konuşmasına deprem, çığ ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileyerek şunları söyledi:

"Yakın bir tarihte, Avrupa parlamentosunda kendini bilmez bir Yunanlı vekil tarafından bayrağımızı yırtmak suretiyle yapılan saygısızlığa Türk milleti tek ses, tek vücut olarak cevabını vermiştir. Bayrağımız; bağımsızlığımızın simgesi olmasının yanı sıra vatanımız, devletimiz, milletimiz, istikbalimiz, namusumuz ve şerefimizdir. Türk milleti, vatanımızı bölmek isteyen hainlere karşı her zaman en güzel cevabı vermiştir. Her bir karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızın bağrında nice ana kuzuları şehit olmuştur. Büyük Türk milleti, kutsal saydığımız değerler söz konusu olduğunda, hiçbir engel tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türk milleti bağımsızlığımızdan, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğini; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşında ve Çanakkale'de; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 15 Temmuz'da, çok güzel bir şekilde gözler önünde sermiştir. Bu uğurda şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz; bizi biz yapan ve millet olma bilincini oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birisini oluşturmaktadır. Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza dek koruyup kollamaktır.ö

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

