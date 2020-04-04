DHA YURT BÜLTENİ - 19

İzmir 'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ile pazaryerlerinde maske takılma zorunluluğuna uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazaryerleri ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İzmir'in kalabalık bölgeleri ile pazaryerlerinde kuralların ilk gününde uyulduğu gözlemlendi. Karşıyaka Çarşısı'nda arabayla dolaşan zabıta ve polis ekipleri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması yönünde anons yaptı. Vatandaşların birçoğunun maske taktığı ve sosyal ve mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlardan Özgür Özden, 20 yaş ve altına gelen yasaklardan sonra sokakların daha da boş kaldığını belirterek, "Daha önce çocuklar oynuyordu. Uzun süredir kimse parka gelmiyor. Gençler daha düne kadar buraya gelip basketbol oynuyorlardı. 20 yaş ve altı yasaklanınca onlar da çıkmıyor. Genel anlamda İzmir'in bu yasaklara uyduğunu söyleyebilirim" dedi.

Çiğli ilçesinde kurulan Evka-2 pazarında ise vatandaşlar ve esnaf maskesiz dışarı çıkmadı. Pazaryeri girişinde bulunan zabıta sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda vatandaşları uyardı. Pazaryeri esnaflarından Mehmet Yaman, "Alınan tedbirlere biz de vatandaşlar da uyuyoruz. Ellerimizde eldiven var, maske takıyoruz. Sosyal mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Maske takmayan çok az kişi geliyor" ifadelerini kullandı. Açıkta olan ürünlerini önlem amaçlı üstünü kapattığını belirten esnaf İbrahim Özmen ise "Bütün ürünlerimiz kapalı bütün tedbirleri almış durumdayız. Mesafemizi koruyoruz, para alıp verirken daha tedbirliyiz. Daha bilinçli olmalarını söylüyoruz. Tezgahımızda her şey kapalı. Tedbirlerin bir kısmı yeterli bir kısmı yetersiz. Kimisi bilinçli kimisi değil. Devlet önlem alsa da vatandaşların hepsi uymuyor" diye konuştu.

Alışveriş yapmaya gelen Songül Durgun da "Sadece pazar yerinde değil her yerde önlem alınmalı. Alınan önemlerin vatandaşlar tarafından uygulanması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çarşıdan görüntü

Pazaryerinden görüntü

Vatandaşlarla röportajlar

Haber- Kamera: Ebru Eda NANECİ - Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaysit'in gözyaşları ile evine gittiği görüntülerin yayılması ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye küçük çocuğun ailesine yardım yolladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yaysit'e neden sokakta olduğunu sordu. Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

YASAKLARI BİLMİYORDUM

Öte yandan ülkede birçok sanatçı ve işadamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldum" dedi.

BABA: HABERİM YOKTU

İlçede çiftçilikle uğraşan baba Halit Yayasit ise, "Çocuğumun bugün çıktığından haberim yoktu sonradan öğrendim. Tarım işçisiyim ve 6 çocuğum var hepsi okuyor. Bizlere yardım gönderen ve sahip çıkan Siverek belediye başkanına ve diğer yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuk ve babası

Yardım getiren belediye ekipleri

Yılmaz Yayasit'in konuşması

Baba Halit Yayasit'in konuşması

Mehmet Sezgin'in anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA

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Pozantı'da giriş ve çıkışlar polis kontrolünde

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Otoban gişelerinde durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılıyor. İlçenin güney girişi tamamen kapatılırken, izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri gönderiliyor. Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine evlerinde kalması noktasında çağrıda bulunan Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, alınan önlemlerin vatandaşların sağlık ve güvenliği adına olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin gelen araçları kontrol etmesi

Haber: Malik GÖDELİNER Kamera: POZANTI, (Adana),

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Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı

KAYSERİ'de, Derevenk Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan Vicdanlıer, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Talas ilçesinde bulunan Dereven Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derevenk Vadisi'ni gezen Yunus Vicdanlıer, kayalıkların bulunduğu bölgede selfie çekmek istedi. Telefonuyla selfie çektiği sırada dengesini kaybeden Vicdanlıer, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Vidanlıer'i kurtarmak için çalışma başlattı. Vicdanlıer, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler ardından yaklaşık 200 metre sedye ile Vicdanlıer'i taşıyarak, ambulansa bindirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ

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Büyükşehirlere giriş-çıkış yasaklanınca Adıyaman doğal karantinada kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemlerinin kapsamının genişletilerek, 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını duyurunca, komşuları büyükşehir olan Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü. Adıyamanlılar doğal karantinadan memnun olduklarını söylediler.

