DHA YURT BÜLTENİ - 19

Manisa 5.2'lik depremle sallandı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Anında bir kasap dükkanında çekilen görüntü, depremin şiddetini ortaya koydu. Vitrinde çıkarılan etlerin, depremin şiddetiyle saniyelerce sallanması görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deprem anından görüntüler

-Kasap dükkanından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Çanakkale'de, otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE- Lapseki karayolunda, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale- Lapseki karayolu üzerindeki Özbek kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametine giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Murat Türkeş yönetimindeki 17 AY 829 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Ömer Gezgen (31) yönetimindeki 17 GH 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklet hurdaya dönerken, sürücüler ile motosikletin arkasındaki Harun Engin (27) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ömer Gezgen ile Harun Engin ve Murat Türkeş'i yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Ömer Gezgen ile Prof. Dr. Murat Türkeş, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Harun Engin ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Ömer Gezgen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan arun Engin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Prof. Dr. Murat Türkeş'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen ekiplerce otomobil ile motosikletin parçaları yoldan kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntü.

-Kaza yağan otomobilden detay görüntü.

-kazada parçalanan motosikletten detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmış

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli A.Ü.'nün, yasak aşk yaşadığı kadın tarafından hamilelik yalanıyla kandırılıp, kürtaj yaptırma bahanesiyle 5 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. A.Ü.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan D.Ö., tanışmalarına aracılık eden arkadaşı G.K. ve kontrole gittiklerinde D.Ö.'nün hamile olduğu yalanını söyleyen kadın doğum uzmanı doktor T.B. sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Turgutlu'da yaşayan ve evli olduğu öğrenilen A.Ü., bir süre önce birlikte çalıştığı G.K. tarafından tanıştırıldığı D.Ö. isimli kadın ile birlikte olmaya başladı. D.Ö., bir süre sonra hamile olmadığı halde A.Ü.'ye kendisinden bir bebek beklediğini söyledi. D.Ö., daha önceden para karşılığı anlaştığı bir hastanede görevli kadın doğum uzmanı doktor T.B.'ye de, birlikte kontrole gittiklerinde A.Ü.'ye hamile olduğunu ve istemeleri halinde 5 bin liraya kürtaj yapabileceklerini söylemesini istedi. T.B., birlikte hareket ettiği D.Ö.'nün bu isteğini yerine getirdi. A.Ü., kabul edip, kürtaj için istenen 5 bin lirayı verdi. Ancak A.Ü., geçen ay kadın arkadaşının hamile olmadığını öğrenip, dolandırıldığını anlayınca soluğu Turgutlu Cumhuriyet Başsavclığı'nda alıp, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan Savcılığın talimatı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ö., G.K. ve kadın doğum uzmanı doktor T.B.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Torbalı Devlet Hastanesi'nden görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış (2)

TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kısmen yanmış cansız bedeni bulunan D.S.'yi, bıçaklayarak öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Cönk, polis merkezindeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Ahmet Cönk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeden çıkarılması

Araca bindirilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Jandarma kılığında dolandırıcılığın şüphelisi, 2 yıl sonra gazinoda yakalandı

DENİZLİ'de Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde jandarma kılığına girip 80 yaşındaki kişiyi 20 bin lira dolandırdığı ileri sürülen şahsı, 20 günde 70 saatlik 45 kamera kaydı incelemesinin ardından bir eğlence mekanında yakalayarak gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve 80 yaşındaki Mustafa Vural'ı 20 bin lira dolandırdığı belirtilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma dedektifleri, ilçede 45 güvenlik kamerasından 70 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaptı. Şüphelileri belirleyen Jandarma, olaya karıştığı ileri sürülen Abdurrahman A.'yı Acıpayam ilçesinde bulunan bir gazinoda eğlenirken düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kazada yaralanan taksi sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

KOCAELİ'in Darıca ilçesinde, motosikletli trafik polisinin çarpması sonucu yaralanan taksi sürücüsü Kazım Çağlar (52) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza önceki gün sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Kazım Çağlar mesaisinin bitmesinin ardından eve dönerken bir çuval kömür aldı. Kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçen Kazım Çağlar'a trafik polisi A.M. motosikletle çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınlarıyla sohbet ederek ameliyata alınan Kazım Çağlar, ameliyatın ardından yakınlarına iyi olduğunu söyledi. Kazım Çağlar dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Bugün, İstasyon Yeni Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kazım Çağlar'ın yakınları ve çok sayıda polis ile vatandaşlar katıldı. Kazım Çağlar'ın cenazesi Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazım Çağlar'ın sedye ile yoğun bakım ünitesine giderken yakınlarıyla görüşmesi

-Cenaze namazından görüntü

-Kazanın meydana geldiği evin önünden görüntü

-Emniyet müdürünün aile ile görüşmesi

-Cenaze namazının kılınması

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntüleri tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından öğretmenin okulla ilişkisinin kesildiği öğrenildi.

