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DHA YURT BÜLTENİ 19

Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

22.03.2020 02:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:30
DHA YURT BÜLTENİ 19

Rize 'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde riskli olduğu tespit edilen binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binadan detaylar

Çevreden detaylar

Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

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Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175'i, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışında  bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında Çorlu'ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü. Yurt dışından gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin gelmesi

-Ambulansların gelmesi

-AFAD ekiplerinin gelmesi

-Otobüslerin gelmesi

-Otobüsten öğrencilerin inmesi

-Öğrencilerin yurda girmesi

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Yurt binasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

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Kahramanmaraş'ta restoranlara 'Masa kaldırma genelgesi' tebliğ edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca restoranların masaları kaldırıp sadece paket ve gel al şeklinde hizmet vermesini düzenleyen 'Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge', Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekiplerince restoran, pastane ve benzeri işletmelere tebliğ edildi.

Bakanlık tarafından saat 22.00 sıralarında 81 il valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde bu gece yarısından itibaren içkili- içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri restoran, pastane ve benzeri işyerlerine giderek genelgeyi tebliğ etti. Ekipler tebliği yaparken, genelgenin içeriğini anlatıp müşterilerini işyerlerinde ağırlamamaları konusunda uyardı.

İşletme sahipleri ise halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade edip genelgeye uyacaklarını belirtirken, vatandaşları mağdur etmeme adına telefon ve internet üzerinden sipariş alacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zabıta ve polis araçlarının gidişi

Lokantaya girmeleri

Genelgeyi tebliğ etmeleri

Zabıtanın genelgeyi anlatması

Genelge tebliğinden detay

İşletme yetkilisi ile röp.

Ekiplerin işyerlerine gitmesi

Genelgeyi tebliğ etmeleri

İşyeri yetkilisi ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Yaktıkları otlarla '112'  figürü oluşturdular

BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.

Bayburt'un merkeze bağlı Aslandede Köyünde Ömer Öksüz ve arkadaşları sağlık çalışanlarına destek için ilginç bir yol denedi. Benzin dökerek acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdukları otları ateşe veren gençler, sağlıkçılara desteklerini iletti. Kentte saat 21: 00'da ise balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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112 figürü oluşturulması

Balkondan alkışlayanlar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT,

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Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Rize, Güncel

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