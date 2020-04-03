DHA YURT BÜLTENİ-19

Marmarisliler şehir dışından gelenlere isyan etti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, özel araçlarıyla gelen vatandaşlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe sakinleri araç konvoyuna isyan ederken Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Olga Sezgin yazılı açıklama ile şehir dışından gelenlerin ilçeye alınmamasını istedi.

Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ve jandarma ekipleri, sürücüler ile yolculara bilgilendirmede bulunup, ateşlerini ölçtü. Marmaris ve Datça ilçelerine karayoluyla geçişte önemli bir kontrol noktası görevini yapan Çetibeli Jandarma Karakolu, kontrol noktasında şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Sabah ve öğle saatlerinde araç sayısının arttığı denetlemelerde 6 kilometrelik kuyruk oluştu. Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan çıkan araçlar Marmaris ilçe merkezine geldi. Marmaris'in Muğla karayoluna çıkan tek giriş-çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde de kontroller devam etti. Polis ekipleri, sürücülere temas etmeden aldıkları kimlik ve sürücü belgelerindeki bilgileri okuyup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını gerçekleştirdi. Tüm sürücülere, "Evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Maske, eldiven kullanın ve yanınızda dezenfektan bulundurun" uyarısında bulunuldu. Kontroller sırasında 4 buçuk kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların İzmir, Ankara, İstanbul ve Denizli plakalı olması dikkat çekti.

TÜM UYARILARA RAĞMEN GELEN YAZLIKÇILARA MARMARİSLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm uyarılara rağmen 'Evde kal' çağrılarına uymayıp yazlıklarına gelenler Marmarislileri kızdırdı. Gelen yazlıkçıların neden olduğu yoğun trafiği cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşan Marmarisliler, "Gelmeyin diyoruz geliyorlar. İsyan etmemek elde değil" yorumları yaptı. Tekne tamiratı yapan Emrah Taştekin (43), "Muğla Valisi dışarıdan gelenleri ilçemize sokmasın. Önüne gelen Marmaris'e geliyor. Antalya girişleri yasakladı. Muğla da bunu yapsın. Günahtır hepimizin çocuğu ve ailesi var" dedi.

YERLEŞİK YAŞAYAN RUSLAR: İLÇEYE GİRİŞ YASAKLASIN

Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı ve Marmaris Kent Konseyi Yabancılar Meclis üyesi Olga Sezgin de yaptığı yazılı açıklamada, "Bilginiz dahilinde, bugünlerde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Konya gibi Türkiye'nin değişik illerinden Marmaris'e akın akın insanlar gelmektedir. Gerek Marmaris sokaklarında gezen gerek Çetibeli mevkiinde Jandarma Karakolunun önünde biriken onlarca araç yabancı plakalı olup Marmaris'e giriş yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Akabinde Marmaris'e gelen misafirler hijyen kurallarına uymadan ve sosyal mesafeyi korumadan gayet rahat Marmaris sokaklarında gezip marketlere ve dükkanlara kalabalık bir şekilde girmekte ve pazaryerlerinde dolaşmaktadır. Gelen bu insanlar kesinlikle karantina kurallarına uymuyor; kiralık evlere ve akrabalarının evlerine yerleşerek hem kalabalık gruplar halinde yaşamaktadırlar hem de aynı şekilde dışarıda dolaşmaktadırlar. Bütün bu ihlaller, koronavirüs salgın ihtimalini yükselterek, Marmaris'te sürekli ikamet eden insanların sağlık ve hayatlarını tehdit etmektedir. Bu konuyla ilgili Marmaris'te koronavirüsün yayılmasını önlemek amaçlı mevcut tedbirlere ilaveten aşağıda önerilen ekstra önlemleri almanızı rica ediyoruz. Türkiye'nin diğer illerinden Marmaris'e karayolu üzerinden yabancı plakalı araçların girişi geçici olarak kısıtlanmalı. Sadece gıda, ilaç ve bunun gibi hayatı devam ettirmek için zaruri malzemeleri taşıyan araçlara izin verilmeli" dedi.

Önerilerini sıralayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Marmaris'in girişinde kimlik kontrolü yapılmalı ve giriş izni sadece Marmaris'te yaşayan vatandaşlara verilmeli. Otellerde konaklayanlar kontrol edilmeli. Karantina süresince ev sahiplerinin evlerini, diğer illerden gelen vatandaşlara kiraya vermeleri konusunda yasak getirilmeli. Marketler ve mağazalarda aynı zaman dilimi içerisinde bulunan insan sayısı kontrol edilmeli."

MUHTARLAR SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Marmaris'in dünyaca ünlü turistik kırsal Bozburun, Orhaniye, Selimiye ve Söğüt Mahallesi'nin muhtarları da sosyal medyadan 'Gelmeyin' uyarıları yaptı.