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın giriş ve çıkışların yasakladığını duyurdu. Komşuları büyükşehirler olduğu için Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü. Çevresinde Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bulunan Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve vatandaşlar oluşan doğal karantinadan memnun olduklarını söylediler.

Kentin giriş çıkış noktalarının kısıtlanmasının son derece iyi olduğunu belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Giriş-çıkışların bu şekilde olması son derece iyi oldu. Tabi biz burada giriş-çıkışlar yasak derken ekonomik olarak üretim noktasında bir engelleme yok. Kısmen kısıtlama olacak ama gıda, birtakım ilaçlar hayatı fonksiyonlar için gerekli olan malzemelerin getirilmesi noktasında sıkıntı yok. Bu önlemlerin alınmasındaki sebep başıboş dolaşmaları engellemektir. Bence çok iyi oldu bir hekim olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mümkün mertebe maskesiz dışarı çıkmamaya çalışalım, çünkü takip ettiğimiz zaman Çekoslovakya, Güney Kore'dir, bu tür ülkelerde maskenin çok önemli olduğunu maskesiz hareket ettirmediklerini iyi geri dönüşler olduğunu görüyoruz" dedi.

493 KİŞİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

Adıyaman'da Karadağ'dan getirilen 493 Tük işçisi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"493 kişi Adıyaman'a getirildi. Misafirleri hava alanından otobüsler ile aldık. İçlerinde pozitif var mı? Yok mu? bilmiyoruz. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yolcularımızı koronavirüslüymüş gibi hareket edeceğiz. Otobüslerimizi dezenfekte edeceğiz. Belli bir süre kullanmayacağız. Araçları kullanan şoförlerimiz için tedbirlerimizi alacağız. Dolayısı ile devletimizin böyle bir kararı var, 14-15 günlük bir tedavi süresinden sonra herhalde kendi memleketlerine gidecekler."

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlardan Kadri Gülen ise herkesin tedirgin ve korku içinde olduklarını ve devletin vermiş olduğu kararları olumlu olduğunu belirtti.

Abdulkadir Kırmıt, ise halkın karara uymasını isteyerek bu bir doğal afet olduğunu bundan dolayı herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kentten dron görüntüsü

Vatandaşlar ile röp.

Önlemler alınması

Kent merkezi

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.

İsmet Atlı için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Toklular Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Aile adına konuşan Hüseyin Atlı, "Ağabeyimi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun gibi sporcular zor çıkıyor. Madalyalarını bir müzede saklansın istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İsmet Atlı'nın mezarından detay

Tarihçi Abdurahman Kütük'ün konuşması

İsmet Atlı'nın Yegeni ve MHP Kozan ilçe başkanı Nihat Atlı'nın konuşması

Haber-Kamera: Ali GÖKDAl/KOZAN,(Adana),

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Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler, polis ekipleri tarafından seyahat izin belgeleri ve ateşleri kontrol edildikten sonra kente sokuldu.

İstanbul'dan gelip memleketi Batman'a gitmek isteyen sürücülerden Bilal Akkoyun, yol boyu kontrol noktalarındaki sıkı denetimlerin olduğunu söyledi. Akkoyun: "İstanbul'dan geliyorum Batman'a gidiyorum. Kontrol noktaları çok iyiydi. Herkesi tek tek kontrol ettiler. Ateşlerini ölçüyorlardı. Maskelerini kontrol ediyorlardı. Denetimleri olumlu görüyorum. Tek problem 8 şeridi 2 şeride düşürmeleriydi. Trafik çok yoğundu. Normalde 4 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Maalesef daha yeni geliyoruz. İkametimiz burada, iş için oradaydık. Ülkemizdeki vatandaşlar iyi olsun da gerisi önemli değil" dedi.

Bir başka sürücü Hatip Batmaz ise, görevli olarak geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Mersin'den geliyorum. Adana'da bizim hidroelektrik santrallerine süpervizörlük yapıyorum. Şu an görev gereği seyahat ediyorum. Başka bir santrale bakmak için. Halkımızın kurallara uyması gerekiyor. Nihayetinde bunun kontrol altına alınabilmesi iyi bir faktör. İşi olmayan bizim gibi mecburi hizmet işi olmayanların dışarı çıkmamasını tavsiye deriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Uzun araç kuyuruğu

Trafik ekiplerinin seyahat izin belgesi ve ateş kontrolü

Sürücülerle röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Kaynak: DHA