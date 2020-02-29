DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor (5)

TEKİRDAĞ'DAN GELİP, GÖÇMENLERE ÜCRETSİZ ÇORBA DAĞITTI

Avrupa'ya geçiş yapmak için Türkiye 'nin dört bir yanından Edirne 'ye gelen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürüyor. Haberlerde, soğuk havada çocuklarıyla tampon bölgede bekleyenleri gören Kadir Erdoğan, Tekirdağ 'dan gelip, göçmenler için çorba hazırladı. 9 yaşındaki oğlu Muhammed'le çorba dağıtmaya gelen Erdoğan, "Biz Tekirdağ'da oturuyoruz. Dün akşam televizyonda göçmenlerin burada olduğunu gördük. Aklımıza böyle bir şey geldi. Sıcak çorba ikram edelim dedik. Çorba yapıp çorba ikram edeceğiz göçmen arkadaşlara. Yanlışlıkla Kapıkule Sınırına gittik, tekrar buraya geldik" dedi.

Televizyonda battaniyelere sarılan göçmen çocukları gördüğünü ve onlar için üzüldüğünü söyleyen Muhammed Erdoğan ise babasına çorba yaparken yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yemek için ateş yakmaları

-Çorba hazırlıkları

-Baba Kadir Erdoğan röportajı

-Muhammed Erdoğan röportajı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE,

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Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Yiğit'in (43) kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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İpsala Sınır Kapısı'nda, göçmen yoğunluğu

EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Avrupa'ya geçmek için gelen göçmenler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan çok sayıda göçmen, havanın kararmasıyla birlikte ateş yakıp, battaniyeler sarılarak, ısınmaya çalıştı. Bazı göçmenler ise uyku tulumlarına girerek, uyudu. Bölge halkı ise sınır kapısı önünde bekleyen göçmenlere evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek, ikram etti. İpsala Sınır Kapısı önünde sayıları her geçen saat artan ve bekleyişleri süren göçmenler, amaçlarının Yunanistan'a geçerek, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu söyledi.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Öte yandan sınır kapısı önünde bekleyen 2 göçmen grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Çıkan kavga, diğer mültecilerinde araya girmesiyle sonlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sınır kapısı öünde bekleyenler

-Ateş yakıp, etrafında ısınanlar, battaniyeye sarılanlar

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Göçmen 2 grup arasında çıkan kavga

-Kavgada darp edilenler

-Kavganın yatıştırılması

-Detaylar

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FEED'den dönen canlı yayınlar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL/İPSALA,(Edirne)-

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İzmit'te oto kurtarıcılardan Mehmetçiğe destek

İZMİT'teki oto kurtarıcılar, sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu.

İdlib'de sınır bölgelerinde görev yapan askerlere destek mesajı göndermek için sosyal medya üzerinden toplanan oto kurtarıcılar, konvoy oluşturarak İzmit sokaklarında tur attı. Üzerlerine Türk bayrağı astıkları çekicilerin, çakar lambalarını açıp, sirenlerini çalan oto kurtarıcılar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Amaçlarının, sınır bölgelerinde görev yapan askerlere destek mesajı vermek olduğunu söyleyen oto kurtarıcılardan Serdar Efe, "Biz şehit haberlerini alıp, vatanı için ölenleri gördüğümüz zaman aynı acı bizim de kalbimize, bizim de içimize düştü. Bizim bu toplanmamızdaki sebep Türkiye adına birlik ve beraberlik mesajı vermek. Buradan cephedeki askerlerimize desteğimizi göstermek için toplandık. Biz Türkiye olarak bir bütünüz, İzmit olarak bir bütünüz, oto kurtarıcılar olarak da bir bütünüz. Böyle bir organizasyon yaparak bunu göstermek istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oto kurtarıcıların toplanması

-Üzerinde bayrak asılı çekicilerden görüntüler

-Oto kurtarıcı Serdar Efe ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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İdlib şehitleri için konvoy oluşturup İstiklal Marşı okudular

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup vatandaş araçları ile konvoy oluşturup, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk askerine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

İslahiye'de yüzlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturup Türk bayraklarıyla ilçede tur attı. Daha sonra Demokrasi Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup ise sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup Mehmetçiğe destek verdi. Kalabalık daha sonra alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İslahiye Kent merkezi

Araç konvoyunun turu

Demokrasi Meydanında sloganların atılması

İstiklal Marşının okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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