BEŞ BİN YAZLIK VAR

Marmaris ve kırsal turistik 13 mahallesinde yaklaşık 5 bin yazlık olduğu kaydedildi. Dün ve bugün Marmaris ve Datça'ya 50 bin aracın geçiş yaptığı, bunun 30 bininin başka illere kayıtlı plakalar olduğu öğrenildi. 20 bininin ise gıda, kargo ve çeşitli taşımacılık yapan şahsi araçlar olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris girişinde yapılan denetimlerde oluşan yoğun araç konvoyu görüntüsü

-Polisin denetlemelerinden ve sürücülere bilgilendirmelerinden genel-ayrıntılı görüntü

-Tekne tamiratı yapan Emrah Taştekin ile röportaj

-Marmaris-Muğla Karayolu 21'inci kilometresindeki jandarma kontrol noktası denetimlerden, araç konvoyundan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),DHA)

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Yurtta karantinada kalanlar için konser

DÜZCE'de, yurtta karantina altında kalanlara moral vermek için konser düzenlendi. Karantina altındaki bazı kişiler sazları ile konsere eşlik ederken, şarkılarla eğlendiler.

Erasmus kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli ülkelerde tatilde olup geri dönen vatandaşlar Düzce'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Necla Pekolcay Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Karantina altında kalanların her türlü ihtiyaçları ilgili kuruluşlar aracılığı ile karşılanırken, moral ve motivasyonlarının artması için bazı etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü grupları karantinada kalanlar için yurdun önünde konser düzenlendi. Konserde, karantinada kalanların istedikleri şarkılar da çalındı. Karantinadaki bazı kişiler sazları ile müziğe eşlik ederken, bazıları ise sosyal medya aracılığı ile canlı yayın yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, karantina altında kalan vatandaşların moral ve motivasyonunu arttırmak istediklerini belirterek, "Karantina uygulamasında olan misafirlerimizin genel olarak ihtiyaçlarını karşıladık. Misafirlerimizin odalarında eğlenceli vakit geçirmeleri adına moral ve motivasyonlarına katkı yapmak adına açık hava konserleri şeklinde onların da isteklerini alarak bir müzik dinletisi yapmak istedik. Bu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Misafirlerimizin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak istiyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konserden görüntü

Konseri izleyenlerin görüntüsü

Canlı yayın yapanların görüntüsü

Sazı ile konsere eşlik eden kişilerin görüntüsü

Gençlik ve Spor il Müdürü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Hamdu Sena, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen, Türkiye'nin 'Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin (14), 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı.

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde ailesiyle yaşayan hayvanlarla kurduğu yakın bağ nedeniyle Türkiye'nin Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı. Ailesinin de desteğini alan Hamdu Sena, satacağı buzağıların parasını kampanyaya gönderecek.

Hamdu Sena Bilgin, "Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya 3 buzağımı satarak elde edeceğim parayla destek veriyorum. Bende bu kampanyada olmak istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hamdu Sena'nın sosyal medyada paylaştığı görüntü

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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Karahantepe'yi 23 yıldır gönüllü koruyorlar

ŞANLIURFA'da bulunan UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'yi kaçak kazılar karşı 10 kişilik Can ailesi gönüllü olarak koruyor.

Şanlıurfa 'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalarda 1997 yılında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'de bulunan yapılar kentte heyecan yaratmıştı. Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde dikili taşlar tespit edildi. Karahantepe'deki kazı çalışmalarının sonucu ileriki yıllarda buranın Türkiye'nin yeni yüzü olma yolundaki adımları memnuniyetle karşılayan bölge halkı buranın gelecekte turizm patlamasının yaşanacağı tarihi yapıtlat arasında yer alacağını kaydettiler. Kırsal Kargalı Mahallesinde bulunan 2 hanelik 10 kişinin yaşadığı Can ailesi ise 23 yıldır bölgeyi gönüllü olarak koruyor.

'KAÇAK KAZILARA İZİN VERMİYORUZ'

Göbeklitepe'yle benzerlik taşıyan Karahantepe'yi 1997 yılından beridir kaçak kazıların önüne geçmek için gönüllü korumalık yaptığını ifade eden Mehmet Can şunlar söyledi:

"Burası 1997 yılından beridir, bu bölge sit alanı olarak kullanılıyor. 23 yıldır bu bölgeyi gönüllü olarak koruyoruz. Daha önce bu bölgede kaçak kazılar yapılıp alan tahrip ediliyordu. Bizler bu kaçak kazıları o günden beridir izin vermiyoruz. Buranın taş devrinden kalan bir tarihi vardır. Devletimiz burayı sit alanı etmesiyle birlikte 2019 yılında kazı çalışmalarına başlandı. Bu bölgenin Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. Göbeklitepe'de kullanılan teknoloji burada görülmüyor. Burada şu anda 250 adet T tipi dikili taşların olduğu biliniyor. Buranın gün yüzüne çıkması nedeniyle çok sevinçliyiz. Devletimiz ve insanlık için burası yeni bir başlangıç olacaktır. Ben bu anlamda sayın bakanımıza ve kazı başkanımız Nemci Karul'la teşekkür ediyorum" dedi.

