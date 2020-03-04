DHA YURT BÜLTENİ - 19

İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' sözleri duygulandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın 'Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun' demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

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Şehit Coşkun'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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İdlib gazisi, evine geldi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan saldırısı sonucu yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Örücük, tedavisinin tamamlanmasının ardından ambulans ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine getirildi. İdlip gazisi, eşi Sibel Örücü, annesi Elif Davarcı, babası Abdullah Örücü ve komşuları tarafından karşılandı. Anne Elif Davarcı sevinç gözyaşları içinde çocuğuna sarılırken, çocukları Arya ve Gökçe de babalarını öpücüğe boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulansın evin önüne gelişi

İdlib gazisinin amlubanstan inişi

Gazinin yakınlarının yardımıyla evine çıkması

Gazinin çocuklarıyla oturması

Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmenlerin kayık kavgası

EDİRNE'de Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler arasında kayığa önce binme kavgası çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı göçmenler suya düşerken, kayığa binen bir grup Suriyeli ise Yunanistan tarafına geçti.

Türkiye'de bulunan düzensiz göçmenlerin Edirne'den Yunanistan'a geçişleri akşam saatlerinde devam etti. Meriç Nehri kenarında toplanan kadın ve çocukların da aralarında olduğu Suriye, Cezayir, Fas, Filistinli 50'den fazla göçmen kayıkla Yunanistan'a geçmeye başladı. Bir grubun geçmesinin ardından kıyıda bekleyen Suriye ve Filistinli göçmenler arasında kayığa önce binmek için yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı göçmenler suya düştü. Nehri geçmek için kayıkta bulunanlar ise, 'Yunan polis botu geliyor' söylentisiyle panikleyerek suya atlayıp kıyıya döndü. Devam eden kavgada kayığı ele geçiren Suriyeli göçmenler ellerindeki ağaç dallarını kürek gibi kullanıp Meriç Nehri'ne açılarak Yunanistan'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göçmenlerin ilerlemesi

-Kayığa binmeleri

-Kayıkların ilerlemesi

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Detay görüntü

-Nehir görüntüsü

-Göçmenler ile röp.

-Çıkan kavga

-Suya düşen göçmenler

-Göçmenlerin kaçması

-Göçmenlerin geri gelip kayığa binmesi

-Kayığın ilerlemesi

-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Midilli'de göçmenlerin gergin bekleyişi sürüyor

YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.

Türkiye'nin Ege Denizi sahillerinden bindikleri lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Midilli sahillerine çıkan göçmenler Yunan polisi tarafından toplanıp otobüslere bindirilerek Moria Kampına götürülüyor. Moria kampındaki göçmenlerin sayısı, Türkiye'den geçişlerin artması nedeniyle 25 bini bulmuş durumda. Ayrıca Midilli'ye ulaşarak kiraladıkları evlerde kalanlarla birlikte sayının 35 bini bulduğu ifade edildi. Ancak Moria Kampındaki koşulların iyi olmadığını belirten göçmenler ise, son günlerde Midilli Adası'nda ayaklanmış durumda. Dün bin kişilik bir grup iskelede toplanıp feribotun bağlı olduğu limana yürümüş ve polisin müdahalesiyle dağılmıştı. Bugün de akşam saatlerinde bu kez yaklaşık 200 kişilik grup liman kapısı önünde toplandı. Feribota binerek Atina'ya gitmek isteyen göçmenlere polis yeniden müdahale ederek uzaklaştırdı.

DHA EKİBİNİN ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

İçerisinde DHA ve TRT ekibinin bulunduğu otomobil, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden lastik botlar ile Midilli'ye gelenlerin karaya ayak bastığı bölge olan Skala Sikamineas bölgesine hareket etti. Gazetecilerin içerisinde bulunduğu otomobil bir köyden geçerken, meydanda toplanmış olan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından önü kesilerek durduruldu. Hangi ülke vatandaşı oldukları sorulan gazetecilerin pasaportu alındı. Kalabalık otomobilin camlarını vurup, gazetecilere tepki gösterirken, kısa büre sonra olay yerine polis geldi. Polis ekibi pasopartlarını aldığı gazetecilerin kendilerini takip etmesini istedi. Götürüldükleri emniyette sorgulanan ve ifadeleri alınan gazeteciler, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Burak GEZEN- Güven USTA/MİDİLLİ (Yunanistan),

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Genç kızın kavşağın üstünden yola atladığı anlar kamerada

ISPARTA'da, 'battı- çıktı' olarak bilinen kavşağın üzerinden yola atlayan G.Ö. (17), yaklaşık 5 metreden asfalt zemine düşerek sol bacağı kırdı. Hastanede tedaviye alınan genç kızın atladığı anlar vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, gece yarısı İstanbul Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. 'Battı- çıktı' olarak tabir edilen geçidin önündeki tabelaya tutunarak aşağı sarkan bir kız olduğunu görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, adının G.Ö. olduğu öğrenilen genç kıza müdahale etmek istedi. Bu sırada genç kız henüz kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt zemine düşen genç kız yaralandı. Sağlık ekipleri genç kıza müdahale etti. Ambulansa alınan G.Ö., Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu, sol bacağında kırık bulunduğu belirtildi.

G.Ö.'nün atladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aşağı sarkan kızın atlaması

-Sağlık ekipleri müdahale ederken

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Yere dökülen meyvelere toplayan aileye ateş açıldı: 5 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde yere dökülen meyveleri toplayan aynı aileye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Turunçlu Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeden dökük narenciye topladıkları iddia edilen bir aileye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hatice T.(46), Beyhan T. (15), Adem T. (45), Rabia S. (60) ve Cennet T. (10) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beyhan T., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ambulansın hastaneye gelişi

Yaralıların ambulanstan indirilişi

Yaralıların sedye ile hastaneye taşınaması

Başka bir hastaneye sevk edilen Beyhan T.'nin ambulansa taşınması

Ambulansın gidişi

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

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Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, üç mahallenin ortasında kalan sulak alanda yangın çıktı. Alanın bataklık olması nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangın, seraları tehdit etti. Alevler kısa süre sonra kendiliğinden söndü.

Kaş'a bağlı Kınık, Ova ve Yeşilköy mahalleri arasında kalan Koca Göl adındaki sulak alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Sulak alandaki kuruyan sazlıklar bir anda yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Bir ara yükselen alevler seraları tehdit etti. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kaş Birimi'ne ait araçlar bölgede önlem aldı. Ancak alanın bataklık olması nedeniyle alana girilemedi. Rüzgarın etkisini kaybetmesi, kuru sazlıkların yanması ve alanın sulak olması nedeniyle yangın etkisini kaybetti.

Vatandaşlar, bu sazlıkların her yıl birileri tarafından yakıldığını belirtirken, buradaki canlı yaşamının yok olduğunu kaydetti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sazlık yangınından görüntüler

Haber: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),