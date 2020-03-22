DHA YURT BÜLTENİ - 19

Çöp dolu alanda yangın korkuttu

ANTALYA'da çöplerin olduğu alanda çıkan yangın korkuttu. Yangının çıktığı yerde bulunan sokak köpeği alevlerden hızla uzaklaştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 5070 Sokak üzerinde çöplerin olduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre arayla iki farklı noktadaki alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bu sırada yangının çıktığı yerde bir sokak köpeğinin alevlerden hızla kaçtığı görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangının çıktığı alandan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Sokak köpeğinden görüntü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında bulunan pazar yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Başından yaralanan Ç.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı ise tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 pompalı tüfek ve 1 bıçak olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinden genel görüntü

-Olay yerinden genel görüntü

-Olayda kullanılan pompalı tüfekten görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Vali Bilmez, depremzedeler için kurulan konteyner evlerde inceleme yaptı

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Başkale ilçesine bağlı 6 mahallede çadırda kalan depremzeler için, konteynerler kurulmaya başlandı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesindeki 6 mahalleye 2 bin, Saray ilçesine bağlı mahallelerde ise 500 konteyner kurulacağını söyledi.

Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma yolaçtı. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Bölgede çok sayıda konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 305 konut ile 300'ün üzerinde ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar gördügünü açıkladı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ederken, çadırda kalan depremzelerin barınabileceği konteynerlerın kurulmasına devam ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, deprem bölgesinde koyteynerlerin kurulma aşamasını yerinde denetledi. Beraberindeki Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Daire Başkanı Bilal Karataş, Başkale 6'ıncı Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul,AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, son durum hakkında bilgi aldı. Yıkımın en çok olduğu Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerini ziyaret eden Vali Bilmez, daha sonra Van-Başkale karayolunda kurulan konteyner koordinasyon merkezini gezdi. Vali Bilmez, depremde evleri yıkılanlar vatandaşlar için Başkale'deki yıkılan mahallelere 2 bin, Saray ilçesinde ise 500 konteynerlerin kurulacağını söyledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Bilmez, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduk. Bölgeye 300'den fazla konteyner geldi. Güvendik köyümüzde 80'e yakın konteyner kuruldu. Özpınar'da da alt yapısı hazır olduğu andan itibaren inşallah bu hafta bitireceğiz. Konteyner aşamasını bitirdikten sonra inşallah ev yapım işine geçeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla deprem bölgesinde bir sıkıntı yok. Kızılay yemek vermeye devam ediyor. İnşallah hava koşulları iyi giderse 15 ila 20 gün içinde en çok hasar gören 6 mahallemizde konteyner kurulum aşamasını tamamlayacağız. Başkale'de 300 civarında evimiz tamamıyla yıkıldı. 270 civarında da evimiz ağır hasarlı. Başkale'de 2 bine yakın konteyner kurulacak. Saray İlçemizde de de 500 konteyner kurulacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Depremin yıkıma yol açtığı mahallelerde kurulan konternerler

-Vali Mehmet Emin Bilmez, konteynerlerın kurulduğu mahallelerde incelemelerde bulunurken

-Kurulan konteynerler

-Genel ve detaylar

-Vali Bilmez'in açıklaması

-Konteynerler

BAŞKALE(Van),

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Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destek

ANTALYA'da koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. Hastane önüne gelen polis ekipleri de alkışlarıyla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisiyle başlayan ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. 3 gündür saat 21.00'de vatandaşlar balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. Etkinliğin 4'üncü gününde ise Antalya 'da trafik polis ekipleri sağlık çalışanlarına destek verdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen ekipler, saat 21.00'de sirenlerini açarak, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinliğe, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Bu sırada hastane çevresinde bulunan binalarda yaşayanlar da balkonlarına çıkarak alkışlamaya başladı. Polis ekipleri motosikletlerinin megafonlarından ise "Bizler sizler için sokaktayız. Evde kal Türkiye, evde kal Antalya" anonsu yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir ambulansın sireni çalınarak etkinliğe destek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin alkış etkinliğinden görüntüler

-Etkinliğe katılan vatandaşlardan görüntüler

-Siren çalan motosiklet detayı

-Polis ekibinin megafondan anonsu

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada aynı aileden 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ayşe Ayan (35) yönetimindeki 46 LH 300 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada; sürücü Ayşe Ayan ile otomobilde bulunan eşi Erol (38), çocukları Salman Aras (3) ve Elif Eylül Ayan (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol Ayan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulansın gidişi

Kaza yeri

Kaza yapan araçtan detay

Ağacın yanında araç parçaları

Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta, dirift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira para cezası yazıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, sanayi sitesi içerisinde dirift yapan bir otomobili tespit etti. O anları cep telefonuyla da kayda alan ekipler, sürücüyü de yakaladı. Polis, trafiği tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücüye 6 bin 141 lira ceza yazdı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konulup, aracı da bağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilin dirift yapması

Otomobilin kaçması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi

BURDUR'da oturan avcı İsmet Süslü (79) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Süslü'nün evde aç kalan köpeklerini akrabaları besledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evinde yalnız yaşayan avcı İsmet Süslü'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu akrabalarına söyledi. Akşam saatlerinde eve gelen akrabaları 1'inci kat balkonundan içeri baktıklarında, İsmet Süslü'yü mutfakta yerde yüzüstü hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmet Süslü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Süslü'nün cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Eşinin yaklaşık 5 yıl önce yaşamını yitirdiği ve çocuğunun olmadığı öğrenilen İsmet Süslü'nün cenazesinin yarın memleketi merkez Kozluca köyünde toprağa verileceği bildirildi.

'KAPININ ARKASINDA UZANMIŞ KALMIŞ'

Süslü'nün komşusu Ramazan Efe, "Her gün sabah erkenden köpeklerini gezdirmeye götürürdü. Dün ışıkları yanmıyordu. Bugün de akşamüstü ışıkları yanmayınca yeğenini aradım. Onlar geldi, evin balkonuna çıkıp içeri baktılar. Mutfakta kapının arkasında uzanmış kalmış" dedi.

AÇ KALAN KÖPEKLERİNİ AKRABALARI DOYURDU

Ayrıca, Süslü'nün 2 gündür evde bekleyen ve aç kalan 3 av köpeğini de akrabaları doyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulans

Ev dış görünüş

Köpeklerin beslenmesi

Ramazan Efe ile röportaj

Cenazenin çıkışı

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri Devlet Hastanesine gelerek sağlık ekiplerini ayakta alkışladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinin önünde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma ekiplerinin acil önünde toplanması

-Ekiplerin sağlık çalışanlarını alkışlaması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: DHA