'GÖNÜLLÜ KORUYUCULARIZ'

Karahantepe'de gönüllü koruyuculuk yapan İbrahim Can ise "Burada 1997 yılında yapılan yüzey çalışmalar sonucu toprak altında 250 adet T tipi dikili taş bulunmasının ardında aile bireyleri olarak buranın gönüllü koruyucusuyuz. Buranın Göbeklitepe'yle benzerliği olduğu söyleniyor. Geçen yıl yapılan kazılarda hayvan figürlü motifler bulunmuştu. Burası Türkiye'nin yeni yüzü olmasından dolayı şeref duyuyoruzö ifadelerini kullandı.

KARAHANTEPE'YLE DÜNYAYA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Şanlıurfa tarih bakımından kadim bir şehir olduğunu ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karahantepe'yle dünyaya yeni bir sayfa açılacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şanlıurfa en son Göbeklitepe'yle dünya tarihini değiştirmişti. Dünyanın ilk tapınağı niteliğindeydi. Bu tarihi yapıtların üzerine Haliliye ilçemizde Karahantepe bilinen alanda ise geçen yıl kazı çalışmaları başlanmıştı. Buranın da Göbeklitepe gibi aynı özellikleri taşıdığı ve yaşıt olduğu bilinmektedir. Haliliye ilçemiz Göbeklitepe ve Karahantepe'yle birlikte dünyaya yeni bir sayfa açtı. Bizler de belediye olarak böyle tarihi olan ören yerlerimizin tanıtımı ve turizme katkı sunmak adına gayrette bulunuyoruz. Karahantepe'deki kazı çalışmaları sonucunda Şanlıurfa dünyada sesini duyurmaya devam edecektir. Şu anda bölgede kazı çalışması yok. Korona virüs tedbirleri kapsamında kazı çalışmaları tarihini bakanlığımız belirleyecektir. Bende bizzat Karahantepe'yi görme fırsatını buldum. Oldukça geniş bir alana sahip Göbelitepe'deki kalıntılara burada denk geldik. Burada T yapıları gibi dikili taşlar bulunuyor. Burası sayın bakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin yeni yüzü olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karahantepe'de bulunan kazı alanı

Droneyle havadan çekim

Gönüllü korumalık yapam Mehmet ve İbrahim Can'la yapılan röp.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'la yapılan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

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Sarıgöl pazar yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, belediye her hafta Cuma günleri kurulan gıda pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında geniş önlemler aldı.

Belediye ekipleri, Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda kurulan pazar yerine 65 yaş ve üzeri yaştaki vatandaşları ve vatandaşların yanlarında getirdikleri çocukları pazar yerine almadı. 2 haftadır Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda kurulan manav pazarında belediye zabıta ekipleri manavlara eldiven dağıttı. Sebze ve meyveleri vatandaşların elleriyle seçmemeleri için de üzerinde' 'Sağlığınız bizim için çok değerli meyve ve sebzelere ellerinizle dokunmayın. Teşekkür ederiz" uyarı levhaları asıldı.

Uygulamanın vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını ifade eden MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Koronoaviris her yerde olabilir. Bu nedenle önlem almak gerek. Sarıgöl manav pazarında tezgahlar 3 metre arayla kuruldu. 65 ve daha yukarı yaşta olan vatandaşlarımız ile çocukların pazara girmeleri yasaklandı. Gelenler de zabıta ekiplerince pazar yerine alınmadı. Vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda kurulan manav pazarının havadan görüntüsü

-Manavlara eldiven dağıtımı

-Manavlara verilen uyarı levhaları

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL(Manisa),

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı adliye ile Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dezenfekte çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında adliye binası duruşma salonları ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu ifade etti. Salgına karşı Şanlıurfa Adliyesi'nde ve ilgili kurumlarında de gerekli önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler artırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir."

CEZAEVİNE GELEN TUTUKLULAR 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Ceza infaz kurumlarında da çok sıkı tedbirler alındığını ifade eden Başsavcı Öztoprak, "Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır."

Öztoprak, 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başlandığını ve bugüne kadar 6 bine üretim yapılıp, 3 bin 500 adedinin Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye binasında ilaçlama yapan ekipler

Cezaevinde yapılan ilaçlama

Duruşma salonunda yapılan ilaçlama

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında 4 Nisan tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar bulunan 4 şüpheli gözaltında alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: GAZİANTEP,

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Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama

ANTALYA'da, bir eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.'nin doğu illerinden yüklü miktarda eroin maddesi getirdiği ve bu maddeleri C.B.'ye ait Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan bir evde depoladığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kilo 420 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. ve C.B., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından tutuklandı.

Haber: Hasan ALAYBEYOĞLU/ ANTALYA,

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Kaynak: DHA