Olay dün öğle saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda sözleşmeli öğretmen olarak yaklaşık 15 gün önce göreve başlayan, Hatice K.'nın sınıfta bulunan öğrencileri tokatlaması bir veli tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Hatice K.'nın öğrencilerinin yüzüne vurduğu ve yere yatırarak kulağını çektiği görüldü. Okul müdürüne yapılan şikayet üzerine, Hatice K., okuldan gönderildi. Öğretmenin okul yönetimine çocuklara çok yaramaz oldukları için şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Okulda çocuklarının eğitim gördüğünü belirten veli Ömer Yılmaz, "Yaklaşık otuz yıldır bu mahallediyim. 3 çocuğum da bu okulda okuyor. Olayı duydum ve çok üzüldüm. Veli ve okul müdürümüz de çok iyi niyetliler. Öğretmen ücretli olarak yeni gelmiş. Okul gerekli işlemleri yapmış. Veli ile görüştüm ve okul müdürüyle görüştüğünü ve gerekenin yapıldığını söyledi. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar olmaz. Ben de görüntüyü izledim. Öğretmenin yaptığı çok yanlış bir şey. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmazö diye konuştu.

Yaşanan olaya tepki gösteren ve gerekenin yapılmasını istediğini ifade eden veli İsmail Güneş ise, "Şiddetin olması hiç hoş olmamış. Ben de 8 yıl bu okulda okudum. Mezun oldum. Gerek öğretmenlerimiz, gerekse de müdürlerimizden çok memnunduk. Ama dün olan olayı kınıyorum. Okul müdürümüz gerekeni yapmış. Milli Eğitim Müdürlüğünün de gerekeni yapmasını istiyoruz. Öğretmeni okuldan atmışlar. Çocuklarımızı biz güvenli bir şekilde okula yolluyoruz. Onlara teslim ediyoruz. Ama öğretmenler çocuklara şiddet uygularsa onlardan sağlıklı bir gelecek bekleyemeyizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmenin öğrencilere vurması

Okul görünütüsü

Öğrenciler

Vatandaşlar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP

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Ahırdaki hayvanlarının zehirlendiğini iddia ettiler

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Şahin çiftine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Şahin çifti hayvanlarının zehirlendiğini iddia ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü incelemede bulundu.

Gölcük Değirmendere Dik Sokak'ta yaşayan Şahin ailesine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Sabah ahıra hayvanları kontrol etmeye giden Şahin çifti, kapının açık olduğunu ve hayvanlarının telef olduğunu görünce yetkililere haber verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü gelerek incelemelerde bulunurken, telef olan hayvanlar belediye ekiplerince iş makinesiyle kamyona yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.

Aydın Şahin hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, "Telef olan hayvanlarımızın maddi değeri yaklaşık 20 bin TL. Süt veren hayvanlardı. Telef edildiklerini düşünüyoruz, çünkü ahırda bir de küçük hayvanımız daha vardı. O daha dip tarafta durduğu için görülmemiş muhtemelen. Eğer yiyeceklerinden zehirlenseydiler o küçük hayvanımız da ölürdü. Hayvanlarımız haftalardır aynı besini tüketiyor. Bir de atımız ile büyükbaş hayvanlarımızın yediği yemler aynı değil. Farklı yiyecekleri veriyorduk" dedi.

Aydın Şahin şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ben bu hayvanları kurban bayramına kadar bakacaktım. Kurban Bayramı'nda bu hayvanları satıp oğluma nişan yapacaktım. Şimdi ben ne yapacağım. Ben yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum, böyle bir şey görmedim. Bunlarıyapanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hayvan sahibinin ahırda hayvanların zehirlendiğini anlatması

Ahırda bulunan inekten görüntü

Telef olan hayvanların kamyona yükleme çalışması

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),

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